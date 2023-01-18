Крах Ubisoft. Куда катится некогда великий издатель

Осенью 2021 года я выпускал колонку про проблемы Ubisoft, где отмечал, что издатель перестал «смотреть по сторонам», бездумно пытается повторить популярные тренды и абсолютно не слушает своих фанатов.

Удивительно, но спустя почти полтора года ситуация только ухудшилась. Шутка ли, за прошедшее время издатель не выпустил ни одной по-настоящему крупной игры. Разве что Mario + Rabbids: Sparks of Hope — но её сложно назвать релизом уровня Assassin's Creed или Far Cry.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Фото: Ubisoft

У положения компании есть множество первопричин. Давайте разбираться, что же не так.

У Ubisoft нет игр

Масштабы трагедии легко оценить по Assassin's Creed Mirage — вольный ремейк Assassin's Creed 1 одобрили, поскольку его можно относительно быстро сделать. Им как раз планировали закрыть пустой для компании 2022 год. Однако разработка затянулась, а релиз внутри компании успели уже три раза отложить. Теперь запуск ожидается не раньше августа 2023 года.

Сколько иронии в том, что между анонсом и выходом «Миража» пройдёт около года (а может, и больше)? Это будет самый большой промежуток для игр серии, если не учитывать первую часть. Остальные анонсировали буквально за несколько месяцев до выхода. И этой игре планировали закрывать «дыру» в расписании релизов!

То есть перед нами флагманская серия, новые игры по которой раньше компания выпускала по раз и даже два в год, а теперь ей приходится на год откладывать небольшой проект по мотивам. Более того, «Мираж» теперь выйдет через три года после «Вальгаллы» — такого большого промежутка между играми серии ещё не было.

Assassin's Creed Mirage Фото: Ubisoft

Какие-то громкие игры вообще находится на очень ранних этапах создания: ремейк Splinter Cell анонсировали осенью 2021 года, но спустя год он потерял руководителя проекта, а релиз вообще не стоит ожидать раньше 2025 года.

Про ремейк «Принца Персии: Пески времени» даже говорить страшно: после провального анонса осенью 2020 года экшен просто пропал — единственное, что о нём слышно, что разработку не отменили. И недавно ещё полностью поменяли команду. Теперь руководит проектом Ubisoft Montreal.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Фото: Ubisoft

Как это вообще произошло? Да всё просто…

Ubisoft потеряла опытных сотрудников

2020 год стал для компании очень сложным. Вдобавок к глобальной пандемии и переходу на удалённую работу Ubisoft попала в очень громкий скандал, связанный с неподобающим поведением множества ветеранов компании. Тогда полетели многие «головы» — среди которых и Серж Хаско.

Серж Хаско — важнейший человек для Ubisoft , через которого проходили все игры издателя. Он одобрял и закрывал игры, и ему никто не мог перечить. Многие винят его в «формуле Ubisoft», когда все игры компании стали буквально одинаковыми.

После этого Ubisoft запустила масштабную реструктуризацию, начав полностью менять внутренние процессы. К примеру, теперь у каждого бренда (Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch Dogs и так далее) появились свои руководители, которые отвечают за каждый из проектов по франшизе. В идеале это должно сделать каждый бренд более разнообразным, а не «очередной игрой Ubisoft».

Ghost Recon: Wildlands Фото: Ubisoft

В идеале, потому что Ubisoft явно не была готова к началу перестановок. На фоне ухода опытных сотрудников в огромном издательстве попросту появился недостаток профессионалов, которые могли бы эффективно работать. Это вылилось в бесконечные переносы игр и другие проблемы.

В Ubisoft работают больше десятка тысяч сотрудников, но компания отчаянно нуждается в опытных руководителях. И такие не спешат идти на работу в компанию, которая испытывает кризис. На это тоже много причин.

Ubisoft сделала ставку не туда

А ещё Ubisoft очень неудачно сделала упор абсолютно не на те вещи: условно-бесплатные игры, мобильные игры и NFT. Все три инициативы провалились.

Бесплатные игры, которых за последнее время было немало, попросту не оказались достаточно интересными. Хардкорная королевская битва HyperScape, нетривиальная аркада Rollerdrome и другие моментально потеряли аудиторию, а другие даже не вызывают хоть какого-то ажиотажа. Компания зачем-то анонсирует массу подобных проектов за раз, а потом годами выпускает их — к релизу они подходят тогда, когда уже совсем никому не нужны.

С мобильными играми примерно такая же история. С NFT совсем печально — инициатива провалилась буквально за пару месяцев, но за это время издатель успел сделать несколько очень громких заявлений о блокчейн-будущем своих игр и тому подобное. А в итоге Ubisoft не смогла продать даже первую партию цифровых безделушек.

