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Красивый новогодний косплей: «Наруто», Mortal Kombat, Super Mario, Overwatch и Женщина-кошка

Обворожительный праздничный косплей по «Наруто», Mortal Kombat, комиксам DC и другим
Игорь Любавин
Лучший новогодний косплей
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Яркие образы прямо к Новому году.

Ну что ж, вот и наступает 2023 год. От всей редакции «Чемпионата» мы поздравляем наших читателей с этим светлым праздником. Конечно же, мы не могли оставить вас без новогодней подборки, которой нас порадовали косплеерши. В нашем материале — яркие образы любимых героинь, которые тоже празднуют Новый год.

«Наруто»

Mikasa Rino показала шикарный праздничный образ Хинаты, которая уже нарядила ёлку и отдыхает ото всей рабочей суеты.

Mortal Kombat

Новый год просто не может обойтись без Китаны от Vvedenskaya_A. Даже самые суровые бойцы из Mortal Kombat тоже любят окунуться в праздничную атмосферу и позажигать бенгальские огни. Фото: barabaka.jpg.

Женщина-кошка

Когда Готэм в безопасности и Бэтмену больше не нужна помощь, Женщина-кошка решает провести новогодние праздники у себя дома. По крайней мере, именно так всё выглядит с точки зрения StormbornCat. Фото: B. Y. Photo.

Overwatch

В это трудно поверить, но после жёстких схваток Эш и Ангел тоже берут новогодний отдых. Shproton и Mercurygin представили яркие образы героинь, которые решили отпраздновать Новый год вместе. Фото: Milligan.

Super Mario

В альтернативной реальности «Супер Марио» никто не держит принцессу в замке. Более того, Боузетта дружит с ней — они вместе дожидаются водопроводчика и уже нарядили ёлку. AGflower и Alice представили классные образы знакомых персонажей, а 412ART всё это дело запечатлела.

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