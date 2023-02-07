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Гайд: помощь в прохождении загадок Hogwarts Legacy с дверьми и животными

Как пройти загадки Hogwarts Legacy с дверьми и животными
Михаил Шевкун
Как пройти загадки в Hogwarts Legacy с дверьми
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На самом деле всё до смешного просто.

Начав изучать Хогвартс в Hogwarts Legacy, вы быстро наткнётесь на двери, которые можно открыть, только правильно поставив кубики на стенах неподалёку. Но какие кубики ставить — куда более неочевидная задача. При этом двери можно открыть простым перебором вариантов, однако на это уйдёт какое-то время.

Но как же открыть эти двери правильным способом? Легко — найти записку с обозначением каждого символа в библиотеке… или просто взглянуть на скриншот ниже.

Обозначения символов

Обозначения символов

Фото: WB Games

Каждому символу назначена цифра, которая как раз и требуется для решения этих ребусов. Когда знаешь нужную цифру, всё становится очень просто. Давайте рассмотрим загадку на примере самой первой двери.

На верхнем ребусе мы должны получить сумму «9» — у нас уже есть «2» и знак дракона, то есть «3». Значит, нам надо найти знак со значением «4». Таблица выше подсказывает, что это сова. Выбираем на кубике с одним знаком вопроса сову!

На нижнем ребусе нужно получить «4» — у нас уже есть «1» и «0». Значит, нужна «3», а это дракон. Выбираем на кубике с двумя вопросиками дракона. Подходим к двери, нажимаем открыть – и готово. Всё очень просто!

Загадка в Hogwarts Legacy

Загадка в Hogwarts Legacy

Фото: WB Games

Кстати, порядок цифр указан на арке каждой двери — слева направо они идут по порядку, однако отсчёт начинается с нуля, что может запутать, если этого не знать. Поздравляем, теперь вы знаете, как открывать эти двери!

Арка вокруг двери с порядком чисел

Арка вокруг двери с порядком чисел

Фото: WB Games

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