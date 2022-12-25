У «Мажора в Сочи» есть прекрасные идеи, но Мажор этому фильму не нужен

На днях прошла премьера фильма «Мажор в Сочи» — второго полнометражного фильма по мотивам известного сериала, который продолжает сюжет четвёртого сезона. Выжившие после недавних мрачных событий Игорь и Ваня отправляются в Сочи, чтобы начать для их дочери (это не то, о чём вы подумали) новую жизнь.
Разумеется, всё с первых минут идёт наперекосяк. Об этом и весь фильм.
Где смотреть «Мажора в Сочи»
«Мажор» теперь выходит исключительно на «Кинопоиске» — первый фильм показал крутые цифры, после чего сервис продлил сериал на четвёртый сезон и заказал второй полнометражный фильм.
Как же вы бесите…
«Мажор в Сочи» намного лучше первого фильма. Там где «Мажор. Фильм» очень неказисто пытался стать отечественным «Форсажем», а Игорь стал чуть ли не Домиником с прыжками между зданиями на машине, «Мажор в Сочи» возвращается на Землю и не пытается быть кино про супергероев. Тут понятная мотивация, а в события легко верится.
Ну… кроме тех, где сами персонажи нарочито нарываются на проблемы и, расхлёбывая их, постоянно вляпываются в большие неприятности. Тут больше всего вопросов к Ване (Павел Чинарёв) — он невероятно раздражает каждое своё мгновение на экране, а любое его действие вызывает массу вопросов.
Ваня, ну что ты делаешь, ну зачем, ты ведь только хуже делаешь!
Фото: Comedy Club Productions
Ваня — ходячая проблема и глупость. Каждое его действие бесит, как и сам он. А когда от него требуется поддержка, он начинает строить из себя героя. Это абсолютная деградация и без того не самого приятного героя сериала, но тут хочется одного — пожалуйста, убейте его кто-нибудь.
К дочери тоже немало вопросов. Многое можно спустить на «ну, она ведь ребёнок», но мне сложно постоянно списывать любые глупости героини на это. К счастью, это происходит не так часто, а сама Виталия Корниенко удивительно хорошо играет для своих лет (ей всего 12).
А вот нашему Мажору (Павел Прилучный) реализовали интересную арку: в окружении бесконечной глупости ему приходится перевоспитывать себя, чтобы не скатываться до себя прежнего. Никаких убийств, мордобоя и выпивок. Ему нужно воспитывать дочь — и герой действительно пытается. Но обстоятельства берут верх.
Игорь с дочкой
Фото: Кинопоиск | SREDA
Отцы и дети
И параллельно попытке Игоря стать хорошим отцом выступают «злодеи» — местный миллионер и его глубоко травмированный балбес-сын. Вот тут «Мажор в Сочи» показывает себя с самой лучшей стороны. Зрителям показывают две стороны одной медали.
В итоге самая интересная часть фильма не очередное продолжение истории Игоря Соколовского, а распутье другого мажора. Сын миллиардера, который с первых секунд ставит себя антагонистом этой истории, на деле оказывается куда интереснее и глубже. Он пытается бороться с обстоятельствами, которые превращают его в полудурка, но у него нет человека, который мог бы направить.
Ему бы в полицию пойти, в один момент подмечает Игорь, там из него сделают человека.
Самый интересный конфликт — у них
Фото: Кинопоиск | SREDA
Вот конфликт миллиардера и сына вместе с местными фавелами — это сердце и душа фильма. Сам Мажор здесь где-то на фоне, за два часа никто из главных героев фактически не меняется, а самое интересное происходит как раз в треугольнике миллиардер, его сын и местные жители.
«Мажор в Сочи» внезапно напоминает любой эпизод второго сезона «Мандалорца», где каждую серию вводили гостевых персонажей. Как раз сын миллиардера мог стать таким — а после про него можно было бы запустить и отдельный сериал. Но что-то с «Мажором» делать надо, потому что герою Прилучного уже попросту некуда расти.
Самый обаятельный и приятный герой — Тимур
Фото: Кинопоиск | SREDA
В целом
«Мажор в Сочи» — не самый плохой фильм с довольно интересной темой отцов и детей. Однако главные герои здесь кажутся лишь необязательным фоном, приманкой для зрителей — и без него основные события в том или ином виде прошли бы. Да и слишком много проблем персонажи сваливают сами на себя.
«Злодеи» же получились неплохими — фильм прекрасно работает с ожиданиями, чтобы отчётливо показывать неоднозначность.
Понравилось
- Павел Прилучный всё ещё играет Мажора
- Фильм для показа в кинотеатрах
- Интересные темы отцов и детей
- Колоритные фавелы
Не понравилось
- Мажор уже прошёл через всё, его персонаж достиг апогея развития
- Ваня бесконечно раздражает
- Главные герои здесь, скорее, второстепенные.
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