Имя игрока увековечили в Marvel's Midnight Suns
Перед смертью Люк Уилтшир просил игру, которая находилась в разработке. Узнайте полную историю в нашем минутном видео со звуком.
Перед смертью игрок загадал последнее желание и первым поиграл в Marvel's Midnight Suns
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