Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру»

10 февраля, а для обладателей расширенной версии 7 февраля, станет знаковой датой для фанатов «Гарри Поттера» по всему миру. Именно в этот день выйдет Hogwarts Legacy — самая масштабная игра по волшебной вселенной за всю её историю существования.

«Хогвартс: Наследие» — по-настоящему грандиозный проект, которого поклонники франшизы ждали больше 20 лет. Мы собрали все самые важные детали о новой игре по «Гарри Поттеру» и кратко расскажем о самом главном.

Трейлер Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат WB Games.

Что такое Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy (или «Хогвартс: Наследие») — большой ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Его события разворачиваются в конце XIX века и рассказывают о восстании гоблинов во главе с Ранроком и тёмным магом Виктором Руквудом. Вместе они попытаются завладеть артефактом, который ставит под угрозу существование всего волшебного сообщества.

Главные антагонисты Hogwarts Legacy: Ранрок и Виктор Руквуд Фото: Warner Bros.

Главным героем станет ученик Хогвартса, который начал своё обучение лишь на пятом курсе — очень редкое явление для волшебной вселенной. Разработчики уверяют, что этому есть своё объяснение, при этом держа почти всю остальную информацию о сюжете в строгом секрете. Известно лишь, что героя можно будет создать в очень глубоком редакторе персонажа.

Структура Hogwarts Legacy напоминает классические игры о «Гарри Поттере» с примесью культовой Bully от Rockstar: нужно будет посещать уроки и учиться чему-то новому, а также проходить сюжетные и побочные задания.

Авторы приготовили для исследования не только Хогвартс, но и его окрестности, включая деревню Хогсмид, поле для квиддича и множество других локаций, скрытых от глаз маглов. Изучать окрестности можно будет не только пешком, но и верхом на метле, гиппогрифе и даже фестрале. В «Хогвартсе» будет полноценный цикл смены дня и ночи, а также времён года.

Как устроена Hogwarts Legacy?

Одной из главных особенностей Hogwarts Legacy станет полноценный отбор на факультеты. Игрок сможет сам выбрать, в какой класс вступить: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран или Пуффендуй. У каждого факультета будут свои гостиные и атрибутика, выполненные в привычных для них цветах.

Гостиная Пуффендуя Фото: Warner Bros.

Боевая система станет куда глубже, чем в прошлых играх по «Гарри Поттеру». Для победы над врагами нужно будет грамотно комбинировать заклинания, уворачиваться и блокировать выпады противника. Всего в Hogwarts Legacy несколько десятков заклятий, включая непростительные Авада Кедавра, Империо и Круцио. Их можно будет изучить только за пределами школы, и при желании ими можно вообще не пользоваться.

По ходу выполнения заданий и учёбы в Хогвартсе главный герой будет зарабатывать опыт, который можно потратить на специальные таланты. Они делятся сразу на пять категорий: от скрытности до мощности заклинаний.

Пять видов талантов Фото: Warner Bros.

Помимо прокачки, в Hogwarts Legacy можно будет создавать, покупать и находить различное снаряжение. Оно будет отличать не только внешне, но и давать различные бонусы вроде увеличения здоровья, уменьшения перезарядки заклинаний и множество других полезных эффектов. Снаряжение можно улучшать, в том числе присваивая ему другие свойства и меняя его внешний вид.

Наконец, в игре можно будет строить отношения с другими персонажами, выполняя их просьбы. Некоторые из них будут сопровождать героя в сюжетных заданиях, побочных квестах и помогать в схватках с противниками.

Напарница главного героя Поппи Свиттин Фото: Warner Bros.

Выручай-комната и всё-всё-всё

Важным элементом Hogwarts Legacy станет Выручай-комната, которая послужит базой для игроков. Это отдельная большая локация в Хогвартсе, где можно будет обустроить своё личное пространство, завести домашних зверей, заняться зельеварением и отдохнуть от сюжетных событий.

По сути, Выручай-комната станет полноценной игрой в игре — эдакой волшебной The Sims. Именно тут нужно тратить основные ресурсы, полученные по ходу прохождения. Так, на одной из трансляций авторы показывали постройку зданий за лунные камни и обустройство декораций.

Постройка дома в Выручай-комнате Фото: Warner Bros.

Самым милым элементом хаба, безусловно, станут домашние животные. Они будут содержаться в зверинце: их нужно будет кормить, играть с ними и даже давать им клички. Вдобавок им можно будет купить игрушки, чтобы им не было скучно, пока их хозяин где-то пропадает.

