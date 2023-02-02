Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру»

10 февраля, а для обладателей расширенной версии 7 февраля, станет знаковой датой для фанатов «Гарри Поттера» по всему миру. Именно в этот день выйдет Hogwarts Legacy — самая масштабная игра по волшебной вселенной за всю её историю существования.
«Хогвартс: Наследие» — по-настоящему грандиозный проект, которого поклонники франшизы ждали больше 20 лет. Мы собрали все самые важные детали о новой игре по «Гарри Поттеру» и кратко расскажем о самом главном.
Трейлер Hogwarts Legacy
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат WB Games.
Что такое Hogwarts Legacy?
Hogwarts Legacy (или «Хогвартс: Наследие») — большой ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Его события разворачиваются в конце XIX века и рассказывают о восстании гоблинов во главе с Ранроком и тёмным магом Виктором Руквудом. Вместе они попытаются завладеть артефактом, который ставит под угрозу существование всего волшебного сообщества.
Главные антагонисты Hogwarts Legacy: Ранрок и Виктор Руквуд
Фото: Warner Bros.
Главным героем станет ученик Хогвартса, который начал своё обучение лишь на пятом курсе — очень редкое явление для волшебной вселенной. Разработчики уверяют, что этому есть своё объяснение, при этом держа почти всю остальную информацию о сюжете в строгом секрете. Известно лишь, что героя можно будет создать в очень глубоком редакторе персонажа.
Структура Hogwarts Legacy напоминает классические игры о «Гарри Поттере» с примесью культовой Bully от Rockstar: нужно будет посещать уроки и учиться чему-то новому, а также проходить сюжетные и побочные задания.
Авторы приготовили для исследования не только Хогвартс, но и его окрестности, включая деревню Хогсмид, поле для квиддича и множество других локаций, скрытых от глаз маглов. Изучать окрестности можно будет не только пешком, но и верхом на метле, гиппогрифе и даже фестрале. В «Хогвартсе» будет полноценный цикл смены дня и ночи, а также времён года.
Как устроена Hogwarts Legacy?
Одной из главных особенностей Hogwarts Legacy станет полноценный отбор на факультеты. Игрок сможет сам выбрать, в какой класс вступить: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран или Пуффендуй. У каждого факультета будут свои гостиные и атрибутика, выполненные в привычных для них цветах.
Гостиная Пуффендуя
Фото: Warner Bros.
Боевая система станет куда глубже, чем в прошлых играх по «Гарри Поттеру». Для победы над врагами нужно будет грамотно комбинировать заклинания, уворачиваться и блокировать выпады противника. Всего в Hogwarts Legacy несколько десятков заклятий, включая непростительные Авада Кедавра, Империо и Круцио. Их можно будет изучить только за пределами школы, и при желании ими можно вообще не пользоваться.
По ходу выполнения заданий и учёбы в Хогвартсе главный герой будет зарабатывать опыт, который можно потратить на специальные таланты. Они делятся сразу на пять категорий: от скрытности до мощности заклинаний.
Пять видов талантов
Фото: Warner Bros.
Помимо прокачки, в Hogwarts Legacy можно будет создавать, покупать и находить различное снаряжение. Оно будет отличать не только внешне, но и давать различные бонусы вроде увеличения здоровья, уменьшения перезарядки заклинаний и множество других полезных эффектов. Снаряжение можно улучшать, в том числе присваивая ему другие свойства и меняя его внешний вид.
Наконец, в игре можно будет строить отношения с другими персонажами, выполняя их просьбы. Некоторые из них будут сопровождать героя в сюжетных заданиях, побочных квестах и помогать в схватках с противниками.
Напарница главного героя Поппи Свиттин
Фото: Warner Bros.
Выручай-комната и всё-всё-всё
Важным элементом Hogwarts Legacy станет Выручай-комната, которая послужит базой для игроков. Это отдельная большая локация в Хогвартсе, где можно будет обустроить своё личное пространство, завести домашних зверей, заняться зельеварением и отдохнуть от сюжетных событий.
По сути, Выручай-комната станет полноценной игрой в игре — эдакой волшебной The Sims. Именно тут нужно тратить основные ресурсы, полученные по ходу прохождения. Так, на одной из трансляций авторы показывали постройку зданий за лунные камни и обустройство декораций.
