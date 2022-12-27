Сериал «Тёмные начала» стал одним из лучших фэнтези в истории. Вышли все серии!

Трилогия книг «Тёмные начала» невероятна. Филип Пулман придумал интересный мир и харизматичных героев, а также задал немало философских вопросов. Стоит ли доверять авторитетам, слова которых сотни лет считают истиной? Как быть, если чувствуешь, что мир поломан? Как изменить порядок вещей, если всё против тебя?

Чтение сильно увлекало. BBC не просто так поставила «Тёмные начала» на третье место в списке лучших романов всех времён. Выше только «Властелин колец» и «Гордость и предубеждение».

Голливудские боссы давно интересовались экранизацией. В 2007-м даже вышел фильм «Золотой компас» с бюджетом $ 180 млн. Фэнтези было красивым, но ужасно скомканным. Авторы нещадно порезали сюжет и сделали глупенькую сказку.

К счастью, в 2019-м вышла новая экранизация, на этот раз в формате сериала. За три сезона герои проделали огромный путь, заставив зрителей плакать и смеяться, а на днях шоу подошло к концу. Теперь его надо всем посмотреть!

Где смотреть сериал «Тёмные начала»?

В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Из мелочи в эпик

Мир «Тёмных начал» во многом похож на наш. Главное отличие в деймонах: это животные, которые олицетворяют душу человека и повсюду за ним ходят. Если разлучиться с деймоном или обидеть его, хозяину тоже станет плохо. Среди животных змеи, рыси, обезьяны, жуки и так далее.

Мариса Колтер и её деймон Фото: HBO

А ещё по миру летают загадочные частицы, именуемые Пылью, — именно они отвечают за связь с деймонами. Учёные и авантюристы хотели бы исследовать это явление, но религиозная организация Магистериум пресекает любые попытки. Влиятельные фанатики считают Пыль греховной и ищут способ от неё избавиться.

Персонаж Джеймса Макэвоя всё равно намерен разгадать тайну. Его племянница Лира тоже не сидит на месте и тайно отправляется за отцом.

Лорд Азриэл и Лира Фото: HBO

Поначалу история кажется локальной. Герои разбираются с похищением детей, бегают от негодяев и вникают в тайны Магистериума. Но ставки с каждой серией растут. Зрителю покажут другие реальности, в каждой из которых свои правила. Познакомят с могущественным врагом, подчинившим все миры. Сведут армии в эпичной битве. Именно так должно развиваться хорошее фэнтези.

А ещё герои отвлекаются на классные сайд-квесты, которые умело вплетены в основную историю. Например, в «Тёмных началах» есть фракция бронированных белых медведей. Недавно пушистый негодяй свергнул благородного вожака, но Лира поможет ему вернуть власть. Или же девочка окажется в городе, где жуткие призраки высосали из взрослых жизнь.

Бронированных медведей называют Панцербьёрнами

Рассказана история отлично. Драматичные эпизоды сменяют задорные приключения, герои не бессмертны и часто умирают, а за эпическими баталиями следуют умиротворяющие арки. Быть может, иногда сериал кажется затянутым, но это чувство возникает редко.

Прекрасные персонажи

В «Тёмных началах» есть чёткое добро и зло, но не всех можно отнести к одной из сторон. К примеру, персонаж Макэвоя вроде бы борется с тоталитарным режимом, однако ради цели убьёт любого. Если нужно принести в жертву невинного мальчика, он даже сомневаться не будет. А героиня Рут Уилсон холодна и немыслимо жестока, но ради любимых готова умереть. Трудно определиться с отношением к этим персонажам.

Азриэл Белаква и Мариса Колтер

Стандартные герои тоже есть, но и за ними следить интересно. Лира хороша благодаря актёрской игре Дафни Кин. Когда-то девочка играла X-23 в «Логане», а теперь повзрослела и зажигает ещё круче.

Или же взять Ли Скорсби. Это добродушный авантюрист, который много шутит и постоянно попадает в неприятности. Образ шаблонный, но не влюбиться в персонажа трудно.

Дафни Кин повзрослела

В сериале всего один скучный герой. Это Уилл, парень из самой обычной реальности, у которого нет ни деймона, ни харизмы. Его сделали избранным, но ничего реально интересного в парне нет. Впрочем, сюжетная арка Уилла одна из многих, поэтому не сильно напрягает.

Визуал не хуже «Властелина колец: Кольца власти»

Сейчас «Кольца власти» считают самым красивым сериалом, но «Тёмные начала» мало чем уступают. Последним фильмам Marvel вообще далеко до шоу от HBO.

Графики в сериале много: всё-таки у каждого персонажа есть нарисованный деймон. Каждый раз, когда показывают волшебных животных, хочется аплодировать. Специалисты по эффектам проделали невероятную работу.

Деймоны очень похожи на настоящих зверей

Натурных съёмок тоже много. Когда героям нужно ходить по зелёным полям, авторы собирают актёров и едут в Уэльс. Если события разворачиваются в вычурном городе, они строят из гипса и дерева огромную локацию. Разве что бегать по морозным землям королевства Свальбард актёров не заставили — там всё-таки используют графику, но она идеальна.

Каждым кадром залюбуешься

«Тёмные начала» изумительно выглядят, сюжет классный, а актёры выкладываются на полную. Поэтому фанатам фэнтези нельзя пропускать сериал: всё-таки проекты такого уровня выходят редко.

Понравилось

Захватывающий сюжет

Шикарный визуал

Отличная актёрская игра

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