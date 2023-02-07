Мы играем в Hogwarts Legacy. Наше прохождение игры по «Гарри Поттеру» скриншотам. LIVE

Hogwarts Legacy удалась — думаю, это можно понять уже после выхода обзоров критиков из других стран. Мы же начинаем играть одновременно с людьми по всему миру, поэтому решили не пытаться бежать впереди паровоза, а рассказывать о новинке как-то интересно и нетривиально.
Так появилась идея проходить игру «в реальном времени» — вести лайв, где мы всей редакцией в первую очередь будем делиться какими-то красивыми скриншотами и моментами, а также хоть чуть-чуть рассказывать о своих впечатлениях.
И мы призываем вас подключаться к обсуждению — что вам нравится, что хотели бы увидеть или прочитать от нас. Сейчас Hogwarts Legacy находится в «платном раннем доступе», когда сыграть могут только покупатели расширенного издания.
Перевод на русский язык
У Hogwarts Legacy есть русские субтитры — и перевод удивительно хороший. За первые четыре часа не встретил ни одной ошибки, а весь «волшебный сленг» прекрасно адаптирован. Ещё и шрифты отличные.
Хогвартс и боевая система
По прибытию в Хогвартс я сразу попал на распределение — ответив на пару простых вопросов мне выбрали Пуффендуй. О нём я знал меньше всего, поэтому решил ничего не менять. Теперь очки в Хогвартсе будет получать исключительно Пуффендуй!
Начало Hogwarts Legacy больше напоминает какую-нибудь Uncharted 4 — у вас масса разговоров и постановочных сцен, но вот именно геймплея тут мало. Тем, кто хочет побыстрее отправится размахивать волшебной палочкой придётся сильно попридержать коней.
По первым впечатлениям боевая система интересная — нужно применять определённые заклинения в определённых условиях, да и менять магию придётся часто с учётом разных обстоятельств. И выглядит она эффектно, и разбираться с ней увлекательно.
В первый день Хогвартса нужно сходить на пару уроков, которые представляют собой продолжительные ролики с обучением паре базовых заклинаний, а после отправится в Хогсмид за своей волшебной палочкой и провизией. На этом я и закончил, предварительно часик реального времени просто бегая по Хогвартсу. Там, конечно, красиво! И спрятано невероятно много скрытых страниц — я успел собрать 50 штук под каким-то гипнозом.
Скриншоты с версии для PS5 в режиме 60 FPS. Игра работает чрезвычайно стабильно, хотя в пару дверей Хогвартса пришлось пару секунд подождать для открытия — игра загружала объекты впереди.
Начало игры до Хогвартса
Из редакции я первым отправился в виртуальный Хогвартс, но после меня сменят другие авторы «Чемпионата». Если кратко, то Hogwarts Legacy визуально впечатляет — кажется, даже последние фильмы настолько удачно не передавали атмосферу этого волшебного мира.
Большое достоинство игры — ей не надо никуда торопиться. Пока в игре идёт пролог, у фильма уже закончился хронометраж. Но за время удивительно помпезного и насыщенного вступления вы только-только успеваете попасть в Хогвартс и выбрать себе факультет.
Лондон 19 века
Это будет неожиданно
С первых секунд игра просто удивляет тем, как она изображена
Что тут скрывается?
В банке вы окажитесь ещё до Хогвартса
Загадки на заклинениях
А затем и бои!
Даже злодеев мы встретим до Хогвартса!
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