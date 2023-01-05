Главные игры 2023 года — их обязательно нужно будет попробовать. Выберите самую ожидаемую

Старый год позади, новый — впереди. Осталось лишь дождаться новых игр, которых в ближайшие 12 месяцев будет немало.

Нас ждут самые разнообразные релизы: от классики в виде ремейков до путешествий по новым мирам. Одного количества перенесённых игр с 2022 года на 2023-й достаточно, чтобы завалить нас крутыми новинками. Выбрали самые ожидаемые из них.

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Самые ожидаемые игры 2023 года Фото: WB Games 1 место Hogwarts Legacy Дата выхода: 10 февраля

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.

4 апреля на PS4 и Xbox One, а 25 июля на Nintendo Switch. Фанаты Гарри Поттера с нетерпением ждут новой игры, хотя самого Гарри в ней не будет. Hogwarts Legacy — это большая экшен-RPG, действие которой развернётся в Хогвартсе XIX века — за 100 лет до рождения Гарри Поттера. Главным героем будет не обычный студент, а мальчик с весьма богатым прошлым, который попадёт в Хогвартс сильно позже остальных учеников. Мы сможем полностью настроить персонажа, выбрать свой факультет в Хогвартсе, завести друзей и свободно полетать по живописным окрестностям волшебного замка на метле. Фото: Blizzard 2 место Diablo 4 Дата выхода: 6 июня

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Diablo впервые отправится в открытый мир, состоящий из пяти уникальных локаций. Ещё обещают динамически меняющиеся погодные условия, реалистичную смену дня и ночи, питомцев, которых можно будет использовать в качестве ездовых животных, и целое семейство монстров, сгруппированных по общим признакам. Визуально игра откажется от мультяшной стилистики третьей части в пользу реалистичности и мрачности Diablo 2. Фото: EA 3 место Ремейк Dead Space Дата выхода: 27 января

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Предстоящий ремейк первой части будет первой Dead Space за последние 10 лет — Dead Space 3 вышла в 2013 году. Игра сохранит тот же сюжет, но его значительно расширят и местами заметно дополнят. Нововведения ждут и игровой процесс — к примеру, теперь за страх будет отвечать специальный «режиссёр». Это первая большая игра, на которую стоит обратить внимание, если вы пропустили первую часть или хотите вновь окунуться в страшные тайны горно-исследовательского корабля «Ишимура». Фото: Mundfish 4 место Atomic Heart Дата выхода: 21 февраля

На чём играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One. Atomic Heart — это первая российская игра за последнее время, которую хочется порекомендовать своим друзьям. Мы можем получить шутер, который при успешном стечении обстоятельств может стать нашей «русской BioShock». Мы будем гордиться им и часто ставить в пример. Интересный сеттинг альтернативной СССР про восставших роботов, прикольный дизайн, необычные враги и боссы, «красная» атмосфера… У этой игры есть все шансы стать одним из главных релизов 2023-го. Да и ждать осталось недолго — уже в конце февраля найдётся веская причина, чтобы временно забить на все дела. Мы поиграли в Atomic Heart. Шутер удивительно хороший, но есть о чём сильно переживать Фото: Capcom 5 место Ремейк Resident Evil 4 Дата выхода: 24 марта

На чём играть: ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Capcom с Resident Evil стала главным королём жанра survival horror — и останавливаться компания не собирается. В марте издатель наконец-то доберётся до переделки четвёртой части — наверное, самой важной игры в серии и одной из главных игр в индустрии за всё время. Грядущий ремейк обещает не только внести изменения в геймплей, но и переосмыслить историю, хотя общее направление оригинала останется прежним. Леон отправится в испанскую деревню, чтобы спасти похищенную дочь президента США. В ремейке появятся дополнительные миссии и предметы коллекционирования, а Леон получит больше приёмов для защиты — например, он сможет парировать бензопилу своим пистолетом. Фото: Bethesda 6 место Starfield Дата выхода: до 30 июня.

На чём играть: ПК и Xbox Series. Создатели «Скайрим» и Fallout 4 впервые после Тамриэля взялись за создание полностью нового мира, решив сделать приземлённую научно-фантастическую ролевую игру про исследование космоса. Вы — космический авантюрист, оказавшийся в эпицентре конфликта двух космических сверхдержав. Вам предстоит изучать новые планеты и защищать их от врагов, если потребуется, попутно собирая оружие и модернизируя броню и свой корабль. Остаётся лишь понять: будет ли Starfield сборной солянкой из сотен других игр или новым словом в жанре. Фото: Sony 7 место «Человек-паук 2» Дата выхода: осень

