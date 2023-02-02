Ремейк Dead Space поражает. Это почти шедевр и первая игра нового поколения

Кто-то ремейк Dead Space ждал с опаской, кто-то — с предубеждениями. Никто до конца не был уверен, что команда сможет справиться с поставленной задачей. Кто-то сомневался, что хоррору вообще сейчас требуется ремейк, всё же оригиналу «всего» 15 лет.

Из заголовка обзора уже понятно, что ремейк безоговорочно удался — это, безусловно, лучшая версия первой Dead Space, которую можно без сомнений рекомендовать старым фанатам и новичкам франшизы. EA Motive почти безупречно справилась со своей задачей.

Видео доступно на YouTube-канале Dead Space. Права на видео принадлежат EA.

Это новая игра — ну, почти

Ремейк Dead Space берёт за основу оригинал и «деконструирует его», чтобы насытить каждый отдельный аспект новым смыслом или просто улучшить его. Итоговый результат получился немного странным. По факту перед нами та же самая игра… но на самом деле полностью новая игра. Это парадокс.

Перечислять нововведения ремейка немного бесполезно — мы это уже делали в недавнем материале. Всё обещанное действительно оказалось в игре. Сюжет значительно расширили, корабль «Ишимура» действительно одна большая локация, а игра стала куда темнее.

И это ещё не самая тёмная сцена Фото: EA

И Motive удалось сделать все нововведения актуальными, удачными и органичными. Что-то переработали незначительно, что-то почти полностью изменили, но основную структуру игры пытались оставить как можно ближе к оригиналу — это похвально, поскольку первая часть до сих пор превосходна.

Все сюжетные добавки и изменения получились очень удачными. У теперь разговаривающего Айзека куда больше привязки к событиям, мы куда больше узнаем о его прошлом, а события на «Ишимуре» можно воспроизвести буквально поминутно. Команда смогла настолько удачно рассказать обо всём, что никаких пятен в истории не осталось. Следить за случившейся катастрофой при этом невероятно интересно.

Красоты пустого космоса Фото: EA

«Ишимура» снова поражает

В этом помогает невероятно ощущение места — корабль «Ишимура» и в оригинале был настоящим героем, но в ремейке благодаря современным технологиям, удачным решениям с точки зрения дизайна уровней, а также благодаря вниманию к деталям и окружению космическое судно буквально ощущается живым.

И «Ишимура» явно недовольна присутствием на ней вас — чем дальше, тем больше ощущаешь, насколько же она будто бы хочет уже избавиться от тебя.

Особой похвалы заслуживает повествование через окружение — комнаты команды, инженеров, медиков и всех сотрудников персонализированы, наполнены деталями. Корабль интересно исследовать, поскольку ты всегда найдёшь где-то хоть какую-то историю. Надписи на стенах, расстановка предметов на столе, расположение предметов. За всем этим кроется история — и зачастую подобный метод повествования идёт рука об руку с записами, аудиозаписями и AR-видеозаписями.

Вам лучше не знать, что тут случилось Фото: EA

Less is More

Ремейк Dead Space даёт щелчок подавляющему большинству современных игр, поскольку пользуется принципом «меньше — это больше». То есть, уделяя больше внимания небольшим деталям, мы получаем больше впечатлений, чем от простого гигантизма.

В этом ещё значительно помогает общее ощущение живости. Как мы привыкли: всё окружение в играх максимально статично, иногда даже чашку со стола не дают сдвинуть — она намертво «прибита» к столу. Ремейк Dead Space и тут идёт совсем другим путём — тут 99,9% окружения интерактивно.

Особенно это показательно в моменте, когда Айзек путешествует с нулевой гравитацией, открывая дверь обычной комнатки со шкафом, где воздух ещё есть, однако при открытии начинается разгерметизация, и все предметы с полки летят в дверной проём. Это эффективный приём. И подобного использования физики в кадре на протяжении игры предостаточно — даже в сюжетных моментах.

Можно сказать, что многое из этого присуще и оригиналу — и это действительно так. Но лишь отчасти, поскольку технологический прыжок за 15 лет всё же позволяет реализовать куда больше. Вдобавок с выхода первой части вселенную Dead Space настолько расширили и изучили, что было бы стыдно не использовать это в ремейке. И команда использовала всё это, куда лучше связав события на «Ишимуре» со вселенной и будущими играми серии.

Айзек теперь говорит

Главный герой Dead Space смог заговорить только в Dead Space 2, тогда как в первой части он был молчуном — с ним все разговаривали, но он лишь безэмоционально смотрел в сторону персонажей. Кто-то считал это достоинством, позволяющим больше вжиться в роль, кого-то это раздражало.

