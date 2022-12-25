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Обзор фильма «Мажор в Сочи» — неплохой боевик, который забыл про главных героев

У «Мажора в Сочи» есть прекрасные идеи, но Мажор этому фильму не нужен
Михаил Шевкун
Обзор фильма «Мажор в Сочи»
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Но даже так он куда лучше первой картины.

На днях прошла премьера фильма «Мажор в Сочи» — второго полнометражного фильма по мотивам известного сериала, который продолжает сюжет четвёртого сезона. Выжившие после недавних мрачных событий Игорь и Ваня отправляются в Сочи, чтобы начать для их дочери (это не то, о чём вы подумали) новую жизнь.

Разумеется, всё с первых минут идёт наперекосяк. Об этом и весь фильм.

Где смотреть «Мажора в Сочи»

«Мажор» теперь выходит исключительно на «Кинопоиске» — первый фильм показал крутые цифры, после чего сервис продлил сериал на четвёртый сезон и заказал второй полнометражный фильм.

Как же вы бесите…

«Мажор в Сочи» намного лучше первого фильма. Там где «Мажор. Фильм» очень неказисто пытался стать отечественным «Форсажем», а Игорь стал чуть ли не Домиником с прыжками между зданиями на машине, «Мажор в Сочи» возвращается на Землю и не пытается быть кино про супергероев. Тут понятная мотивация, а в события легко верится.

Ну… кроме тех, где сами персонажи нарочито нарываются на проблемы и, расхлёбывая их, постоянно вляпываются в большие неприятности. Тут больше всего вопросов к Ване (Павел Чинарёв) — он невероятно раздражает каждое своё мгновение на экране, а любое его действие вызывает массу вопросов.

Во время просмотра ощущаешь себя Сергеем Беляковым — это герой ситкома «Наша Russia», который постоянно кричит на телевизор.
Ваня, ну что ты делаешь, ну зачем, ты ведь только хуже делаешь!

Ваня, ну что ты делаешь, ну зачем, ты ведь только хуже делаешь!

Фото: Comedy Club Productions

Ваня — ходячая проблема и глупость. Каждое его действие бесит, как и сам он. А когда от него требуется поддержка, он начинает строить из себя героя. Это абсолютная деградация и без того не самого приятного героя сериала, но тут хочется одного — пожалуйста, убейте его кто-нибудь.

К дочери тоже немало вопросов. Многое можно спустить на «ну, она ведь ребёнок», но мне сложно постоянно списывать любые глупости героини на это. К счастью, это происходит не так часто, а сама Виталия Корниенко удивительно хорошо играет для своих лет (ей всего 12).

А вот нашему Мажору (Павел Прилучный) реализовали интересную арку: в окружении бесконечной глупости ему приходится перевоспитывать себя, чтобы не скатываться до себя прежнего. Никаких убийств, мордобоя и выпивок. Ему нужно воспитывать дочь — и герой действительно пытается. Но обстоятельства берут верх.

Игорь с дочкой

Игорь с дочкой

Фото: Кинопоиск | SREDA

Отцы и дети

И параллельно попытке Игоря стать хорошим отцом выступают «злодеи» — местный миллионер и его глубоко травмированный балбес-сын. Вот тут «Мажор в Сочи» показывает себя с самой лучшей стороны. Зрителям показывают две стороны одной медали.

В итоге самая интересная часть фильма не очередное продолжение истории Игоря Соколовского, а распутье другого мажора. Сын миллиардера, который с первых секунд ставит себя антагонистом этой истории, на деле оказывается куда интереснее и глубже. Он пытается бороться с обстоятельствами, которые превращают его в полудурка, но у него нет человека, который мог бы направить.

Ему бы в полицию пойти, в один момент подмечает Игорь, там из него сделают человека.
Самый интересный конфликт — у них

Самый интересный конфликт — у них

Фото: Кинопоиск | SREDA

Вот конфликт миллиардера и сына вместе с местными фавелами — это сердце и душа фильма. Сам Мажор здесь где-то на фоне, за два часа никто из главных героев фактически не меняется, а самое интересное происходит как раз в треугольнике миллиардер, его сын и местные жители.

«Мажор в Сочи» внезапно напоминает любой эпизод второго сезона «Мандалорца», где каждую серию вводили гостевых персонажей. Как раз сын миллиардера мог стать таким — а после про него можно было бы запустить и отдельный сериал. Но что-то с «Мажором» делать надо, потому что герою Прилучного уже попросту некуда расти.

Самый обаятельный и приятный герой — Тимур

Самый обаятельный и приятный герой — Тимур

Фото: Кинопоиск | SREDA

В целом

«Мажор в Сочи» — не самый плохой фильм с довольно интересной темой отцов и детей. Однако главные герои здесь кажутся лишь необязательным фоном, приманкой для зрителей — и без него основные события в том или ином виде прошли бы. Да и слишком много проблем персонажи сваливают сами на себя.

«Злодеи» же получились неплохими — фильм прекрасно работает с ожиданиями, чтобы отчётливо показывать неоднозначность.

Понравилось

  • Павел Прилучный всё ещё играет Мажора
  • Фильм для показа в кинотеатрах
  • Интересные темы отцов и детей
  • Колоритные фавелы

Не понравилось

  • Мажор уже прошёл через всё, его персонаж достиг апогея развития
  • Ваня бесконечно раздражает
  • Главные герои здесь, скорее, второстепенные.
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Заглавное фото: Кинопоиск

Источник: «Чемпионат»

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