На чём играть: PS5. «Человек-паук» Insomniac стал одной из лучших игр 2018 года и моментально превратился в супергеройскую классику рядом с Batman: Arkham. Вышедшая после игра про Майлза Моралеса лишь укрепила позиции студии. Пока о сиквеле известно мало — появится Веном и, возможно, Крейвен-охотник. Куда интереснее, чем разработчики будут удивлять на геймплейном фронте. Придумают ли авторы что-то новенькое? Фото: Ubisoft 8 место Assassin's Creed Mirage Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Assassin's Creed: Mirage вернёт серию к истокам. На Восток, в Багдад IX века. Но куда важнее, что вместо 100-часовой экшен-RPG фанатов ждёт стелс-экшен со ставкой на продуманные убийства целей. В каком-то смысле «Мираж» — это вольный ремейк первой Assassin's Creed. Протагонистом Assassin's Creed: Mirage станет молодой Басим ибн Исхак — аббасидский мастер-незримый, который ранее уже появлялся в Assassin’s Creed: Valhalla в качестве компаньона Эйвора. Фото: Focus Home 9 место Warhammer 40,000: Space Marine 2 Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Warhammer 40,000: Space Marine 2 — прямое продолжение одноимённого шутер-экшена от третьего лица 2011 года. Известно, что разработчики продолжат историю главного героя оригинальной игры, капитана ультрамаринов Титуса. Дебютный трейлер показал, как Титус ловко уничтожает орды тиранидов и других монстров. Выглядит всё это очень сочно — столько мобов и деталей на экране редко когда увидишь. Главное, чтобы FPS от такого месива не проседал. За игру, кстати, отвечает студия Saber на движке World War Z. Фото: CD Projekt 10 место Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Первое и последнее сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 выйдет спустя почти три года после самой игры. И да, это дополнение, но умолчать о нём попросту невозможно. У «Ведьмака 3» добавки были настолько масштабными и крутыми, что легко могут номинироваться на лучшие игры. В «Призрачной свободе» мы отправимся в новый район Найт-Сити, а среди персонажей появится секретный агент Новых Соединённых Штатов Америки в исполнении Идриса Эльбы. А Киану Ривз вернётся к роли Джонни. Фото: EA 11 место Star Wars Jedi: Survivor Дата выхода: 17 марта

На чём играть: ПК, PS5 и Xbox Series. Путешествие падавана Кэла Кестиса продолжится в Star Wars Jedi: Survivor, действие которой развернётся спустя пять лет после финала Star Wars Jedi: Fallen Order. Respawn удалось создать высококачественную историю со сложным, но захватывающим игровым процессом. Пока мы, правда, мало знаем, куда заведёт Кэла его очередное путешествие, но кое-какие детали уже известны. В частности, главный герой сможет одновременно использовать световой меч в связке с бластером. Звучит интригующе! Фото: GSC Game World 12 место S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК и Xbox Series. Хабар, тайник, артефакт, аномалия, «Долг», «Свобода» и маслина. Знакомые словечки? Тогда вам ничего не нужно объяснять. Главное, чтобы больше не было никаких переносов — слишком уж мы её заждались. Поводов ждать S.T.A.L.K.E.R. 2 много. Последний трейлер дал понять: атмосферно это всё та же игра, но в шикарной обёртке. Локации, персонажи и оружие выглядят великолепно. Остаётся надеяться, что впечатляющий визуал будет подправлен интригующим сюжетом и увлекательным геймплеем. Фото: Remedy 13 место Alan Wake 2 Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Alan Wake получил продолжение! До сих пор не верится. Пока о новой игре известно мало деталей, но нас ожидает смена жанров — вместо экшен-триллера теперь будет полноценный «хоррор на выживание» в духе Resident Evil 2. Придётся экономить ресурсы и действовать умом. При этом Alan Wake 2 будет связан с грядущей Control 2, события которых разворачиваются в общей вселенной. Фото: Team Cherry 14 место Hollow Knight: Silksong Дата выхода: до 30 июня.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch. Hollow Knight: Silksong уже превратилась для фанатов первой части в Half-Life 3. Игру анонсировали так давно, что к 2023 году многие попросту устали ждать. Однако, похоже, ожидание всё-таки подходит к концу, и в ближайшие шесть месяцев мы отправимся в новое приключение Team Cherry. Главным героем теперь стала Хорнет — одна из постоянных боссов первой части и, как позже выяснилось, родственница протагониста. Сиквел похвастается изменённой боевой системой, новой структурой заданий и 165 видами врагов. Фото: Square Enix 15 место Forspoken Дата выхода: 24 января.

На чём играть: ПК и PS5. Анонсированная три года назад Forspoken уже пережила несколько переносов и теперь должна выйти в конце января 2023 года. Игра — результат сотрудничества западных сценаристов и японских разработчиков. Нас ожидает ролевой экшен с видом от третьего лица о молодой девушке Фрейе из Нью-Йорка, чисто случайно очутившейся в фэнтезийном мире. Несмотря на всю банальность истории, нас ждёт что-то необычное, как минимум геймплейно тут есть за что зацепиться — вся боевая система строится на активном использовании и смешивании магии. Владельцы PS5 уже могут попробовать демо. Фото: Bungie 16 место Destiny 2: Lightfall Дата выхода: 28 февраля

На чём играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One. Финал саги Destiny почти наступил. «Конец света» — последняя остановка перед концом противостояния Света и Тьмы. Саги, которая началась почти 10 лет назад с запуском оригинальной Destiny. Игроки активно готовятся к важнейшему сражению, которое случится в дополнении The Final Shape в начале 2024 года. Но Lightfall явно не стоит пропускать: тут мы отправимся в скрытый киберпанковый мегаполис на Нептуне, где обзаведёмся новым умением Тьмы — «Нитью». Фото: Fntastic 17 место The Day Before Дата выхода: 1 марта

