Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Сериал «Король и Шут»: 1-й сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода всех серий «Короля и Шута»
Михаил Шевкун
Расписание выхода всех серий «Короля и Шута»
Комментарии
Сериал стартовал 2 марта.

2 марта начался выход сериала «Король и Шут» — наверное, самой громкой российской премьеры сезона. Сериал рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга.

«Король и Шут» сочетает в себе две неожиданные стороны — это и экранизация происходивших с её участниками событий, и фантазии по мотивам мифологии песен группы.

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 марта
2-я серия2 марта
3-я серия9 марта
4-я серия16 марта
5-я серия23 марта
6-я серия30 марта
7-я серия6 апреля
8-я серия13 апреля
«Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше «Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше

Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплёв («Мамы чемпионов»), Валери Зоидова («Тётя Марта»), Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Лермонтов»). Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»).

1
1
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: Кинопоиск

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023