Трагичная история Фото: EA

Я в целом не люблю подобный подход: когда персонаж молчит, но с ним как бы ведут диалоги, это кажется чрезмерно карикатурным и больше раздражает, чем даёт пропитаться атмосферой. В ремейке Айзек теперь полноценный персонаж.

И подход новой команды тут чрезмерно цепляет: Айзек разговаривает исключительно в диалоге с кем-то, тогда как всю остальную игру в большинстве своём молчит. Это не Нейтан Дрейк, которому нужно каждую секунду отшутиться, чтобы игрок усмехнулся и, не дай бог, не потерялся. И как же приятно видеть настоящего персонажа, который живо реагирует на события, как настоящий человек.

Вот кто-то на радио обсуждает какие-то непонятные государственные заговоры, а Айзек прямо говорит, что людям нечем заняться, мы тут в минуте от смерти.

И через Айзека осознаёшь, насколько же к финалу он сходит с ума, устал и просто раздражён. Прилетел он спокойным и уравновешенным, тем, кто первым проявлял инициативу, что надо починить и куда отправиться, а к финалу он уже буквально рычит, когда что-то в очередной раз идёт не по плану.

Мы куда больше узнаём об Айзеке в ремейке, чем было во всей трилогии Фото: EA

Ещё одной маленькой, но приятной добавкой стал звук сердцебиения: когда происходит что-то неожиданное или пугающее, игрок слышит биение сердца главного героя. Это отлично передаёт атмосферу и показывает состояние как Айзека, так и игрока.

Настоящая игра нового поколения

А ещё ремейк Dead Space — настоящая игра нового поколения, которая попросту невозможна на PS4 и Xbox One. В первую очередь из-за динамического освещения. Это очень ресурсоёмкая технология, которая в новинке используется на полную мощь вместе с передовыми объёмными эффектами — светом, лучами, дымом.

За счёт комбинирования света, дыма, освещения и фонарей у разработчиков получается абсолютно иначе показывать разные локации, придавая им уникальность в каждый определённый момент. Первый раз вы прибываете в медицинский отдел, там всё стерильно с «бело-синим» фильтром. В следующий раз вы вернётесь в абсолютно другую по атмосфере и гамме больницу.

Взгляните сами — это один и тот же пролёт в медицинском отсеке.

Первый раз Второй раз

И подобные изменения происходят не только по сюжету, поскольку у ремейка есть искусственный интеллект «Режиссёр», который старается держать игрока в напряжении. То пустит туман, то выключит весь свет, то начнёт перегружать вентиляторы, то поменяет изображение на телевизорах — у него масса возможностей.

Это лучшая Dead Space

Если вы ещё не поняли, разработчики ремейка не просто «обновили графику» — они со всех стороны переделали игру. Мне нравится думать о ремейке в качестве «Режиссёрской версии». Только она расширяется во всех смыслах — сюжете, персонажах, локациях, технологиях и даже геймплее.

Я всегда придерживался популярного мнения, что Dead Space стала франшизой с большой буквы только с выходом сиквела — и до сих пор вторая часть считалась лучшей в серии. Она стала динамичнее, быстрее, разнообразнее и увлекательнее. Но, как мне сейчас кажется, немного потеряла свою особенность.

Ремейк Dead Space исправляет это. Он берёт лучшее из второй части и внедряет в оригинал. Ремейк прибавил в динамике (и Айзек стал пошустрее, и некроморфы), при этом монстры будто бы стали живучее. В итоге получился эдакий идеальный симбиоз лучшего из прошлого на передовых технологиях.

Масштабы иногда поражают Фото: EA

Команда EA Motive не просто приятно удивила — она шокировала. «Мотив» с первой попытки смогла деконструировать всю франшизу и сделать Dead Space такой, какой она должна быть. Разработчики любят франшизу и хотят работать над ней дальше, а фанаты, включая меня, теперь хотят увидеть ремейк Dead Space 2 с настолько же тщательной проработкой сюжета, мира и геймплея — на техническом уровне первого ремейка.

Вопрос только в продажах — сможет ли ремейк добиться достаточного финансового успеха, чтобы EA позволила команде продолжать развитие франшизы.

Если бы все подходили настолько досконально к возвращению своих франшиз, нас бы ожидало куда больше крутых игр. Сейчас ремейк Dead Space — это чуть ли не лучший представитель жанра. Это игра высочайшего уровня, превосходящая даже ремейк Resident Evil 2. Да, настолько круто.

Dead Space (2023) Фото: EA

Понравилось

Первоклассный ремейк и лучшая часть Dead Space.

Великолепное освещение и работа с ним.

Интенсивный и напряжённый геймплей.

Игра стала страшнее оригинала.

Расширение сюжета.

Айзек теперь говорит — и это очень удачно.

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