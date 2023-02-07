Мы играем в Hogwarts Legacy. Наше прохождение игры по «Гарри Поттеру» скриншотам. LIVE

Hogwarts Legacy удалась — думаю, это можно понять уже после выхода обзоров критиков из других стран. Мы же начинаем играть одновременно с людьми по всему миру, поэтому решили не пытаться бежать впереди паровоза, а рассказывать о новинке как-то интересно и нетривиально.

Так появилась идея проходить игру «в реальном времени» — вести лайв, где мы всей редакцией в первую очередь будем делиться какими-то красивыми скриншотами и моментами, а также хоть чуть-чуть рассказывать о своих впечатлениях.

И мы призываем вас подключаться к обсуждению — что вам нравится, что хотели бы увидеть или прочитать от нас. Сейчас Hogwarts Legacy находится в «платном раннем доступе», когда сыграть могут только покупатели расширенного издания.