На чём играть: ПК. Одна из самых секретных игр года. На первый взгляд всё вроде бы понятно: это шутер в духе The Division, но с большей свободой. Однако чем на самом деле окажется якутский хит — неизвестно. The Day Before выглядит как первоклассный экшен, а за его разработку отвечает якутская студия Fntastic при поддержке MyTona — мирового издателя родом из Якутии. Что получится в итоге, очень интересно. Экшен привлёк огромное внимание по всему миру. Фото: Deep Silver 18 место Dead Island 2 Дата выхода: 28 апреля

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Dead Island 2 анонсировали летом 2014 года, но разработка настолько затянулась, что игра не добралась до релиза до сих пор. Будем надеяться, что недавний перенос до конца апреля станет последним, а почти 10 лет ожидания пройдут не зря. Действие игры развернётся в заражённом зомби Лос-Анджелесе — в городе пляжей и экзотических вилл. Игрокам предстоит взять на себя роль убийц с уникальными способностями. Разработчики обещают сохранить общую концепцию оригинала, поэтому сиквел будет таким же страшным и одновременно весёлым. Фото: Nintendo 19 место The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Дата выхода: 12 мая

На чём играть: Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild по праву считается одной из величайших игр. Сиквел с подзаголовком Tears of the Kingdom должен хотя бы удержать планку, а в идеале — поднять её за счёт заметных нововведений. Ожидания от новой игры сумасшедшие: на церемонии The Game Awards 2022 новая «Зельда» была признана самой ожидаемой игрой 2023 года. При этом о продолжении известно не так много: мы проведём немало времени «в небесах», а Линк научится как минимум отправлять предметы назад во времени. Фото: Capcom 20 место Street Fighter 6 Дата выхода: 2 июня

На каких платформах выйдет: ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Пока фанаты Mortal Kombat ждут решительных действий от Эд Буна, Capcom уже летом собирается выкатить Street Fighter 6. И давно пора, ведь пятой части скоро стукнет уже семь лет. Боевую систему в новой игре ожидают изменения: в двух предыдущих частях за усиление ударов и спецатаки отвечала шкала энергии. В шестёрке центральной механикой станет Drive System — особая шкала энергии, завязанная на пяти уникальных техниках, увеличивающих оборонительный и атакующий потенциал персонажа. Фото: Square Enix 21 место Final Fantasy 16 Дата выхода: 22 июня

На чём играть: PS5. Square Enix наконец-то взялась за голову, и Final Fantasy 16 видится первой за долгое время классической игрой серии, которая окажется громким хитом и порадует поклонников франшизы. «Шестнадцатая» берёт лучшее от классики и осовременивает всё. Это уже интригует. Новая Final Fantasy ориентирована на экшен и сюжет. Причём влиться в новую вселенную смогут и новички — авторы прилагают немало усилий для реализации лёгкого режима для тех, кто захочет просто насладиться историей. Фото: WB Games 22 место «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости» Дата выхода: 26 мая

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Rocksteady заслужила репутацию одного из ведущих разработчиков экшен-игр в супергеройской тематике благодаря трилогии Batman: Arkham. Восемь лет спустя студия вернулась с новой игрой — «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости» в той же вселенной. В этот раз игрокам предстоит примерить на себя роль одного из четырёх злодеев: Дэдшота, Капитана Бумеранга, Короля Акул и Харли Квинн. События развернутся в Метрополисе, а уничтожить придётся всех супергероев, даже нашего Бэтмена. Фото: Square Enix 23 место Final Fantasy 7 Rebirth Дата выхода: зима 2023 года

На чём играть: PS5. Фанаты Final Fantasy получат в 2023 году сразу две новые игры. Вдобавок к Final Fantasy 16 на очереди ещё и вторая глава в ремейке Final Fantasy 7. Глобальных изменений по сравнению с первой главой ждать не стоит, но кое-что интересное разработчики наверняка подготовили — например, новых героев, новые способности для Клауда и более широкий мир за пределами индустриального Мидгара. Фото: Ubisoft 24 место Avatar: Frontiers of Pandora Дата выхода: 2023 год

На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series. Свершилось: «Аватар 2» Джеймса Кэмерона добрался до кинотеатров спустя 13 лет после выхода оригинала. Игроделы это событие не смогли пропустить, но немного опоздали к премьере. Ubisoft готовит Avatar: Frontiers of Pandora — приключенческую игру с видом от первого лица. Игра расскажет отдельную историю о противостоянии на'ви с вооружёнными до зубов людьми, прилетевшими с Земли ради ценного минерала анобтаниума и мозговой жидкости тулкунов, которая останавливает старение. За игру отвечает Ubisoft Massive, создатели The Division.

Это не все ожидаемые игры 2023 года, ведь мы ничего не сказали про Armored Core 6, Payday 3, The Wolf Among Us 2, Ark 2, Witchfire и другие — про них, к сожалению, сейчас совсем нечего сказать. Ждём новостей.