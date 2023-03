Второй сезон The Last of Us — когда выйдет продолжение, о чём оно будет

Первый сезон The Last of Us завершился пару дней назад, но HBO уже давно продлила сериал, а создатели «Одних из нас» неоднократно делились своими планами на дальнейшую адаптацию. Давайте разбираться.

Когда выйдет второй сезон The Last of Us

Вы удивитесь, учитывая работу HBO с другими хитами вроде «Дома дракона» или «Мира Дикого Запада», но премьера продолжения может состояться раньше. Исполнитель роли Джоэла Педро Паскаль в интервью уже подтвердил, что существует шанс начать съёмки до конца 2023 года.

Съёмки первого сезона заняли чуть меньше года, а премьера состоялась примерно через шесть месяцев после этого. Если график будет схожим, то второй сезон может стартовать на HBO в начале 2025 года — в конце зимы или весной.

The Last of Us Фото: HBO

О чём будет второй сезон The Last of Us

В HBO не станут придумывать полностью уникальный сюжет для продолжения — второй сезон начнёт адаптировать игру The Last of Us: Part 2. При этом создатели сериала уже подтвердили, что одного сезона не хватит, чтобы уместить все события первоисточника — для этого потребуется несколько сезонов.

Второй сезон расскажет о дальнейшей жизни Джоэла и Элли после того финала первого сезона, однако среди главных действующих героев появятся и другие персонажи. Главная тема — утрата.

Какие актёры будут во втором сезоне The Last of Us

Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли), Гэбриел Луна (Томми) и другие должны вернуться к своим ролям в продолжении.

The Last of Us Фото: HBO

Что ещё стоит ожидать во втором сезоне The Last of Us

Первый сезон раскритиковали за то, что в нём было очень мало заражённых. Как уже отметили создатели сериала, во втором сезоне им уделят больше внимания — куда больше внимания. В остальном ничего интересного ещё не раскрывали.

The Last of Us Фото: HBO

Одним из ключевых отличий от игры, кстати, может стать прошедшее с первого сезона время. В игре между первой и второй частью прошло пять лет. В случае сериала могут выбрать меньший разрыв по времени, но это лишь предположение.