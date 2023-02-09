Пятая фаза киновселенной Marvel. Расписание выхода фильмов и сериалов

Всего за полтора года выйдет 13 проектов.

Уже на следующей неделе начнётся пятая фаза киновселенной Marvel — выйдет фильм «Человек-муравей: Квантомания». Он примечателен в первую очередь кинодебютом главного злодея текущей саги — Кангом Завоевателем. Ранее персонаж появлялся только в сериале «Локи».

Мы решили собрать всю пятую фазу, куда входят фильмы и сериалы Marvel, чтобы вы знали, чего стоит ожидать в ближайшие пару лет до начала шестой фазы — заключительной для «Саги мультивселенной».

Нас ждёт шесть фильмов и семь сериалов — 13 проектов. Фаза продлится с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года, то есть всего полтора года.

Фильмы

«Человек-муравей: Квантомания»

Дата выхода: 17 февраля 2023 года.

В «Квантомании» команда Человека-муравья отправляется в квантовый мир. Основной сюжет для общей вселенной — первое появление Канга, главного злодея «Саги мультивселенной», в фильме Marvel. Он разделит немало сцен с главным героем, и, похоже, они в итоге что-то не поделят.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Дата выхода: 5 мая 2023 года.

Большая точка в истории Питера Квилла, Ракеты, Грута, Дракса, Гаморы и других участников Стражей Галактики. Громкий финал трилогии, который не обойдётся без очень драматичных сцен. Скорее всего, многих персонажей после этого фильма мы уже не увидим — да и режиссёр Джеймс Ганн уходит делать киновселенную DC.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

«Марвелы»

Дата выхода: 28 июля 2023 года.

Одновременное продолжение сразу трёх проектов Marvel — «Капитан Марвел», «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн». Главными героями выступают Кэрол Дэнверс, Камала Хан и Моника Рамбо, которые оказываются взаимосвязаны между собой. Им предстоит выяснить почему.

Кэрол, Камала и Моника Фото: Disney

«Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Дата выхода: 3 мая 2024 года.

Новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон, которому в своём фильме предстоит разбираться с плачевным положением мира после щелчка. Одним из злодеев выступит Генерал Таддеус Росс, который превратится в Красного Халка.

Персонажа сыграет Харрисон Форд, поскольку игравший его актёр Уильям Хёрт умер в марте 2022 года.

Новый Капитан Америка Фото: Disney

«Громовержцы»

Дата выхода: 24 июля 2024 года.

Командный фильм про второстепенных персонажей киновселенной. Сюда вошли Бакки (Зимний солдат), Призрак, Джон Уолкер (Американский Солдат), Елена Белова (она же Чёрная вдова), Красный страж и Таскмастер.

Постер «Громовержцев» Фото: Disney

«Блэйд»

Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

Фильм про вампира, который охотится на вампиров. Проект очень долго находится в разработке — впервые работу над ним начали ещё в 2013 года. У Marvel только один шанс на успех, поэтому недавно кино опять отложили на целый год. Теперь им закрывают пятую фазу киновселенной.

Махершала Али — новый Блэйд Фото: Fox

Сериалы

Если в 2023 году будет всего три фильма Marvel, то сериалов будет предостаточно — целых шесть.

«Что, если?!» — второй сезон

Дата выхода: весна 2023 года.

Число эпизодов: 9 серий.

Мультсериал про альтернативные события из фильмов получит второй сезон — и, похоже, на этот раз создатели сделают куда больший упор на общий сюжет между эпизодами.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

«Секретное вторжение»

Дата выхода: весна 2023 года.

Число эпизодов: 6 серий.

Мини-сериал расскажет о тайном вторжении скруллов, которые умеют менять внешность на человеческую, на Землю. Про сюжет известно совсем мало, но главным героем выступает сам Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

«Локи» — второй сезон

Дата выхода: лето 2023 года.

Число эпизодов: 6 серий.

Локи после сокрушительного для вселенной финала первого сезона отправится вместе с Мобиусом по следам Канга Завоевателя, который теперь намерен захватить всю мультивселенную.

«Локи» Фото: Disney

«Железное сердце»

Дата выхода: осень 2023 года.

Число эпизодов: 6 серий.

Наследница Тони Старта после событий «Чёрной пантеры: Ваканда навсегда» получит собственный сериал.

Видео доступно на YouTube-канале DK's Scenes Mania. Права на видео принадлежат Disney.

«Эхо»

Дата выхода: осенью 2023 года.

Число эпизодов: неизвестно.

Глухая племянница Кингпина после события сериала «Соколиный глаз» вернётся домой, чтобы найти себя.

«Эхо» Фото: Disney

«Агата: Шабаш Хаоса»

Дата выхода: конец 2023 года.

Число эпизодов: 9 серий.

Сериал расскажет о том, чем занималась злая колдунья Агата после событий «Ванда/Вижн».

Агата в «Ванда/Вижн» Фото: Disney

«Сорвиголова: Рождённый заново»

Дата выхода: начало 2024 года

Число эпизодов: 18 серий.

Наверное, самый опасный сериал для Marvel, который полноценно посвятили Сорвиголове в исполнении Чарли Кокса. Тот уже играл эту роль в великолепном сериале Netflix, а теперь Marvel предстоит возродить героя для своей киновселенной, но не испортив всё то, за что его полюбили на Netflix.

Дебют персонажа в «Человеке-пауке: Нет пути домой» получился коротким и запоминающимся, однако его роль в сериале «Женщина Халк» уже сложно назвать однозначно успешным.

Вдобавок «Рождённый заново» станет первым сериалом Marvel с такой продолжительностью — в первом эпизоде будет аж 18 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале FandomWire Trailers. Права на видео принадлежат Disney.

Примечательно, что шестая фаза киновселенной начнётся всего через два месяца после окончания пятой — «Дэдпул 3» (или «Дэдпул против Росомахи») выйдет уже в ноябре 2024 года.