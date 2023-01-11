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«Одни из нас»: 1-й сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий The Last of Us от HBO
Михаил Шевкун
Расписание выхода The Last of Us от HBO
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До премьеры остаются считаные дни.

До одной из главных телевизионных премьер наступившего года, экранизации The Last of Us от HBO, остались считаные дни. Как и в случае с другими крупными проектами телеканала, новые серии будут выходить постепенно.

Всего в первом сезоне будет девять серий — причём разной продолжительности. Эпизоды будут появляться в ночь с воскресенья на понедельник. Для удобства мы указали именно дату понедельника.

Расписание серий The Last of Us («Одни из нас»)

ЭпизодДата выходаПродолжительность
Первая серия16 января85 минут
Вторая серия23 января55 минут
Третья серия30 января80 минут
Четвёртая серия6 февраля50 минут
Пятая серия13 февралянеизвестно
Шестая серия20 февралянеизвестно
Седьмая серия27 февралянеизвестно
Восьмая серия6 мартанеизвестно
Девятая серия13 мартанеизвестно.

Сериал The Last of Us — чуть ли не главная премьера HBO в 2023 году. На него выделили огромные деньги, а в разработке активно участвует создатель оригинальной игры Нил Дракманн. Вдобавок шоу не выйдет за пределы сюжетов игр, хоть и расширит какие-то события.

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Теги Чемп.Play Игры The Last of Us •••

Заглавное фото: HBO

Источник: «Чемпионат»

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