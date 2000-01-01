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Миры GTA в 3D
Миры GTA в 3D
Взгляните на эволюцию любимых городов и мест после GTA 3.
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Либерти-Сити
Либерти-Сити
GTA 3 (2001)
Вайс-Сити
Вайс-Сити
GTA: Vice City (2002)
Сан-Андреас
Сан-Андреас
GTA: San Andreas (2004)
Либерти-Сити
Либерти-Сити
GTA 4 (2008)
Лос-Сантос 
Лос-Сантос 
GTA 5 (2013)
Весь Лос-Сантос (GTA 5)
Весь Лос-Сантос (GTA 5)
GTA 5 (2013)
Остров Кайо-Перико
Остров Кайо-Перико
GTA Online (2020)
Будущее — GTA 6
Будущее — GTA 6
Следующим городом должен вновь стать Вайс-Сити. Игра выйдет не раньше 2024 года.
Карты городов GTA: Либерти-Сити, Вайс-Сити, Лос-Сантос и штат Сан-Андреас
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