Александр Невский уже стал кумиром миллионов. Но его новый фильм оказался просто ужасным

Александр Невский — фигура спорная, но весьма знаменитая в русскоязычном интернете. «Наш в Голливуде» и «русский Шварценеггер» (как он величает себя сам) прославился благодаря активному самопиару как успешный бодибилдер и актёр кино.

С ним вышел ряд фильмов, которые, опять же по словам Невского, хвалили не последние люди в Голливуде. При этом об этих фильмах не слышал никто, кроме тех, кто следит непосредственно за творчеством Александра, а его тесные связи с богемой западных актёров вызывают вопросы.

Хотя зачем мы вам всё это рассказываем? Скорее всего, вы и так знаете эту историю благодаря уже не одному, а многим YouTube-блогерам, которые чуть ли не строили свою карьеру на шутках над деятельностью Невского. Кто-то просто смеялся с его картин, которые, будем честными, и правда проходного качества.

А кто-то измывался конкретно над ним и обвинял во всевозможных грехах: от обычного вранья до отмывания денег через непопулярные фильмы и судебные иски к хейтерам.

Но время всё меняет. От хейта к «бодибилдеру-выскочке» народные массы перешли к ироничной, а местами и вполне искренней любви к простой и открытой натуре Невского. Да и с момента его последнего фильма прошла будто бы целая жизнь: случилась и эпидемия коронавируса, и сложные для всего мира политические события.

Люди подзабыли плохое в истории и творчестве Невского, а его новый дешёвый и смешной фильм ждали, чтобы вспомнить о былых деньках. О тех временах, когда плохой фильм от «вроде бы» мистера Вселенной был их главной проблемой на сегодняшний день.

Последний фильм в карьере Невского — «Нападение на Рио Браво» (Gunfight at Rio Bravo), основанный на реальных событиях вестерн про реально существовавшего русского эмигранта Ивана, что принимал участие в американской гражданской войне на стороне Севера.

Уже по трейлеру было понятно, что чуда и переизобретения Невского не стоит ждать: Александр вновь снял дешёвый боевик имени крутого себя, со своей классической труппой актёров и качеством съёмок. Хотя другого никому и не было нужно: все ждали именно этого. Очередной трэшачок со знакомыми мемами вроде забавной походки бодибилдера или неловкой актёрской игры, который будто создан для смешных обзоров на YouTube.

Однако даже с такой позиции зрителей ждёт сюрприз — увы, неприятный. По какой-то причине новый фильм Невского оказался плохим даже по этим странным меркам: это чудовищно скучное кино.

Оно по-обычному плохое.

Есть плохие фильмы, которые делались с искренним старанием: да, всё не так, но желание сделать правильно чувствуется. Просто не хватило ресурсов, времени, опыта. Есть плохое кино, которое сделали таким ненамеренно: снимали по «отработанной схеме», во главе производства стояли эффективные менеджеры, а сама задумка была изначально провальной.

К таким можно отнести прошлогодний фильм-мем «Морбиус» с Джаредом Лето. Оба примера плохи, но по-своему интересны хотя бы как предмет для обсуждения в духе «какой же это весёлый ужас». К сожалению, «Нападение на Рио Браво» не попадает ни в одну из этих категорий.

«Нападение на Рио Браво» Фото: Shout Studios

Даже сложно описать словами, насколько это по-скучному плохое кино. Просто воспроизведите в своей голове классические претензии из отзывов на каком-нибудь киноагрегаторе: плохая актёрская игра, примитивный и полный штампов сюжет, дешёвые декорации и съёмки. Про этот фильм решительно нечего сказать, кроме штатного «ну да, это дёшево и бездарно».

Кажется, занимательным «Нападение на Рио Браво» не сделает ни качественный дубляж, ни даже именитые обзорщики на YouTube. Потому что здесь не за что зацепиться. Фильм будто написала нейросеть, которой скормили все фильмы Невского вместе со смешными обзорами.

Вот вам полный плагиат других фильмов про то, как банда пытается освободить своего главаря из лап простых людей. Вот несчастный Маттиас Хьюз, седоволосый мастер боевых искусств и вечный заложник фильмов Невского.

Вот Невский опять смешно ходит в кадре половину фильма, а другую мучает зрителя «оскароносными» диалогами с экспозицией, снять которую не хватило бюджета. А вот Александр неловко улыбается, пока слушает рассказы об опасности и смерти, так как это уже, видимо, часть его актёрского метода.

Вы все знаете эти шутки из видео BadComedian, и вы можете предсказать их все до единой ещё до просмотра самого фильма. Они все тут есть. Можете смеяться. Беда в том, что, кроме них, ничего и нет.

«Нападение на Рио Браво» Фото: Shout Studios

Чтобы понять суть претензии, стоит вспомнить кинокартину 2017 года, «Максимальный удар». Тоже «фильм Невского», тоже все знакомые зрителю элементы на месте: неловкая актёрская игра, мемы Александра, вышедшие в тираж актёры и общая дешевизна.

Но при этом это всё же был шаг вперёд в сравнении с предыдущими фильмами. Были неплохие находки, было какое-то старание, и порой фильм было просто-напросто весело смотреть. Юмор (пускай не всегда удачный), экшен, бодрая (пускай и бесконечно идиотская) история, даже Дэнни Трехо позвали! После этого казалось, что Невский способен удивить и снять неплохо хотя бы в этой столь странной нише.

И в итоге выходит «Нападение на Рио Браво», который будто бы делает несколько шагов назад. Это куда больше фильм начала актёрской карьеры Невского: серый, скучный, никакой. Для хорошего фильма тут не хватает таланта. Для «так плохо, что уже хорошо» не хватает банального веселья и рискованных решений.

Две трети фильма — диалоги между стоячими истуканами и Александром с его неповторимым английским в одном тоне, речами о том какой Невск… простите, персонаж Невского красивый, крутой и «то ли немец, то ли русский» (тут читается референс к тому, что играет Ивана «русский Шварценеггер», поняли?).

И лишь последняя треть — крутой Невский без всякого риска для здоровья убивает с первого попадания половину преступного мира Дикого Запада под посредственный монтаж и саундтрек, будто нарезанный из сэмплов музыки из Call of Juarez.

«Нападение на Рио Браво» Фото: Shout Studios

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«Нападение на Рио Браво» — грустная кинокартина. Не потому что сюжет тут тяжёлый. Не потому что это кино выглядит хуже любительских фильмов с YouTube от блогеров-энтузиастов. А потому что это просто никакой фильм, о котором даже и нечего сказать.

Плохо, скучно, даже если вы очень сильно любите культ Невского, его самого как человека или контент, так или иначе связанный с ним. Это то, на что не стоит тратить время даже комикам с YouTube — для них сделать из этого фильма хоть что-то ценное для зрителя в этот раз станет настоящим вызовом.