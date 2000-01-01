Канадские родители судятся с Fortnite: из-за неё их дети не едят и не моются

Как разработчики исполнили последнюю волю игрока

Как блогер Хасбик появился в игре UFC 4

История собаки, которая сама покупала игры на PS4

Крис Пратт в роли слишком реалистичного Марио

GTA 5 прошли всего с 96 убийствами, было непросто

Как авторы Mortal Kombat отметят 30-летний юбилей?

Рэперы и аниме: главное о Need for Speed Unbound

В России вырос спрос на коробочные версии игр

RTX 4090 и RTX 4080 едва ли подешевеют со временем

Ubisoft поменяет сюжет ремейка Splinter Cell

28 россиян судятся с Sony за 28 млн рублей

Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 нет в Microsoft Store?

Не до шуток: эта игра стоит 99 999 рублей в России

Assassin's Creed Mirage «только для взрослых»?

В War Thunder нашли декаль с Евой Эльфи

Вам иск: с Sony судятся из-за высоких цен