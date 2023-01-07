«Гром: Трудное детство» неидеален, но лучше большинства поделок Marvel

У любого искусства понятная задача. Книги, игры, музыка и фильмы должны либо доносить важную мысль, либо дарить эмоции. Вот только в последних картинах Marvel вообще ничего нет, они лишены идеи и не впечатляют. Сюжеты повторяются от кино к кино. Ничего интересного не происходит — так зачем смотреть такое?

А вот авторы фильмов про Игоря Грома развлекли зрителя. В первом фильме были классный экшен, забавный юмор и антагонист, идеи которого ты понимал. Жаль, что в финале его испортили, превратив в однозначное зло, но кино всё равно увлекало. Неудивительно, что оно получило хорошие отзывы и стало хитом даже на Netflix.

1 января 2023 года вышел приквел — «Гром: Трудное детство». К фильму о детстве героя много вопросов, но он делает уже делает кое-что важное главное — дарит эмоции.

Где смотреть «Гром: Трудное детство»?

Фильм вышел эксклюзивно на «Кинопоиске» в рамках долгосрочного партнёрства сервиса с Bubble Comics.

Лихие 90-е

«Трудное детство» рассказывает о 90-х годах, когда в Россию хлынула западная культура, а бандиты стреляли в каждой подворотне. Особенно много группировок в Питере: они торгуют запрещёнными веществами, крышуют предпринимателей и воюют с конкурентами даже у школ.

Однажды появляется особенно опасный злодей по прозвищу Анубис. Он легко выкашивает бандитов, берёт разрозненные группировки под контроль и, по слухам, обладает мистической силой. Его-то и хочет поймать Константин Гром, отец будущего Майора Грома.

Константин Гром Фото: Bubble | «Кинопоиск»

Противостояние с Анубисом вышло поверхностным. Фильм идет всего 70 минут, а сюжетных линий тут несколько. Поэтому Гром быстро выходит на след злодея и попадает в большую переделку. А в конце будут очевидный сюжетный поворот и странное решение героя, который ведёт себя чересчур принципиально.

Хотя следить за криминальными разборками всё равно интересно. Анубис необычен для сеттинга 90-х, отсылки на Мавроди забавляют, тема коррупции раскрыта, а популярная серая мораль на месте. Но будь в фильме только эта арка, «Трудное детство» сравнили бы с обычной серией из «Улиц разбитых фонарей». К счастью, авторы придумали и другой сюжет.

Безумие 90-х гиперболизировали, но вышло прикольно Фото: Bubble | «Кинопоиск»

Тема отцов и детей

Ещё одна сюжетная арка связана с отношениями Константина Грома с сыном, который в будущем остановит Чумного доктора. Отец относится к работе ответственно, редко бывает дома и почти не проводит с ребёнком время. Ну а когда юнец просит $ 500 на совместную поездку в Диснейленд, батя по разным причинам не соглашается.

Завязка банальная, но с подачей всё в порядке. Необычно смотреть, как Игорь ищет заветные доллары, чтобы отдохнуть вместе с отцом. Увы, это приводит к трагическим событиям, от которых прослезятся даже бесчувственные зрители.

Отец учит Игоря продумывать ходы и искать верное решение Фото: Bubble | «Кинопоиск»

После просмотра хочется простить себя за былые ошибки и, главное, позвонить родителям. Они не всегда будут рядом, поэтому нужно ценить и любить их, пока есть возможность. Этого уже достаточно, что поставить «Трудное детство» выше последних фильмов Marvel.

Иногда фильм превращается в аниме, и это не выглядит нелепо Фото: Bubble | «Кинопоиск»

Здесь дерутся, как в «Джоне Уике»

Авторы сфокусировались не на экшене, а на юморе, отношениях и прикольном сеттинге. Но героям всё же придётся подраться — и тут всё хорошо. Особенно крутым вышел Юрий Смирнов. Это напарник Грома, который мечтает о больших деньгах и воюет в духе Джона Уика. Персонаж даже внешне напоминает Киану Ривза и с эффектными трюками справляется не хуже.

А ещё бои клёвые благодаря запрещённым веществам, которыми Анубис накачивает Грома. Из-за них герой не отличает игры разума от реальности, а на экране полно мистики. Поэтому экшен не скучный.

Этот парень максимально крут Фото: Bubble | «Кинопоиск»

«Гром: Трудное детство» легко критиковать за банальную криминальную разборку, очевидный твист и слишком правильного героя. Но ещё тут сочная картинка, хорошо показанные отношения между отцом и сыном, а концовка максимально трогательная. Поэтому фильм стоит смотреть, тем более он короткий.

Понравилось

Отношения героя с сыном

Стильный экшен

Классные визуал и сеттинг

Не понравилось