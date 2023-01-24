Дженна Ортега и ещё 7 актрис, сыгравших Уэнсдей в разные годы

Такие разные и в то же время одинаковые.

История «Семейки Аддамс» разнообразна и богата. Она началась ещё в 30-х годах прошлого века с простой карикатуры в газете. Прародителем «Семейки Аддамс» считается художник Чарльз Аддамс, работавший в редакции газеты «Нью-Йоркер». Он создавал карикатуры с участием героев ужасной (в хорошем смысле) семейки для новых выпусков газеты, даже не подозревая, что через много лет его персонажи станут бóльшим, чем просто карикатурами.

Основным продуктом поп-культуры «Семейка Аддамс» стала лишь спустя 30 лет после выхода одноимённого ситкома. А в конце 2022 года Netflix выпустил сериал, который окончательно вознёс её в статус культа. Экранизация рассказала об одном из самых важных членов семьи — девочке Уэнсдей Аддамс.

Дженна Ортега безупречно справилась с задачей изобразить культового персонажа с давним наследием, но какие вариации Уэнсдей были до неё? Вспомнили всех актрис, сыгравших темноволосую девочку в разные годы.

Лиза Лоринг

«Семейка Аддамс» (1964) и «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» (1977)

Лиза Лоринг стала первой актрисой, сыгравшей Уэнсдей на экранах. Она изобразила героиню в возрасте от шести до восьми лет в фильме, вышедшем в 60-х годах. Съёмочная команда немного отошла от канона, так как Уэнсдей представлялась младшей сестрой Пагсли, а не старшим ребёнком в семье.

Лиза Лоринг Фото: American Broadcasting Company

Девочка была странноватой, как и вся её семья, но более добродушной и милой по сравнению с более поздними экранизациями. При этом она всё равно отличалась от других детей: ей нравилось держать дома экзотических животных типа паука и ящерицы, а также играть с обезглавленными куклами.

Спустя 11 лет Лоринг повторила свою роль в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс», показав Уэнсдей уже в подростковом возрасте.

Синди Хендерсон

Мультсериал «Семейка Аддамс» (1973)

Синди Хендерсон озвучила Уэнсдей в анимационном сериале 1973 года. Он был в основном сосредоточен на родителях Уэнсдей — Гомесе и Мортише, но популярности так и не снискал. Авторов хватило лишь на один сезон.

Уэнсдей — вторая справа Фото: NBC

За год до этого Синди подарила голос Уэнсдей в мультсериале «Новые дела Скуби-Ду» — девочке была посвящена целая серия. Дочь Мортиши и Гомеса предстала черноволосой и с косичками, но в розовой одежде. Только по-настоящему хардкорные фанаты вспомнят об этом кроссовере, который побудил аниматоров на создание самостоятельного мультсериала о семейке.

Кристина Риччи

«Семейка Аддамс» (1991) и «Ценности семейки Аддамс» (1993)

Фильмы с участием Кристины Риччи можно действительно назвать культовыми. Если в мультфильмах Уэнсдей изображали в основном позитивным ребёнком, но со странностями, то в фильмах с участием Риччи на первый план вышли невозмутимость, мрачность и замкнутость.

Все три перечисленных составляющих Риччи воздвигла на новый уровень интенсивности и глубины. Её выразительные большие карие глаза и невозмутимая манера поведения идеально передали всю суть Уэнсдей.

Кристина Риччи Фото: Paramount Pictures

Образ Уэнсдей в исполнении Риччи получился, пожалуй, наиболее каноничным и наиболее точным за всю историю. Милая на лицо девочка показала такую угнетённость, от улыбки которой становилось не по себе. Да, один раз Уэнсдей заставили улыбнуться, но потом пожалели.

Деби Дерриберри

Мультсериал «Семейка Аддамс» (1992)

Второй анимационный сериал о жуткой, но забавной семейке вышел спустя почти 20 лет после первого, продлился два сезона и был посвящён всем участникам большой семьи.

