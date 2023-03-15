«Мандалорец» за 50 минут уничтожил новую трилогию фильмов «Звёздные войны»

Третий сезон «Мандалорца» стартовал отлично. Сценарий насыщенный, просмотры высокие, оценки крутые. Сбавлять обороты авторы не планируют — поэтому новый эпизод снова роскошен.

Где смотреть третий сезон «Мандалорца»

В мире сериал транслирует Disney+. В России официальных показов нет.

Впечатления от третьей серии «Мандалорца»

Мандалорец и малыш Грогу настолько полюбились зрителю, что их добавляли в сторонние сериалы. Даже «Книга Бобы Фетта» стала обязательной для фанатов «Мандалорца», ведь там была важная предыстория третьего сезона. Хотя многие подумали, что авторам просто нечего сказать — вот они и выкручиваются за счёт крутых героев.

Новый эпизод доказывает, что это неправда, ведь он вообще про другое. Серию почти целиком посвятили бывшим имперцам, которые ищут место после падения строя. Кто-то переметнулся к Новой Республике, а кто-то лишь притворяется. Злодеи хитрят и продолжают верить в старую пропаганду. Серия убедительно показывает, как Империя выжила и снова обрела силу.

Республика рада гениям Фото: Disney

А ещё «Мандалорец» обнажает проблемы Новой Республики. Её лидеры добры и поддерживают свободу, но не видят дальше собственного носа. Получили крутые имперские технологии? Сразу уничтожили их. Почуяли предательство? Разбираются с ним слишком нежно. Неудивительно, что злодеи копят силу, а народ не всегда доволен.

При этом эпизоду хватило всего 50 минут, чтобы показать слабость нового строя и коварство Имперцев. Как помните, новые «Звёздные войны» не справились с этим за три больших фильма. А ведь ещё в кадре хватало экшена, полётов и классных диалогов. Отличная работа!

Сражения на кораблях на месте Фото: Disney

Что случилось в третьем эпизоде «Мандалорца»

Всё начинается на планете Мандалор. Дин Джарин радуется, что окунулся в Живые воды и получил прощение, а Бо-Катан интересуется, не видел ли герой на глубине нечто живое. Мандо не понимает, о чём речь. Дама заметила там мифозавра, но ничего не рассказала напарнику.

Герои покидают планету, но на них нападают имперские корабли. Бо-Катан прорывается до планеты Калевала, где Джарин прыгает с борта и добирается до своего корабля. Вместе персонажи разносят имперцев. Вскоре выясняется, что врагов слишком много. Они бомбят дом Бо-Катан и чуть не разносят героев. В последний момент мандалорцы сбегают через гиперпространство.

Бо-Катан снова потеряла дом Фото: Disney

События перемещаются на планету Корусант, где на сцене выступает доктор Першинг. Когда-то он работал на Империю, экспериментировал с Грогу и пытался создать клонов, но теперь переметнулся к Новой Республике. Власти организовали программу по амнистии вчерашних злодеев, чему Першинг очень рад.

Учёного поселили на базе, где живут другие бывшие имперцы. Першинг выпивает с бывшими коллегами, среди которых оказалась дама с кодовым именем G68. Она раньше также работала на Гидеона.

Персонажи обсуждают мелочи, по которым скучают. Кому-то не хватает прыжков в гиперпространстве, а вот Першинг грустит по бисквитам из пайков. Ночью учёного будит звонок в дверь. Он открывает и видит коробку с бисквитами.

Першинг рассказывает о своей работе Фото: Disney

На следующий день Першинг и G68 гуляют по Корусанту. Всё здорово, но учёный грустит о незаконченных экспериментах. Он начал работать над клонированием из-за погибшей матери. Если бы кто-то создал новое сердце, она могла выжить. Такие технологии помогли бы Республике, но власти о них даже слышать не хотят.

G68 говорит, что поможет. Всё же благое дело компенсирует зло, которое они натворили. Правда, ради научных приборов нужно покинуть разрешённую территорию. Если героев заметят, сильно накажут. Першинг боится и хочет всё обдумать.

Эта дама полна сюрпризов Фото: Disney

Очередной рабочий день окончательно портит Першингу настроение. Он просто уничтожает имперские технологии, а ведь они могли принести пользу. Ещё и робот говорит, что благо Республики — самое важное. Ради нового строя Першинг всё же решается на вылазку.

Ночью учёный и G68 покидают комплекс и незаконно залезают на поезд. У них нет билетов, поэтому герои убегают от роботов-проводников и добираются до огромного имперского корабля. Там они собирают полезные вещи и трясутся от страха, ведь рядом что-то подозрительно шумит.

Когда герои уходят, их ловят республиканцы. Оказывается, вылазка была планом G68 — она предала учёного. В итоге Першинга кладут на операционный стол и с помощью прибора по очищению памяти хотят удалить стрессовые переживания.

Все радуются, что G68 сделала доброе дело. Вот только на деле она просто хотела устранить Першинга, который предал Империю и мог помочь Республике. Она незаметно выкручивает мощность прибора на максимум и, похоже, стирает учёному память или вообще убивает его.

Напряжённый эпизод Фото: Disney

Тем временем Джарин и Бо-Катан добираются до убежища мандалорцев из первой серии. Воители не рады гостям, но Мандо говорит, что искупался в Живых водах и привёз доказательство. Оружейница проверяет воду и всё подтверждает: Джарин прощён.

Бо-Катан тоже называют истинной мандалоркой и предлагают остаться. Все приветствуют новых товарищей, и только Паз Визсла, у которого конфликт с Джарином, стоит в стороне.

Джарин получил прощение Фото: Disney

Следующий эпизод «Мандалорца» выйдет 22 марта. Похоже, авторы намерены продолжать удивлять и радовать зрителей.