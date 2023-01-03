«Чебурашка» приятно удивляет. Фильм задаёт правильный тон на 2023 год

«Чебурашку» до выхода обсуждали только в контексте спорной графики — и это было бы печально, если бы повлияло на желание людей познакомиться с фильмом. К счастью, уже видно, что премьера стала по-настоящему громкой — новинка за пару дней проката вплотную подошла к сборам в 1 млрд рублей. Это очень быстро.

А ещё это очень радует потому, что «Чебурашка» — отличное семейное кино. Невероятно доброе, обаятельное, местами даже трогательное, но при всём этом очень… комфортное. Сам герой получился обаятельным — это буквально наш Паттингтон, что в моих глазах высшая похвала.

Про «Чебурашку», если честно, много и не скажешь. Это не тот фильм, что интересно обсуждать и тем более на который стоит выкатывать многотысячный текст с разбором тех или иных моментов. Это просто безумно приятное кино, после которого на душе становится как-то добрее и теплее.

Трейлер фильма «Чебурашка»

Что удивляет, так это насколько грустным может быть «Чебурашка» — и это делает его только лучше. Он не показывает мир однобоким, а ещё и учит довольно простой морали. Иногда благодаря ошибкам мы получаем важный опыт, но какие-то ошибки ещё и можно успеть исправить. А ещё люди глупые, потому что не умеют прощать — ни других, ни себя.

Отдельно хочется похвалить Сергея Гармаша в роли Геннадия (да-да), который настолько же звезда фильма, как и его белорусская овчарка. В целом настолько удачной адаптации «Чебурашки» перестаёшь удивляться, когда начинаются титры — режиссёром фильма, оказывается, выступил Дмитрий Дьяченко.

Дьяченко, наверное, самый успешный российский режиссёр — он дебютировал в широком прокате с фильмом «День радио», после чего подарил зрителям «О чём говорят мужчины» и трилогию «Последний богатырь», а также сериалы «Кухня» и «Мамочки».

«Чебурашка»

Очень интересно, куда теперь двинется Чебурашка — сиквел явно сейчас лишь вопрос времени.