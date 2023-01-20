Главные победы российского киберспорта в 2022 году

Наши игроки и команды смогли порадовать фанатов почти во всех популярных дисциплинах.

С весны 2022 года почти весь российский спорт оказался в изоляции. На этом фоне виртуальные соревнования остались примерно в том же состоянии — хотя в некоторых дисциплинах всё же есть ограничения, большинство наших киберспортсменов по-прежнему выступают на самых главных турнирах.

И, стоит сказать, довольно успешно. Сезон оказался очень ярким и принёс российским геймерам ряд престижных наград и миллионы долларов призовых. Сегодня мы вспоминаем главные успехи отечественного киберспорта в ушедшем году.

Игроки Virtus.pro — чемпионы мира по CS:GO

Пожалуй, главная победа российского киберспорта в этом году. Как и Team Spirit год назад, Outsiders (нейтральное название, под которым Virtus.pro приходится выступать из-за санкций) не была фаворитом главного чемпионата сезона — но в решающий момент смогла использовать ошибки конкурентов и выдать свой максимум.

По зрелищности IEM Rio Major 2022 оказался одним из самых скучных турниров по Counter-Strike. С другой стороны, это лишь показывает, что победа пятёрки Джами Jame Али была абсолютно заслуженной — сравниться с ней на мэйджоре в Бразилии не мог никто.

Outsiders на IEM Rio Major 2022 Фото: HLTV

Победа Team Spirit на мэйджоре по Dota 2

Как и ожидали многие, после триумфа на The International 2021 «драконы» не смогли удержаться на вершине и провели слабый сезон — тут и слабые выступления весной, и провал на TI11 в Сингапуре.

Однако несколько приятных впечатлений игра ростера в 2022 году всё же оставила. Например, победа на PGL Arlington Major в потрясающем финале с PSG.LGD, который многим напомнил тот самый прошлогодний успех. Если есть время, пересмотрите всю серию — не пожалеете!

Team Spirit Фото: PGL

Триумф состава Cloud9 на IEM Dallas

Российский состав Gambit Esports по CS:GO в этом году вынужденно перебрался в клуб Cloud9, что вызвало ряд трудностей и спад в результатах. Но один крупный титул коллектив всё же выиграл, став сильнейшим на Intel Extreme Masters в Далласе. Там команда Владислава nafany Горшкова ещё раз напомнила, что до сих пор входит в число грандов мирового Counter-Strike и способна победить любого соперника.

Cloud9 на IEM Dallas Фото: HLTV

Shao и SUYGETSU на мэйджоре по Valorant

В другом шутере российские коллективы чувствуют себя намного хуже, однако отдельные игроки отлично выступают и в командном шутере от Riot. Так, Андрей Shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин, выступающий за FPX (сейчас состав перешёл в NAVI) успели победить на мэйджоре в Копенгагене, заработав по $ 40 тыс.

Glance — чемпионка мира по Valorant

В начале года россиянка Анастасия Анисимова перебралась из GuildX в G2 Gozen, и это оказалось крайне удачным решением. Команда весь сезон доминировала в европейском регионе и победила на VCT 2022: Game Changers Championship, а сама Glance оказалась одним из важнейших звеньев в победной цепочке.

Анастасия Glance Анисимова Фото: Liquipedia

Доминация Nigma Galaxy Female в женском CS:GO

В минувшем сезоне девушки из арабского клуба безапелляционно были лучшими на планете. Состав опытной Ксении vilga Клюенковой (куда входят и ещё две россиянки, twenty3 и tory) выиграл все крупные турниры, причём без шансов для оппонентов.

Пока кажется, что в 2023 году ничего кардинально не изменится, настолько велик отрыв Nigma Galaxy Female от всех остальных — однако расслабляться девушки точно не собираются.

Виктория tory Казиева Фото: HLTV

NAVI — чемпионы мира по PUBG

Русскоязычные коллективы по королевской битве в этом году были лучшими как в Европе, так и в мире. Победа и два вторых места в двух сезонах региональной лиги PUBG Continental Series, а затем — напряжённая борьба за победу на чемпионате мира в Дубае.

Титул и 1 $ млн в итоге достался NAVI, в состав которой входят три россиянина и грузин. Twisted Minds повезло чуть меньше, хотя место в тройке лучших на таком турнире, как PUBG Global Championship, тоже можно заносить в актив.

Иван ubah Капустин Фото: SLTV

Empire/Aurora в европейском Apex Legends

В другой игре жанра battle-royale результаты наших были куда скромнее. В основном сказались визовые проблемы: победители региональной лиги Team Empire так и не смогли получить право на въезд в США, чтобы сыграть на чемпионате мира. Впрочем, сама победа на EMEA Pro League — уже очень крутое достижение.

А в самом конце года главный турнир Европы выиграла уже Aurora Gaming (новый клуб, куда перебрались игроки Empire), которая отправится на февральский глобальный чемпионат в Лондон в ранге одного из фаворитов. Главное — доехать!

Кирилл RANCHES Рулин Фото: ALGS

Бронза levik на чемпионате мира по Hearthstone

Несмотря на популярность карточной стратегии от Blizzard, киберспортивные турниры по игре особого интереса публики не вызывают. И тем не менее стоит напомнить, что россиянин Лев levik Меркулов недавно занял третье место на Hearthstone World Championship 2022, заработав $ 50 тыс.

Лидерство Happy в Warcraft

Уже который год Дмитрий Happy Костин не может найти себе достойного противника в Warcraft. Пускай дисциплина переживает не лучшие времена, результативность российского киберспортсмена поражает — почти полсотни выигранных турниров только в 2022 году!

Огромное количество уникальных достижений и трофеев, которое только растёт каждую неделю. Император не сбавляет обороты и двигается только вперёд — как, пожалуй, и весь российский киберспорт.