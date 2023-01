Крах Ubisoft. Куда катится некогда великий издатель

Осенью 2021 года я выпускал колонку про проблемы Ubisoft, где отмечал, что издатель перестал «смотреть по сторонам», бездумно пытается повторить популярные тренды и абсолютно не слушает своих фанатов.

Удивительно, но спустя почти полтора года ситуация только ухудшилась. Шутка ли, за прошедшее время издатель не выпустил ни одной по-настоящему крупной игры. Разве что Mario + Rabbids: Sparks of Hope — но её сложно назвать релизом уровня Assassin's Creed или Far Cry.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

У положения компании есть множество первопричин. Давайте разбираться, что же не так.

Масштабы трагедии легко оценить по Assassin's Creed Mirage — вольный ремейк Assassin's Creed 1 одобрили, поскольку его можно относительно быстро сделать. Им как раз планировали закрыть пустой для компании 2022 год. Однако разработка затянулась, а релиз внутри компании успели уже три раза отложить. Теперь запуск ожидается не раньше августа 2023 года.

Сколько иронии в том, что между анонсом и выходом «Миража» пройдёт около года (а может, и больше)? Это будет самый большой промежуток для игр серии, если не учитывать первую часть. Остальные анонсировали буквально за несколько месяцев до выхода. И этой игре планировали закрывать «дыру» в расписании релизов!

То есть перед нами флагманская серия, новые игры по которой раньше компания выпускала по раз и даже два в год, а теперь ей приходится на год откладывать небольшой проект по мотивам. Более того, «Мираж» теперь выйдет через три года после «Вальгаллы» — такого большого промежутка между играми серии ещё не было.

Какие-то громкие игры вообще находится на очень ранних этапах создания: ремейк Splinter Cell анонсировали осенью 2021 года, но спустя год он потерял руководителя проекта, а релиз вообще не стоит ожидать раньше 2025 года.

Про ремейк «Принца Персии: Пески времени» даже говорить страшно: после провального анонса осенью 2020 года экшен просто пропал — единственное, что о нём слышно, что разработку не отменили. И недавно ещё полностью поменяли команду. Теперь руководит проектом Ubisoft Montreal.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Фото: Ubisoft