Небольшой зверёк в Выручай-комнате Фото: Warner Bros.

Наконец, в Выручай-комнате можно варить зелья, которые постоянно используются в бою: от восполнения здоровья до увеличения защитных характеристик. Сильнодействующие эликсиры требуют немалого времени на создание, однако они могут спасти герою жизнь в особенно жарких поединках.

Что ещё нужно знать о Hogwarts Legacy

В игре не будет квиддича — по сюжету он запрещён текущим директором школы.

В Хогвартсе можно встретить знакомых персонажей: от Почти Безголового Ника до полтергейста Пивза и профессора Бинса — преподавателя истории магии.

В замке и его окрестностях очень много секретов, которые придётся раскрывать самому. Для прохождения некоторых головоломок понадобится изучить более продвинутые заклинания.

По ходу прохождения на пути героя встанут не только тёмные волшебники и гоблины, но и драконы, скелеты и другие опасные существа.

Дракон в Hogwarts Legacy Фото: Warner Bros.

Боевая система проста по своей сути, но очень комплексная по наполнению.

Здесь нет системы морали: вы просто можете творить добро и зло.

В игре много различных мини-игр в духе волшебного кёрлинга и других активностей.

На сюжет уйдёт около 35 часов, а на полное прохождение может и больше 80 часов.

Авторы называют Hogwarts Legacy «той самой игрой, которую фанаты ждали 20 лет».

Системные требования Hogwarts Legacy

Минимальные требования

для 720р при 30 FPS с низким уровнем графики

Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.

— Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400. Видеокарта — GeForce GTX 960 или AMD RX 470.

— GeForce GTX 960 или AMD RX 470. Оперативная память — 16 ГБ.

— 16 ГБ. Место на диске — 85 ГБ (желательно на SSD).

Рекомендуемые требования

для 1080р при 60 FPS с высоким уровнем графики

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600.

— Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600. Видеокарта — GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT.

— GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT. Оперативная память — 16 ГБ.

— 16 ГБ. Место на диске — 85 ГБ (SSD).

Системные требования Hogwarts Legacy Фото: Warner Bros.

Рекомендуемые требования в 2К-разрешении

для 1440р при 60 FPS с ультранастройками графики

Процессор — Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X.

— Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X. Видеокарта — GeForce RTX 2080 Ti или AMD RX 6800 XT.

— GeForce RTX 2080 Ti или AMD RX 6800 XT. Оперативная память — 32 ГБ.

— 32 ГБ. Место на диске — 85 ГБ (SSD).

Рекомендуемые требования в 4К-разрешении

для 2160р при 60 FPS с ультра-настройками графики

Процессор — Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X.

— Intel Core i7-10700k или AMD Ryzen 7 5800X. Видеокарта — GeForce RTX 3090 Ti или AMD RX 7900 XT.

— GeForce RTX 3090 Ti или AMD RX 7900 XT. Оперативная память — 32 ГБ.

— 32 ГБ. Место на диске — 85 ГБ (SSD).

Когда выходит Hogwarts Legacy? И выйдет ли она в России?

У «Хогвартса» сразу несколько дат выхода. Авторы сфокусировались на версиях игры для ПК, PS5 и Xbox Series, поэтому они выйдут раньше всех. До PS4 и Xbox One экшен доберётся в апреле, а до Nintendo Switch — лишь в июле, но зато это будет полноценный порт, а не стриминг.

При этом обладатели расширенного издания игры смогут запустить Hogwarts Legacy на 3 дня раньше — уже 7 февраля.

Даты выхода Hogwarts Legacy Фото: Warner Bros.

Даты выхода Hogwarts Legacy

7 февраля — расширенное издание на ПК, PS5, Xbox Series.

— расширенное издание на ПК, PS5, Xbox Series. 10 февраля — ПК, PS5 и Xbox Series.

— ПК, PS5 и Xbox Series. 4 апреля — PS4 и Xbox One.

— PS4 и Xbox One. 25 июля — Nintendo Switch.

До России игра официально не доберётся. На консолях для покупки будет достаточно завести аккаунт другого региона, а на ПК уже продаются даже подарки для Steam. Так что россияне точно не останутся в стороне от одной из главных игр 2023 года.

Но одна приятная новость есть — Hogwarts: Legacy выйдет с русским переводом и субтитрами.