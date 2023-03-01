Таков путь! Третий сезон «Мандалорца» стартовал просто великолепно

1 марта стартовал третий сезон «Мандалорца». Герой больше не ищет джедаев, а Мофф Гидеон повержен. Чем теперь займутся Дин Джарин и Грогу? Первый эпизод даёт ответы.

Где смотреть новый сезон?

В России официальных показов нет. В мире сериал показывает Disney+.

Впечатления от первой серии

Успех «Андора» не повлиял на сценарий «Мандалорца». Это всё ещё по-хорошему очень простая история, где герой принимает главный квест и постоянно отвлекается на побочки. В первом эпизоде Джарин сам себе нашёл задание вернуть в строй дроида IG-11, который пожертвовал собой в финале первого сезона.

Впрочем, поданы филлеры по-прежнему невероятно талантливо. Визуал прекрасен, диалоги увлекают, а каждая минута полна динамики. Схватка с огромным зверем, перестрелка с пиратами, космическая баталия — и весь этот экшен уместили в 35 минут. Ощущение, что на просмотр ушло около часа. но на деле серия удивительно компактная.

Сражения в космосе на месте Фото: Disney

К тому же в первом эпизоде и других особенностей хватает. Взять хотя бы беседу Грифа Карга с наглыми пиратами. Ничего особенного не происходит, но разговор полон напряжения, и с каждым словом нерв натягивается всё сильнее.

Про юмор тоже не забыли. В первом же эпизоде показали забавных мелких ремонтников, которые хихикают над Джарином и убегают от объятий Грогу. Как тут не растянуться в улыбке? Малыш невыносимо милый.

Ох уж эти щенячьи глазки Фото: Disney

К тому же основная цель Джарина в этот раз интригует. Банальному поиску джедаев из прошлого сезона далеко до посещения легендарной планеты Мандалор. Место полно тайн и имеет колоссальное значение для вселенной «Звёздных войн». Когда герой доберётся до него, фанаты будут в восторге.

Да и с графикой всё отлично. В начале серии толпа мандалорцев воюет со здоровенной тварью. Враг впечатляет внешностью, взрывы и лазеры убедительные, постановка приятная. Одна лишь эта сцена уделывает последнего «Человека-муравья» в плане визуала и экшена.

Красиво и эпично Фото: Disney

Пожалуй, главный минус эпизода — очень быстрое прощание с Карой Дюн, которую играла Джина Карано. После неудачного поста в соцсетях актрису безжалостно «отменили». Учитывая несправедливое увольнение и вклад Карано в историю, её героине могли бы уделить хотя бы чуть больше внимания. Одного предложения явно недостаточно.

Кара Дюн тоже заслужила памятник Фото: Disney

Что случилось в первой серии?

В начале показывают Оружейницу, которая создаёт из бескара новый шлем. Она проходит мимо других мандалорцев и проводит новобранцу обряд посвящения. Оружейница зачитывает клятву, а юнец её повторяет. Он почти соглашается никогда не снимать шлем, но из озера выпрыгивает огромный монстр, напоминающий крокодила.

Мандалорцы постоянно воюют с огромными тварями Фото: Disney

Мандалорцы стреляют и закидывают зверя гранатами, однако его шкура слишком толстая. Кажется, что поражение неизбежно — к счастью, всех спасает внезапно прибывший корабль. Крокодил не выдерживает залпа мощных пушек и умирает. Корабль приземляется, а внутри сидят Дин Джарин и Грогу.

Грогу и Мандо Фото: Disney

Герои идут к Оружейнице, но та напоминает: Джарин снимал шлем, ещё и по собственной воле — поэтому он изгнан. Получить искупление можно только в Живых водах под шахтами Мандалора. Увы, планета уничтожена и отравлена, поэтому надежды нет.

Джарин не сдаётся. Недавно он встретил торговца и забрал у него вещицу, добытую с Мандалора. Что если планета не ядовита и в Живые воды всё ещё можно зайти? Оружейница подтверждает, что в таком случае герой получит прощение.

Голос Оружейницы завораживает Фото: Disney

Перед опасной вылазкой Джарин добирается до Неварро. Под управлением Грифа Карга планета изменилась и напоминает райский уголок. Повсюду деревья, город процветает, на улицах музыканты и торговцы, а в честь дроида IG-11 установили памятник. Всё же в первом сезоне он пожертвовал собой и спас всех от остатков Империи.

Гриф встречает Мандо и предлагает остаться в Неварро. Вместе они преобразят место ещё сильнее. Тем более здесь нужен новый Маршал, ведь после победы над Гидеоном Кара Дюн присоединилась к специальным войскам и улетела. Вот только Джарин не готов жить спокойно, у него есть миссия.

Гриф Карга преобразил планету Фото: Disney

Разговор прерывают пираты, с которыми когда-то дружил Карга. Они хотят зайти в бар, где часто засиживались, но теперь это школа. Пират Дэйн велит принести выпивку туда, иначе его босс будет недоволен. Гриф против: в итоге завязывается драка, и все пираты, кроме Дэйна, погибают. Так Карга показывает, что грабителям на планете больше не рады.

Затем Джарин объясняет, что направляется на Мандалор, и ему нужен дроид IG-11. Героя не смущает, что железяка разломана. Он забирает детали, из которых построили статую, и пытается восстановить дроида.

Всё удаётся, но программа робота сбилась. Раньше IG-11 охотился на Грогу, а потом его перепрограммировали. Настройки сбились, поэтому железяка набросилась на малыша, и его опять пришлось уничтожить. Дроида несут к милым ремонтникам, но они ничего не могут сделать. Для восстановления нужны редкие детали. Мандо обещает их добыть и покидает Неварро.

Какие же забавные существа живут в мире «Звёздных войн» Фото: Disney

В космосе Мандо учит Грогу управлять кораблём, но занятие прерывают те самые пираты. Они хотят отомстить за гибель напарников и стреляют. Герой умело прячется за астероидами и разносит врагов. Вскоре он подлетает к огромному кораблю, которым управляет главный пират. Тот наводит пушки, велит сдаваться и обещает пощадить героев. Джарин не верит, поэтому прибавляет скорость и улетает.

Вскоре он добирается до планеты Калевала, где находится замок Бо-Катан. Джарин встречается с дамой и просит о помощи, но её влияние утрачено. Когда символизирующий власть Тёмный меч достался Джарину, приспешники Бо-Катан разбежались.

Она не верит, что Живые воды ещё существуют, но рассказывает, где их искать. Нужно добраться до гражданского центра в городе Сандари. Герой благодарит и уходит.

Бо-Катан растеряла влияние Фото: Disney

Второй эпизод выйдет 8 марта. Поскорее бы дождаться!