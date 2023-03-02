Кто такая Анита Пудикова. Балерина, сыгравшая близняшек в Atomic Heart

Если вы не увлекаетесь балетом, то вряд ли когда-то слышали об Аните Пудиковой. Но после релиза Atomic Heart российская балерина обрела популярность — как минимум среди геймеров. Оказалось, что Анита имеет к разработке шутера непосредственное отношение.

Обычная практика, когда игровыми персонажами становятся реальные люди. Но с Аниты не просто срисовали внешность. Благодаря технологии захвата движений (motion capture) балерина точно передала свои движения близняшкам. Авторы игры конкретно поднапряглись и позвали артистов Большого театра. И это принесло свои плоды — движения персонажей получились плавными и максимально реалистичными.

Видео доступно на YouTube-канале BabyZone. Права на видео принадлежат Mundfish.

Впрочем, если об артистах того же кино часто пишут в СМИ, а зритель знает о каждом из них немало деталей, то о балеринах такого сказать точно нельзя. Вот и об Аните неизвестно практически ничего, кроме небольших фактов.

В частности, известно, что Анита — потомственная балерина. Её мать — Инна Гинкевич — также танцевала в Большом театре. Анита же работает на большой сцене с 2015 года. В одном из своих немногочисленных интервью девушка честно призналась, что не всегда хотела стать балериной.

Анита Пудикова Фото: Соцсети Аниты Пудиковой

В детстве я хотела заниматься синхронным плаванием, обожала животных, даже мечтала стать ветеринаром. Но с юных лет я была за кулисами театров, в результате пошла по стопам своей матери. Конечно, когда твоя мать — знаменитая балерина, это имеет свои последствия: люди часто думают о тебе, основываясь на своих стереотипах. Они сразу говорят: «А у тебя есть мама...» Но я научилась не обращать на это внимания. Какими бы ни были ваши родители, это не значит, что вы будете такими же.

У Аниты спросили в социальных сетях, а как проходили съёмки. Были ли датчики, как в «Аватаре» и других голливудских фильмах, либо всё было отрисовано по записям видео. Анита ответила, что работа была кропотливая и долгая.

По сохранившимся видео в социальных сетях можно увидеть, как работали балерины. Они заучивали конкретные движения, которые потом повторяли на камеры. Именно поэтому балерины в игре получились такими реалистичными.

Видео доступно на YouTube-канале Dan Allen Gaming. Права на видео принадлежат Mundfish и Аните Пудиковой.

Как и большинство балерин, Анита — высокая девушка с длинными и изящными ногами. Геймеры заметили это в первую очередь: «Красивые ноги», «Соотношение ног к туловищу впечатляет», — пишут они.

Анита Пудикова Фото: Соцсети Аниты Пудиковой

На одном из немногочисленных интервью Аниты пятилетней давности в YouTube появилось немало свежих комментариев от фанатов Atomic Heart.

Видео доступно на YouTube-канале Voci dell'Opera. Права на видео принадлежат Эммануил Роуз.

Впрочем, не все геймеры настроены позитивно к Аните.

«Сейчас большинство персонажей в кино, видеоиграх и мультфильмах создаются при помощи мокапа. Девушка на фоне популярности персонажей решила попиариться», — написал один из пользователей в YouTube.

Анита Пудикова Фото: Соцсети Аниты Пудиковой

Но подобный негатив — редкость. Позитивных комментариев всё равно куда больше:

«Она такая подтянутая! Я рада за неё, она ежедневно пашет, чтобы поддерживать такую фигуру!»

«Люди, которые зарабатывают на жизнь танцами, круто сложены. На ноги балерин можно смотреть вечно. Такая мускулистая».

«Надеюсь, она получит за свою работу приличные деньги, учитывая, что её персонаж — единственная причина, по которой 80% людей купили Atomic Heart».

«Я думаю, что теперь это будет тенденцией — добавлять в игры уникальных сексуальных персонажей. Это же лучшая реклама из всех».

Анита Пудикова Фото: Соцсети Аниты Пудиковой

Мы пробовали связаться с артисткой, но вызвать её на интервью оказалось непросто — девушка закрыла все свои аккаунты в соцсетях, не добавляет в друзья и не отвечает на личные сообщения.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК и консолях. Разработчики ещё не делились стартовыми результатами, но, судя по доступной информации, у шутера всё хорошо.