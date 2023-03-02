Расписание выхода всех серий «Короля и Шута»

2 марта начался выход сериала «Король и Шут» — наверное, самой громкой российской премьеры сезона. Сериал рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга.

«Король и Шут» сочетает в себе две неожиданные стороны — это и экранизация происходивших с её участниками событий, и фантазии по мотивам мифологии песен группы.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 2 марта 2-я серия 2 марта 3-я серия 9 марта 4-я серия 16 марта 5-я серия 23 марта 6-я серия 30 марта 7-я серия 6 апреля 8-я серия 13 апреля

Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплёв («Мамы чемпионов»), Валери Зоидова («Тётя Марта»), Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Лермонтов»). Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»).