Постройка дома в Выручай-комнате
Фото: Warner Bros.
Самым милым элементом хаба, безусловно, станут домашние животные. Они будут содержаться в зверинце: их нужно будет кормить, играть с ними и даже давать им клички. Вдобавок им можно будет купить игрушки, чтобы им не было скучно, пока их хозяин где-то пропадает.
Небольшой зверёк в Выручай-комнате
Фото: Warner Bros.
Наконец, в Выручай-комнате можно варить зелья, которые постоянно используются в бою: от восполнения здоровья до увеличения защитных характеристик. Сильнодействующие эликсиры требуют немалого времени на создание, однако они могут спасти герою жизнь в особенно жарких поединках.
Что ещё нужно знать о Hogwarts Legacy
- В игре не будет квиддича — по сюжету он запрещён текущим директором школы.
- В Хогвартсе можно встретить знакомых персонажей: от Почти Безголового Ника до полтергейста Пивза и профессора Бинса — преподавателя истории магии.
- В замке и его окрестностях очень много секретов, которые придётся раскрывать самому. Для прохождения некоторых головоломок понадобится изучить более продвинутые заклинания.
- По ходу прохождения на пути героя встанут не только тёмные волшебники и гоблины, но и драконы, скелеты и другие опасные существа.
Дракон в Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros.
- Боевая система проста по своей сути, но очень комплексная по наполнению.
- Здесь нет системы морали: вы просто можете творить добро и зло.
- В игре много различных мини-игр в духе волшебного кёрлинга и других активностей.
- На сюжет уйдёт около 35 часов, а на полное прохождение может и больше 80 часов.
- Авторы называют Hogwarts Legacy «той самой игрой, которую фанаты ждали 20 лет».
Системные требования Hogwarts Legacy
Минимальные требования
для 720р при 30 FPS с низким уровнем графики
- Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.
- Видеокарта — GeForce GTX 960 или AMD RX 470.
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске — 85 ГБ (желательно на SSD).
Рекомендуемые требования
для 1080р при 60 FPS с высоким уровнем графики
- Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600.
- Видеокарта — GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT.
- Оперативная память — 16 ГБ.
- Место на диске — 85 ГБ (SSD).
Системные требования Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros.
Рекомендуемые требования в 2К-разрешении
для 1440р при 60 FPS с ультранастройками графики
- Процессор — Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X.
- Видеокарта — GeForce RTX 2080 Ti или AMD RX 6800 XT.
- Оперативная память — 32 ГБ.
- Место на диске — 85 ГБ (SSD).
Рекомендуемые требования в 4К-разрешении
для 2160р при 60 FPS с ультра-настройками графики
- Процессор — Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X.
- Видеокарта — GeForce RTX 3090 Ti или AMD RX 7900 XT.
- Оперативная память — 32 ГБ.
- Место на диске — 85 ГБ (SSD).
Когда выходит Hogwarts Legacy? И выйдет ли она в России?
У «Хогвартса» сразу несколько дат выхода. Авторы сфокусировались на версиях игры для ПК, PS5 и Xbox Series, поэтому они выйдут раньше всех. До PS4 и Xbox One экшен доберётся в апреле, а до Nintendo Switch — лишь в июле, но зато это будет полноценный порт, а не стриминг.
При этом обладатели расширенного издания игры смогут запустить Hogwarts Legacy на 3 дня раньше — уже 7 февраля.
Даты выхода Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros.
Даты выхода Hogwarts Legacy
- 7 февраля — расширенное издание на ПК, PS5, Xbox Series.
- 10 февраля — ПК, PS5 и Xbox Series.
- 4 апреля — PS4 и Xbox One.
- 25 июля — Nintendo Switch.
До России игра официально не доберётся. На консолях для покупки будет достаточно завести аккаунт другого региона, а на ПК уже продаются даже подарки для Steam. Так что россияне точно не останутся в стороне от одной из главных игр 2023 года.
Но одна приятная новость есть — Hogwarts: Legacy выйдет с русским переводом и субтитрами.
- 2 февраля 2023
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:33
-
10:00
-
09:30
- 1 февраля 2023
-
23:25
-
21:44
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25