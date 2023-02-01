Маньяк «Ты», финал «Флэша» и другие главные премьеры сериалов в феврале

В феврале не будет премьер уровня «Одних из нас», но годноты всё равно много. Супергероика, аниме, фэнтези, фантастика — найдётся шоу на любой вкус. Выбирайте, что будете посмотреть!
«Детектив Конан: Преступник Ханадзава», первый сезон
Дата выхода: 1 февраля.
В главных ролях: Сёта Аои, Акира Камия Ватару Такаги и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: аниме, детектив, комедия.
«Детектив Конан» — известное аниме о расследованиях, которое выходит с 1996 года. В спин-оффе Netflix в центре сюжета загадочный преступник. Он избегает ловушек законников и творит злодейства.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.
«Ковчег», первый сезон
Дата выхода: 1 февраля.
В главных ролях: Лиза Бреннер, Кристина Вульф, Кристи Бурк и другие.
Где смотреть: Syfy.
Жанр: фантастика, драма.
Молодёжная фантастика в духе «Сотни». Космический корабль попадает в катастрофу. Большинство пассажиров погибли, надежды почти нет, выжившие на взводе. Подросткам нужно прийти в себя, наладить отношения и подумать о спасении — но сделать это непросто.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Syfy.
«Флэш», девятый сезон
Дата выхода: 8 февраля.
В главных ролях: Грант Гастин, Кэндис Паттон, Даниэль Панабэйкер и другие.
Где смотреть: The CW.
Жанр: фантастика, боевик.
Какие только трудности не встречал Флэш. Он терял друзей, переживал предательства, дрался с пришельцами, путешествовал по пространству и времени. Но любая история заканчивается. В девятом сезоне Барри Аллен в последний раз сразится со злодеями и отправится на покой.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат The CW.
«Южный Парк», 26-й сезон
Дата выхода: 8 февраля.
В главных ролях: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл и другие.
Где смотреть: Comedy Central.
Жанр: мультфильм, комедия.
Кажется, что первая серия «Южного парка», где Картману вставили анальный зонд, вышла недавно. А ведь прошло уже 26 лет! В новом сезоне герои в очередной раз смеются над трендами, политикой и обстановкой в мире.
Видео доступно на YouTube-канале South Park Studios. Права на видео принадлежат Comedy Central.
«Ты», четвёртый сезон
Дата выхода: 9 февраля.
В главных ролях: Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Тати Габриэль и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: триллер, драма, мелодрама.
Пожалуй, самая громкая премьера февраля. В 2021-м именно третий сезон «Ты» сместил «Игру в кальмара» с вершины чартов Netflix. Секрет в истории, где красавчик Джо влюбляется в девушек и ломает им жизни: следит, ссорит с друзьями, убивает конкурентов. В этот раз харизматичный злодей уехал в Лондон и стал преподавателям, но не избавился от пороков.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.
«Звёздный путь: Пикар», третий сезон
Дата выхода: 16 февраля.
В главных ролях: Патрик Стюарт, Элисон Пилл, Мишель Херд и другие.
Где смотреть: Paramount+.
Жанр: фантастика, драма, приключения.
Третий сезон «Пикара» станет последним. Жан-Люк Пикар пролетит по галактике, изучит странные планеты, сразится со злодеями и попрощается с геройствами.
Видео доступно на YouTube-канале Comicbook. Права на видео принадлежат Paramount.
«Карнивал Роу», второй сезон
Дата выхода: 17 февраля.
В главных ролях: Джэми Харрис, Орландо Блум, Кара Делевинь и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: фэнтези, триллер, драма.
Ещё одна громкая премьера февраля. Прошлый сезон вышел в 2019-м и полюбился зрителям. Особенно хвалили викторианский сеттинг, где люди соседствуют с волшебными существами, а также актёрскую игру Орландо Блума и Кары Делевинь. Спустя четыре года шоу возвращается!
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
«Связь», первый сезон
Дата выхода: 24 февраля.
В главных ролях: Дэниэл Френсис, Ева Грин, Венсан Кассель и другие.
Где смотреть: Apple TV+.
Жанр: триллер.
«Связь» — политический триллер про шпионаж, любовь и предательство. Информации о шоу мало, но в главных ролях блистательные Ева Грин и Венсан Кассель. Это ли не повод обратить на новинку внимание?
Трейлера у «Связи» пока нет
Фото: Apple TV+
«Консультант», первый сезон
Дата выхода: 24 февраля.
В главных ролях: Кристоф Вальц, Нат Вулф, Бриттани О’Грэйди и другие.
Где смотреть: Pirme Video.
Жанр: комедия, триллер.
В главной роли Кристоф Вальц, который играет психопата в дорогом костюме. Он становится боссом убыточной компании и ведёт её к успеху самыми безумными методами.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
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