Слухи про фильм «Гарри Поттер: Проклятое дитя» — чушь. И вот почему

Периодически появляются всё новые слухи о планах Warner Bros. снять продолжение «Гарри Поттера». Оно ведь логично, у них даже есть первоисточник — пьеса и книга «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Однако даже спустя семь лет после дебюта проекта ни о какой адаптации на большие экраны речи не идёт.

При этом многие СМИ любят тиражировать новость о том, что вот-вот WB всё-таки возьмётся за фильм «Проклятое дитя» — но на этом все обсуждения и заканчиваются. Новым источником выступил желтушный The Sun. По данным издания, сейчас WB предварительно одобрила адаптацию, но внутри ещё обсуждаются детали.

Среди них:

вернутся ли главные актёры — в первую очередь Дэниел Редклифф;

сколько это будет фильмов;

кто возьмётся за адаптацию;

насколько придётся переделывать сценарий;

сколько денег потребуется.

Постановка «Проклятого дитя» в Британии Фото: The New York Times

И, конечно же, корпорация в любой из моментов могла обсуждать всё это — подобные обсуждения идут чуть ли не каждый месяц. Они наверняка проходили в 2016 году — и каждый год после. Другое дело, что это всё ещё настолько ранние этапы обсуждения, что они в конечном итоге опять могут ни к чему не привести.

Новые слухи чушь, потому что эти обсуждения происходят постоянно — и ничего нового в них нет. Чушью они перестанут быть, когда Warner Bros. действительно начнёт производственный процесс — и сейчас этого не произошло. Если это случится, авторитетные издания, такие как THR и Deadline, моментально сообщат об этом.

При этом новый руководитель Warner Bros. Дэвид Заслав, который прошлой осенью мощно пересобрал киновселенную DC, публично высказывался о планах вернуть кинофраншизу «Гарри Поттер». Но в каком виде, большой вопрос.

Идея Заслава — не один или два фильма, а полноценная долгоиграющая франшиза. Примерно как киновселенная DC. Общий мир со множеством историй.

Фанаты уже миллиард раз представляли взрослого Гарри Фото: WB

В ноябре 2022 года источник Variety подтвердил, что у Warner Bros. нет в планах создания нового фильма «Гарри Поттера» — никаких активных переговоров с Джоан Роулинг не ведётся. Проблема потенциального продолжения ещё и в том, что сейчас создательница франшизы оскандалилась, что для фильма может быть убийственным.

Несколько высказываний Роулинг на тему трансгендеров возбудили сообщество настолько, что они начали пытаться «отменять» писательницу — и под удар попали даже проекты, к которым она не имеет никакого отношения.

Например, игру Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера» всячески хотели отменить. Озабоченные справедливостью активисты даже выслеживали любых стримеров, которые вели прямые эфиры игры на Twitch. После провала своей кампании они просто начали спойлерить игру всем подряд. Не помогло, Hogwarts Legacy всё равно показала один из самых крупных релизов в истории индустрии. Хотя WB Games не торопится раскрывать точные данные о продажах.

Игра Hogwarts Legacy Фото: WB Games

Однако с фильмом при такой токсичной обстановке всё могло быть куда хуже — вплоть до отмены показа. Игровая индустрия всё же сильно отличается от кинематографа, а голливудская «движуха» имеет большие шансы на потенциальные успехи и провалы картин.

Велика вероятность, что крупное возвращение вселенной «Гарри Поттера», которое уже началось через игру Hogwarts Legacy, продолжится через какой-нибудь сериал для HBO — а уже при его успехе Warner Bros. возьмётся за полнометражный фильм.

Будет ли это «Проклятое дитя» — покажет время. Но любые новые слухи не говорят ни о чём новом. Это пыль в глаза читателей. Кинокомпании лишь в исключительных случаях скрытно занимаются созданием фильмов — чаще всего это связано с сюжетом. В случае «Гарри Поттера», конечно, есть скандалы с Роулинг, но, учитывая слова самого Заслава — это явно не преграда. Сейчас WB нечем порадовать поклонников фильмов, кроме видеоигры.