Календарь престижных турниров на 2023 год

Всё о главных чемпионатах по топовым киберспортивным играм — в одном материале.

Новогодние праздники остались позади, отдыхающие возвращаются к праздным будням, и киберспортмены — не исключение. Самых скилловых геймеров планеты ждёт непростой сезон, зрители же готовятся к ярким матчам и эпичным турнирам.

Сегодня мы расскажем, в какие дни 2023 года лучше взять отпуск или вернуться с работы пораньше, чтобы не пропустить самые важные события в мире соревновательного гейминга.

Dota Pro Circuit 2023

Сезон в профессиональной Dota 2 будет разделён на три одинаковых этапа (первый уже стартовал 9 января). Сначала лучшие команды всех регионов проводят онлайн-турниры, а затем их призёры встречают на глобальном мэйджор-чемпионате с призовым фондом в $ 500 тысяч.

С 22 февраля по 5 марта — The Lima Major 2023 (Лима, Перу).

С 28 апреля по 7 мая — весенний мэйджор (Берлин, Германия).

С 30 июня по 9 июля — летний мэйджор (Бали, Индонезия).

Точной информации по поводу чемпионата мира The International 2023 пока нет. Но, судя по расписанию, он пройдёт в августе или начале сентября — лучшие команды по итогам региональных лиг и мэйджоров пройдут туда напрямую, а остальные участники Dota Pro Circuit сыграют в квалификации.

Фото: Valve

Главные турниры по CS:GO

Чемпионат мира по актуальной версии Counter-Strike пройдёт в мае. Участие в финальной стадии BLAST.tv Paris Major 2023 примут 24 команды, которые определятся на региональных RMR-турнирах с 3 по 9 апреля.

Примечательно, что даже лучшие коллективы, включая действующих чемпионов Virtus.pro, не получат прямые путёвки на мэйджор, а будут лишь освобождены от открытых отборочных для всех желающих.

Февраль и март — открытые региональные квалификации.

С 3 по 9 апреля — региональные RMR-турниры (Дания, Мексика и Монголия).

с 8 по 21 мая — финальная часть BLAST.tv Paris Major 2023 (Париж, Франция).

Вероятно, осенью или зимой 2023 года может пройти ещё один мэйджор, как в предыдущем сезоне. Однако официально разработчики CS:GO об этом пока не сообщали.

Фото: ESL

Серия ESL

Почти все топовые коммерческие турниры проводят две компании — ESL и BLAST. Первая проводит киберспортивные ивенты уже более 20 лет и заслужила авторитет, а отдельные ивенты стали культовыми для игроков в Counter-Strike.

В 2023 году компания запланировала два сезона лиги EPL на Мальте, а также два «классических» Intel Exreme Masters и чуть менее престижные, но тоже важные для сообщества LAN-ивенты.

С 31 января по 12 февраля — Intel Extreme Masters Katowice 2023 (Катовице, Польша).

С 22 февраля по 26 марта — ESL Pro League Season 17 (Мальта)

С 17 по 23 апреля — IEM Spring 2023 (Бразилия).

С 29 мая по 4 июня — IEM Dallas 2023 (Даллас, США).

С 25 июля по 6 августа — Intel Extreme Masters Cologne 2023 (Кёльн, США).

С 15 августа по 24 сентября — ESL Pro League Season 18 (Мальта).

С 16 по 22 октября — IEM Fall 2023 (место проведения пока неизвестно).

Фото: ESL

Серия BLAST Premier

Датская компания вновь запланировала собственный турнирный сезон, даже несмотря на проведение мэйджора в Париже. Как и в прошлые годы, будет два сплита — весенний и осенний, а потом пройдёт финальный ивент.

Каждый сплит разделён на три этапа. В Groups сыграют команды-партнёры BLAST, затем состоится Showdown с участием лучших команд региона. Призёры обоих ивентов сыграют в главном турнире, который пройдёт на большом стадионе.

С 7 по 11 июня — BLAST Premier: Spring Final 2023.

С 22 по 26 ноября — BLAST Premier: Fall Final 2023.

С 12 по 17 декабря — BLAST Premier: World Final 2023.

Фото: BLAST

Valorant Champions Tour 2023

Набирающий популярность киберспортивный шутер от Riot Games (авторов «Лиги Легенд») в 2023 году тестирует новый для себя формат. Участие во всех главных турнирах примут 30 клубов из трёх регионов — сначала нас ждёт большой предсезонный ивент, затем региональные лиги, глобальный мастерс-турнир и отбор на ЧМ.

С 13 февраля по 4 марта — VCT 2023: LOCK//IN São Paulo (Сан-Паулу, Бразилия).

С 26 марта по 28 мая — региональные лиги (Берлин, Лос-Анджелес, Сеул).

Июнь — Valorant Masters 2023 (Токио, Япония).

Июль — квалификация последнего шанса на ЧМ (онлайн).

Август-сентябрь — Valorant Champions 2023.

Фото: Riot Games

Другие дисциплины

В конце мы кратко расскажем о менее популярных киберспортивных играх, фанаты которых пока знают лишь примерный план на этот год.

Турнирная система в League of Legends давно не меняется. В январе-марте и июне-августе пройдут сплиты региональных лиг, между ними (с 5 по 21 мая) — Mid-Season Invitational 2023. Чемпионат мира состоится осенью.

Сезон Apex Legends Global Series — 2022/2023 по «королевской битве» от Electronic Arts начался ещё в ноябре. Теперь лучшие команды из разных регионов готовятся к турниру в Лондоне (2-5 февраля), ещё один такой намечен на 8-11 июня. Главный турнир ALGS Championships — на июль.

Фото: EA

В Rainbow Six: Siege соревновательный цикл подходит к концу: 7 февраля в Монреале начинается чемпионат мира Six Invitational 2023. Следующий сезон начнётся в конце марта, детали будут объявлены позже.

Турниры по PUBG Battlegrounds должны вернуться в конце зимы. Скорее всего, весной и летом пройдут сезоны региональных чемпионатов Continental Series. В ноябре-декабре будет проведён глобальный ивент PUBG Global Championship, который обычно растягивается на несколько недель.

Фанатов Rocket League ждут небольшие региональные ивенты, ближайший крупный турнир — мэйджор в Сан-Диего, США (6-9 апреля). Затем будет ещё один (6-9 июля), а на август запланирован чемпионат мира.

Новый сезон Overwatch League должен начаться в марте. Созданную по шаблону американских спортивных лиг OWL ждёт длинный регулярный сезон с огромным количеством встреч до самой осени, а затем — стадия плей-офф и борьба за трофей. Правда, официально об этом пока не объявляли.

Фото: Blizzard

Большой киберспорт уже возвращается — топовые команды по Dota 2 уже ведут борьбу за места на мэйджоре, игроки в CS:GO готовятся к BLAST и IEM в Польше. Остаётся только найти время, чтобы успевать следить за яркими матчами с их участием — такого контента в 2023 году будет немало.