Деби Дерриберри снялась в роли Уэнсдей вместе с Джоном Эстином и Нэнси Линари в роли Гомеса и Мортиши соответственно. Уэнсдей предстала в виде трудного и любознательного подростка с изменившимся имиджем — в гардеробе девочки появилось много синего.

Уэнсдей Фото: Cartoon Network

Дерриберри — одна из величайших актрис озвучки своего поколения. Помимо Уэнсдей, она успела озвучить мальчика-гения в мультсериале «Приключения Джимми Нейтрона», пришельцев в мультфильме «История игрушек» и различных персонажей в серии мультфильмов «Гадкий я».

Николь Фужейр

«Воссоединение семейки Аддамс» (1998) и «Новая семейка Аддамс» (1998–1999)

В конце 90-х была предпринята попытка перезапустить серию через фильм «Воссоединение семейки Аддамс» и телевизионный ситком «Новая семейка Аддамс», который крутили на крупнейших каналах Канады и США. «Новая семейка Аддамс» продержалась один сезон, за который было отснято 65 эпизодов. Роль Уэнсдей в обеих экранизациях сыграла Николь Фужейр.

Николь Фужейр Фото: InterCom

Многие до сих пор с теплотой вспоминают актёрский состав ситкома. Да, он был далёк от оригинала, но вышел невероятно смешным и прикольным. Николь Фужейр хорошо вжилась в роль интеллигентного подростка со странной тягой к пыткам, хотя и не вызывала какого-то страха и невозмутимости.

Хлоя Грейс Морец

«Семейка Аддамс» (2019) и «Семейка Аддамс 2» (2021)

Первыми крупнобюджетными адаптациями «Семейки Аддамс» со времён фильмов конца 90-х стали два анимационных фильма, выпущенных в 2019 и 2021 годах. Невозмутимых и мрачных персонажей вновь сделали весёлыми и добродушными, приправив всё красивой картинкой и забавными ситуациями.

Тем не менее мультфильмы вышли интересными, креативными и достаточно причудливыми, чтобы развлечь как детей, так и пришедших с ними взрослых.

Хлоя была на озвучке Фото: Sony Animated

В английской версии Уэнсдей озвучила Хлоя Грейс Морец — американская актриса и модель, известная по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Отчаянные домохозяйки», «500 дней лета», «Мрачные тени» и «5-я волна». Что сказать, озвучила в целом неплохо, придав героине подходящий холодный тон.

Дженна Ортега

«Уэнсдей» (2022)

Дженна Ортега уже завоевала любовь фанатов за роль Уэнсдей в одноимённом сериале. Успех сериала от Netflix лишь показал — причудливые, но колоритные и забавные персонажи Семейки Аддамс заслуживают большего внимания со стороны режиссёров и продюсеров, которым нужно заканчивать с шутливыми мультфильмами, сконцентрировавшись на более серьёзных вещах.

Дженна Ортега в образе Уэнсдей Фото: Netflix

Затмила ли Ортега персонаж в исполнении Кристины Риччи — вопрос сложный. Просто это две отличные, но разные версии. Героиня Ортеги больше похожа на симбиоз из разных Уэнсдей. Её героиня вышла одновременно странной, мрачной, антисоциальной и при этом чувственной, забавной и милой. Это та самая Уэнсдей, которую побаиваются в начале, но безмерно любят потом.

Карина Варади

«Уэнсдей» (2022)

В сериале Netflix была ещё одна Уэнсдей. Её сыграла десятилетняя актриса Карина Варади, для которой появление на большом экране стало первым. Она появлялась в воспоминаниях повзрослевшей Уэнсдей.

Карина Варади Фото: Netflix

Для реализации лучших сторон юной Уэнсдей было очень мало экранного времени, но немногочисленные сцены с участием Карины запомнились очень хорошо. Она идеально передала эмоциональное состояние потрясённого ребёнка — от потери любимого питомца, которого раздавили хулиганистые мальчишки.