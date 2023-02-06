Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Как в России купить игру Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» на ПК, PS5 и Xbox Series

Как купить Hogwarts Legacy в России на ПК и консолях
Игорь Любавин
Как купить Hogwarts Legacy в России
Комментарии
Способов сразу несколько.

Уже 10 февраля (а некоторые и на 72 часа раньше) геймеры смогут отправиться в Hogwarts Legacy — в ролевом экшене по вселенной «Гарри Поттера». Официально игра не выйдет в России, однако способы приобрести долгожданную RPG всё же есть.

В этом материале мы расскажем, как можно купить игру на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Особенности изданий Hogwarts Legacy

«Хогвартс: Наследие» продаётся в двух изданиях: стандартном и расширенном. Последнее стоит чуть дороже, однако позволит играть уже 7 февраля, аж на три дня раньше.

Вместе с ним пользователь получит верховое животное фестрала, новую боевую арену Тёмных искусств, а также набор с внешним видом и гарнизонной шляпой Тёмных искусств.

«Хогвартс»

«Хогвартс»

Фото: Steam

А если успеете оформить предзаказ до выхода Hogwarts Legacy, то в подарок получите верховое животное ониксового гиппогрифа — даже для стандартного издания.

Как купить Hogwarts Legacy на ПК в России

Для покупки Hogwarts Legacy на ПК существует несколько способов: от создания нового аккаунта другого региона до услуг продавцов на сторонних площадках. Мы пойдём от лёгкого способа к более сложным.

Покупка игры через маркетплейсы

В интернет-сервисах вроде Plati и Funpay расширенное издание Hogwarts Legacy обойдётся приблизительно в 3500 рублей. Схема здесь простая: продавец заходит в ваш аккаунт Steam, меняет регион и присылает игру в виде подарка от пользователя того же региона, чтобы снизить риски для каких-либо ограничений со стороны Valve. На всё про всё уходит всего несколько минут.

Описание одной из самых популярных услуг по покупке Hogwarts Legacy

Описание одной из самых популярных услуг по покупке Hogwarts Legacy

Фото: Plati.market

Это самый простой и самый небезопасный способ. Несмотря на все меры предосторожности, Valve может временно заблокировать аккаунт Steam. Судя по отзывам, риск низок, и даже в случае каких-то вопросов от магазина пользователю предоставят все данные о транзакции. Перед покупкой внимательно читайте описание и обязательно изучайте отзывы других людей о конкретном продавце.

Есть и немного другой способ взаимодействия через маркетплейсы: создать новый аккаунт Steam с турецким регионом и приобрести игру без лишних манипуляций. В таком случае данные от своего нового профиля давать никому не придётся — достаточно отправить ссылку на свою страницу.

Купить Hogwarts Legacy для другого региона куда проще

Купить Hogwarts Legacy для другого региона куда проще

Фото: Funpay

Покупка розничных ключей

Розничные ключи для Hogwarts Legacy наверняка появятся после релиза игры 10 февраля. Сейчас предпокупку уже можно совершить в «Буке», однако ключ нельзя будет активировать в России и Беларуси. После выхода «Хогвартса» ситуация наверняка изменится, и купить ключи можно будет в том числе для РФ. Но это не точно.

«Бука»

«Бука»

Создание нового аккаунта Steam и покупка в Казахстане

Самым дешёвым регионом с достаточно простым пополнением остаётся Казахстан, где Hogwarts Legacy стоит недорого — примерно 1800 рублей за обычное издание и 2200 рублей за расширенное издание. Это даже дешевле Турции (что удивительно).

Для начала создаём новый аккаунт Steam с регионом Казахстан. Для этого на главной странице Steam выбираем соответствующий регион. Если сайт всё равно не даёт создать аккаунт другого региона, ничего страшного — выбираем Россию и затем сменим её на Казахстан.

Steam

Steam

Отлично, аккаунт создан. Теперь нужно его как-то пополнять. Самым популярным и работающим способом остаётся QIWI-кошелёк, так что рассказываем именно о нём.

Итак, создаём кошелёк на QIWI и вдобавок к рублёвому счёту открываем кошелёк в тенге. Переходим в правый верхний угол, нажимаем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.

Qiwi

Qiwi

Затем пополняем рублёвый счёт и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», затем в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».

Qiwi

Qiwi

Здесь вводим логин Steam. Важно использовать не ник, а имя аккаунта — его, например, вводят при входе в учётную запись. Его также можно посмотреть в любой момент, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в тех же казахских тенге. Идём на страницу игры и покупаем нужное нам издание.

Стоимость Hogwarts Legacy в Казахстане

Стоимость Hogwarts Legacy в Казахстане

Фото: Steam

Из-за комиссии QIWI и Steam отправленная и полученная суммы будут различаться. Речь идёт приблизительно о 10%, однако это стоит учитывать. Способ с QIWI будет работать и для всех остальных пополнений кошелька Steam при покупке грядущих новинок.

Как купить Hogwarts Legacy на PS5 в России

Покупка новой игры по «Гарри Поттеру» на PlayStation 5 куда проще, чем на ПК. Как и всегда, выгоднее всего покупать Hogwarts Legacy в турецком PS Store через биржу Binance и виртуальную карту OlduBil. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.

Недавно в OlduBil подняли лимиты для неверифицированных пользователей с 1250 до 2750 лир в месяц.

Расширенное издание Hogwarts Legacy в таком случае обойдётся примерно в 4000 рублей, обычное — в 3400 рублей. При покупке игры через сторонних продавцов к стоимости можно смело прибавлять пару тысяч рублей. Тут всё же куда выгоднее самому разобраться.

Hogwarts Legacy в PSN для Турции

Hogwarts Legacy в PSN для Турции

Для остальных есть другой вариант: вскоре после релиза Hogwarts Legacy начнут продавать на дисках. Версия игры для PS5 в России в зависимости от магазина продаваться начнёт в разное время. Кто-то обещает буквально через пару дней после выхода, кто-то — к концу февраля.

Как купить Hogwarts Legacy на Xbox Series в России

А вот с версиями для консолей Microsoft пока ситуация сложнее. Раньше было популярно покупать ключи, но недавно корпорация начала основательно пресекать всё это — мы настоятельно не рекомендуем покупать ключи на игр для Xbox. Какие тогда варианты?

Либо давать свою учётную запись продавцам на разных маркетплейсах, опять тот же Plati, либо самому покупать игру в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру — это стоит делать через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции.

Либо ждать диски — они должны появиться на полках до конца февраля.

Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру» Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру»
В феврале выходит масса крутых игр, придётся выбирать — «Гарри Поттер» или Atomic Heart? В феврале выходит масса крутых игр, придётся выбирать — «Гарри Поттер» или Atomic Heart?
1
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры Гарри Поттер Hogwarts Legacy •••

Заглавное фото: WB Games

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023