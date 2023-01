Расписание выхода серий The Last of Us от HBO

До одной из главных телевизионных премьер наступившего года, экранизации The Last of Us от HBO, остались считаные дни. Как и в случае с другими крупными проектами телеканала, новые серии будут выходить постепенно.

Всего в первом сезоне будет девять серий — причём разной продолжительности. Эпизоды будут появляться в ночь с воскресенья на понедельник. Для удобства мы указали именно дату понедельника.

Расписание серий The Last of Us («Одни из нас»)

Эпизод Дата выхода Продолжительность Первая серия 16 января 85 минут Вторая серия 23 января 55 минут Третья серия 30 января 80 минут Четвёртая серия 6 февраля 50 минут Пятая серия 13 февраля неизвестно Шестая серия 20 февраля неизвестно Седьмая серия 27 февраля неизвестно Восьмая серия 6 марта неизвестно Девятая серия 13 марта неизвестно.

Сериал The Last of Us — чуть ли не главная премьера HBO в 2023 году. На него выделили огромные деньги, а в разработке активно участвует создатель оригинальной игры Нил Дракманн. Вдобавок шоу не выйдет за пределы сюжетов игр, хоть и расширит какие-то события.