Ubisoft Quartz — NFT от Ubisoft Фото: Ubisoft

А ещё были релизы масштабами поменьше — та же Rainbow Six Extractions ещё до релиза всем казалось абсолютно непонятной. Сначала её планировали продавать за полную цену, потом стоимость снизили, а ближе к релизу ещё и решились добавить в Game Pass.

Не помогло, шутер с релиза оказался «мёртвым». Его даже сама Ubisoft особо не пыталась спасать, выпуская новый контент и исправляя существующие проблемы.

Rainbow Six Extraction Фото: Ubisoft

Что нас ждёт в будущем

Неизвестность. Последние два года были очень тяжёлыми для Ubisoft — и я не уверен, что компания сможет пережить ещё один настолько же слабый год. Конечно, Ubisoft не закроется, но она легко может перестать существовать в её текущем виде. Возможно, правда, оно и к лучшему.

Сейчас создаётся впечатление, что ненависть игроков к Ubisoft достигла пика — кажется, ещё никакая игровая компания не становилась таким врагом для аудитории. Даже EA в свои худшие годы имела хотя бы какие-то козыри. У Ubisoft их нет.

Ближайшие 12 месяцев станут решающими. Впереди Assassin's Creed Mirage — игра, которая при должном качестве может вернуть доверие к компании и стать поворотным моментом. «Мираж» может стать игрой новой Ubisoft, которая делает ставку не на масштаб, а на глубину и проработку.

Другой важный релиз — Avatar: Frontiers of Pandora. За игру отвечает студия Massive (The Division), которая параллельно трудится над игрой по «Звёздным войнам». Про обе вообще ничего неизвестно, но внутри компании большие ожидания от «Аватара».

Avatar: Frontiers of Pandora Фото: Ubisoft

Если благодаря «Миражу» и «Аватару» Ubisoft в этом году сможет доказать, что всё ещё способна выпускать крутые игры, тренд в отношении компании может позитивно измениться. Но если даже эти игры не смогут оправдать ожидания или окажутся «очередными играми Ubisoft», то сложно представить светлое будущее для компании.

По данным СМИ, Ubisoft уже активно искала партнёра, который мог бы приобрести её. Однако заинтересованной стороны не нашлось. Оно и неудивительно. Компания не может поддерживать даже свои самые популярные серии, а в эпоху экономической нестабильности мало кто захочет связываться с огромной корпорацией с такими проблемами без стопроцентных хитов.

Одна из ключевых проблем Ubisoft с точки зрения бизнеса — отсутствие одной большой игры или серии, которая могла бы спасать ситуацию. У EA это FIFA и Apex Legends. У Activision — Call of Duty. У Blizzard — World of Warcraft. Take-Two — GTA 5. Square Enix — Final Fantasy 14.

Call fo Duty: Modern Warfare 2 (2009) Фото: Activision

Да, у Ubisoft есть Rainbow Six Siege, но её одной, к сожалению, не хватает. Сделай шутер условно-бесплатным и перемени систему монетизации, может, это заметно помогло бы ситуации, но издатель чего-то боится и не торопится делать игру бесплатной.

Одно понятно — Ubisoft сейчас на распутье. Она может выбраться из него победителем, фениксом или может окончательно потонуть в болоте. К сожалению, шансы тут «50 на 50». Заявления соучредителя и главы компании Ива Гиймо скорее расстраивают, чем настраивают на позитив.

Хочется видеть Ubisoft вновь великой, чтобы она смогла встать на ноги, как это несколько лет назад сделала EA. Она после громких заявлений о смерти сюжетных игр выпустила Star Wars Jedi: Fallen Order — и та оказалась громким хитом, который проложил дорогу «новой EA».

Той, что сейчас возрождает Dead Space, делает сюжетную игру про Железного человека, пересобирает BioWare для создания успешных продолжений Dragon Age и Mass Effect, берётся за новую Skate и даже занимается стратегией по мотивам «Звёздных войн». Это всё абсолютно разные игры — и это очень радует.

Новая Mass Effect Фото: EA

Ubisoft должна пройти через сложные времена, чтобы переосмыслить ценности и понять, что нельзя жить с «туннельным синдромом» — игры должны быть разными, и не каждая из них должна ориентироваться на аудиторию в десятки миллионов человек. Не надо превращать все серии в Assassin's Creed с огромными пространствами и контентом на сотни часов.

Непонимание этого простого принципа удивляет на фоне успеха нишевой Rainbow Six Siege — хардкорный соревновательный шутер не завоевал сердца миллионов с самого начала, но постепенно эта уникальная игра смогла добиться небывалого успеха.