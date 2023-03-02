Расписание выхода всех серий «Короля и Шута»
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Сериал стартовал 2 марта.
2 марта начался выход сериала «Король и Шут» — наверное, самой громкой российской премьеры сезона. Сериал рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга.
«Король и Шут» сочетает в себе две неожиданные стороны — это и экранизация происходивших с её участниками событий, и фантазии по мотивам мифологии песен группы.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 марта
|2-я серия
|2 марта
|3-я серия
|9 марта
|4-я серия
|16 марта
|5-я серия
|23 марта
|6-я серия
|30 марта
|7-я серия
|6 апреля
|8-я серия
|13 апреля
Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплёв («Мамы чемпионов»), Валери Зоидова («Тётя Марта»), Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Лермонтов»). Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»).
Комментарии
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