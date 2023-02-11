Пятый эпизод The Last of Us — лучший в сезоне! Экшен вообще оставляет в восторге

В последних эпизодах «Одних из нас» не хватало экшена и напряжения. Авторы либо рассказывали филлерные истории счастья, либо готовили героев к серьёзным испытаниям. А вот пятая серия вышла мощной. Что именно в ней произошло?

Где смотреть сериал?

В России официальной премьеры не было. В других странах шоу показывает HBO.

Что случилось в пятой серии?

В начале показывают предысторию Канзас-Сити. В этих краях солдаты «ФЕДРА» вели себя особенно жестоко, поэтому местные подняли восстание. Они перебили военных и заняли город.

Военные довели этих людей до отчаяния Фото: HBO

Лидером восстания стала Кэтлин. Она собирает в тюремной камере стукачей, которые ради еды, лекарств и прочих благ жаловались на соседей. Девушка говорит, что, в отличие от «ФЕДРА», она никого не убьёт. Бедолаги отсидят срок и выйдут на свободу. Правда, сначала они должны рассказать, где прячется Генри. Он сдал солдатам брата Кэтлин, которого все любили.

Один из стукачей говорит, что Генри вместе с доктором из прошлой серии пошёл в неизвестное убежище. Получив информацию, Кэтлин велит бойцам убить предателей и искать логово Генри.

Кэтлин жестока Фото: HBO

В это время Генри, его младший брат Сэм и доктор много дней прячутся в убежище. Еда вскоре заканчивается. Доктор идёт за припасами, но не возвращается. Тогда Генри с братом уходят из логова и замечают Джоэла, который расстреливает местных бунтарей.

Ночью они находят Джоэла и Элли, приставляют к их головам пистолеты, но не планируют стрелять. Генри предлагает объединиться и выбраться из города по канализациям, куда раньше сгоняли заражённых. По слухам, там давно нет монстров. Герои соглашаются, другого выбора нет. Хотя Джоэлу не нравится, что Генри стучал на своих.

За Генри и Сэма переживаешь Фото: HBO

Четвёртка добирается до тоннелей, там и правда не видно монстров. Зато под землёй есть убежище, где жили люди. Они придумали правила выживания, поставили кровати, нарисовали на стене футбольные ворота и мирно жили. Сейчас логово пустует — похоже, бедолаги всё-таки погибли.

Элли и Сэм веселятся, играют в футбол, читают комиксы и впервые произносят знакомый по игре девиз. «Нас не сломить». Генри говорит, что давно не видел брата таким счастливым. Джоэл признаётся, что поспешил с выводами: если спутник стучал ради ребёнка, его нельзя судить.

Генри признаётся, что подвёл хорошего человека. Брат Кэтлин возглавлял сопротивление и считался чуть ли не святым: творил добро, всегда прощал и вёл людей за собой. А потом Сэм заболел лейкемией. «ФЕДРА» потребовала за лекарство что-то ценное и получила брата Кэтлин. «Я негодяй, потому что поступил как негодяй».

Сэм заслужил лучшей жизни Фото: HBO

В это время Кэтлин приходит в свою детскую спальню. Она рассказывает, как брат защищал её в детстве и дарил надежду на светлое будущее. Девушка знает, что он велел бы простить Генри, но Кэтлин всё равно становится на путь мести. Солдаты её поддерживают. «Мы все его любили. Но он ничего не изменил. А ты изменила».

Местные доверяют Кэтлин Фото: HBO

Герои выбираются из канализации и почти покидают город. Вот только из частного дома в них стреляет снайпер. Пока все прячутся за машиной, Джоэл крадётся к стрелку. Он застаёт противника врасплох, велит отдать винтовку и сидеть тихо. Снайпер лезет в драку и умирает. Это один из мятежников Канзас-Сити, который должен был задержать Джоэла и компанию.

Тут же прибывает подкрепление. Бойцы Кэтлин несутся к героям на бронетехнике и чуть не давят Элли. Джоэл в последний момент убивает водителя, а машина въезжает в соседний дом и взрывается.

Напряжённый эпизод Фото: HBO

Армия бунтарей всё равно находит Генри. Кэтлин наводит на него пистолет, но из-за взрыва земля обваливается. Сотни монстров вылезают из канализации и бросаются на солдат. Приходит даже топляк. Он игнорирует выстрелы и отрывает бойцам головы.

Герои тоже в опасности, но их прикрывает Джоэл. Ещё и Кэтлин чуть не убила Генри и остальных — к счастью, её повалил вовремя подоспевший щелкун.

Напряжённый эпизод Фото: HBO

Четвёрка добирается до укрытия и отдыхает. Сэм признаётся Элли, что его укусили. Девочка говорит, что её кровь лечит от заразы, и пытается спасти ребёнка. Вот только утром он всё равно превращается в монстра и нападает на Элли.

Тогда Генри убивает брата и сходит с ума от отчаяния. Затем он подносит пистолет к своей голове и стреляет. В финале эпизода герои хоронят товарищей и продолжают путь.

В этом эпизоде Джоэл и Элли настрадаются Фото: HBO

Впечатления от пятой серии

В «Одних из нас» были крутые стартовые эпизоды, но затем шоу сбавило обороты. Хорошо, что теперь всё наладилось, и пятая серия стала лучшей — как минимум благодаря экшену. В финале творится настоящее безумие, где армия людей воюет с ордой монстров. Ещё и топляк сильно напрягает: тварь страшная и непобедимая.

При этом с постановкой всё отлично. Чувствуешь, что жизни героев висят на волоске. Страшно даже за Элли, которую оберегает сюжетная броня.

С драмой тоже всё отлично. Генри сопереживаешь, а его предательство понятно и объяснимо. У Сэма с Элли вышел классный тандем. Даже Джоэл оттаял и проникся к спутникам симпатией.

Финал арки Генри и Сэма такой же, как и в игре Фото: HBO

Хотя круче всего концовка. Если проходили The Last of Us, знаете финал истории Генри и Сэма. Но зрелище всё равно безумно эмоциональное. Во время похорон трудно не пустить слезу.

Хотя минусы тоже есть. Взять хотя бы Кэтлин, которой уделили много внимания, но толком не раскрыли. Лидер сопротивления — поверхностный персонаж, который всё время плачет по брату и творит глупости. Впрочем, благодаря другим героям и классному экшену минус легко простить.

Трейлер шестой серии

Пятая серия вышла на два дня раньше из-за Супербоула, но дальше график станет прежним. Новый эпизод выйдет 20 февраля. Герои доберутся до Вайоминга, встретят брата Джоэла и сразятся с новой бандитской группировкой.

В следующих эпизодах случится много интересного.