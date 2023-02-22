«Папины дочки» возвращаются! Что нужно знать о скором продолжении культового ситкома

«Папины дочки» — культовый российский комедийный сериал, выходивший на СТС в течение шести лет. Шоу четырежды получало награду «ТЭФИ» и влюбило в себя миллионы людей по всей России. В 2013 году ситком закончился, но в этом году обещает грандиозно вернуться и порадовать фанатов.
Мы собрали всю известную информацию о проекте.
Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат START и СТС.
О чём были «Папины дочки»
Оригинальный сериал «Папины дочки» рассказывал о семье Васнецовых — о папе Сергее и пяти дочерях: Жене, Даше, Галине Сергеевне, Маше и Пуговке. На протяжении всего шоу нам показывали, как герои сталкиваются с различными трудностями и вместе пытаются с ними справиться. В воспитании дочек принимали участие бабушка Антонина Семёновна, олигарх Василий Федотов и другие персонажи.
Закончился сериал хэппи-эндом: у Васнецовых было всё хорошо, каждая из девочек нашла своё место в жизни, Даша вышла замуж за Вениамина Васильева (Веника), а Сергей воссоединился с женой и продолжил воспитывать детей и внуков.
«Папины дочки»
Фото: СТС
О чём продолжение «Папиных дочек»
Авторы новых «Папиных дочек» решили не отходить далеко от «канона» — история повторяется. На этот раз «брошенным отцом» станет Веник.
В канун годовщины свадьбы Даша сбегает и оставляет обручальное кольцо вместе с четырьмя дочерьми. Венику, как и его тестю, предстоит вырастить детей, а помогать ему в этом будет почти вся семья Васнецовых. Новыми лицами станут дочери Веника: Лиза, Диана, Арина и Соня.
Наверняка появятся и новые персонажи, но они вряд ли сыграют значимую роль в сюжете. О главных героях создатели проекта наверняка расскажут в будущем.
Кто сыграет в новых «Папиных дочках»
На радость фанатов, из основного шоу вернётся почти весь актёрский состав. Исключениями станут Дарья Мельникова, сыгравшая спортсменку Женю, и Анастасия Сиваева, которая подарила зрителям образ Даши. Причины неизвестны, однако Мельникова публично заявила, что хотела бы вернуться к роли, но продюсеры решили не звать её в продолжение.
Про Дашу ничего не известно. Фанаты думают, что сама героиня всё же появится в новых «Папиных дочках», но сыграет её не Анастасия Сиваева. Ещё не стоит ждать Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, в 2020 году он получил серьёзные травмы ноги и до сих пор передвигается на коляске.
Актёры, которые точно появятся в шоу
- Андрей Леонов — Сергей Васнецов
- Елизавета Арзамасова — Галина Сергеевна
- Мирослава Карпович — Маша Васнецова
- Екатерина Старшова — Полина Васнецова (Пуговка)
- Филипп Бледный — Вениамин Васильев (Веник)
- Александр Олешко — олигарх Василий Федотов (Аллигатор)
- Татьяна Орлова — Тамара Львовна Кожемятько, секретарша Сергея Васнецова
- Нонна Гришаева — Людмила, жена Сергея Васнецова
Нонна Гришаева — Людмила
Фото: СТС
- Ольга Волкова — бабушка Елизаветы Сергеевны, Даши, Жени, Пуговки и Маши. Мама Людмилы
Ольга Волкова — бабушка Елизаветы Сергеевны, Даши, Жени, Пуговки и Маши
Фото: СТС
- Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова — дочери Веника: Лиза, Диана, Арина и Соня
«Папины дочки: новые»
Фото: START/СТС
«Папины дочки: новые»
Фото: START/СТС
Когда выйдут «Папины дочки. Новые»
Даты премьеры пока нет. Известно, что будет 20 эпизодов, а поставил их режиссёр Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Премьера ожидается до конца 2023 года.
Новые «Папины дочки» выйдут на СТС и START.
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