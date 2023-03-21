10 самых кассовых фильмов всех времён

Фильмы — это не просто развлечение и произведение искусства, это прежде всего бизнес и основной источник заработка для тысячи актёров, продюсеров, режиссёров и других участников процесса. Главным мерилом и успехом кинокартин стали мировые сборы.

Можно долго ругаться на засилье сиквелов на рынке, но без внимания зрителей они бы просто не выходили. Впрочем, не со всеми фильмами так работает. Если кинокартина вышла проходной, то никакое имя не принесёт рекордных сборов. В этой статье мы собрали топ-10 самых кассовых фильмов за всю историю. В них было вложено немало сил, денег и, конечно же, таланта.

10-е место: «Мстители» (2012)

Мировые сборы: $ 1,520 млрд

Вышедший ещё весной 2012 года первый фильм в серии «Мстители», основанный на одноимённой команде супергероев из комиксов Marvel, до сих пор удерживается в десятке самых кассовых фильмов за всё время.

Железный человек, Халк, Капитан Америка, Тор, Чёрная вдова и другие герои впервые появились на больших экранах единой командой, встав на защиту землян, чтобы помешать злым замыслам Локи и его инопланетной армии.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Moment. Права на видео принадлежат Disney.

Харизматичные герои, целостная вселенная, где каждый фильм связан с предыдущим общей сюжетной линией, эпичные сражения, приправленные сочной графикой — это именно то, за что зрители так полюбили Мстителей.

9-е место: «Король Лев» (2019)

Мировые сборы: $ 1,663 млрд

Как там говорят в одной известной пословице: всё новое — это хорошо забытое старое. И ведь с этим не поспоришь. Disney не стала переизобретать велосипед и просто пересняла культовый анимационный мультфильм 1994 года с компьютерной графикой.

Фильм рассказывает знакомую историю молодого львёнка Симбы, который по стечению обстоятельств стал новым королём земель Прайда после смерти своего отца Муфасы. Да, картина следует той же сюжетной линии, но без прекрасной работы мастеров CGI-графики и режиссёра Джона Фавро ничего бы не вышло.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Disney.

Культовые персонажи и декорации заиграли новыми красками благодаря впечатляющей по красоте графике, которая позволила взглянуть на знакомые сцены с новой стороны. Фильм привлёк как зрителей старой школы, так и молодое поколение. Теперь Disney планирует выпустить приквел «Муфаса: Король Лев», который расскажет отдельную историю отца Симбы.

8-е место: «Мир юрского периода» (2015)

Мировые сборы: $ 1,671 млрд

Смотреть на гигантских рептилий, которые когда-то жили на Земле до человека, это увлекательно. Впрочем, любым новшеством сначала перенасыщаешься, а потом оно приедается. Людям свойственно хотеть чего-то безбашенного всегда. Создатели парка динозавров это поняли, но не осознали всех последствий.

Действие фильма происходит спустя 22 года после событий, произошедших в «Парке юрского периода». Картина перенесла зрителей обратно на остров Нублар, где уже несколько лет успешно функционирует тематический парк динозавров. Так как люди устали смотреть на одних и тех же существ постоянно, то руководство парка создало генетически модифицированную особь, которая должна была стать главной изюминкой парка.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Universal.

Но, как обычно, что-то пошло не так, гигантский динозавр сбежал из своего убежища, подвергнув опасности посетителей острова. Фильм собрал рекордные сборы, порадовав отличной режиссёрской работой, визуалом (динозавры стали куда более проработанными, а остров — сочнее) и неплохим юмором.

7-е место: «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Мировые сборы: $ 1,921 млрд

«Человек-паук: Нет пути домой» получился таким успешным, потому что это Человек-паук? Скорее нет, чем да, ведь остальные фильмы серии не добрались до десятки. Просто создатели картины удачно сыграли на ностальгических чувствах, объединив всех супергероев, появлявшихся в серии раньше.

Видео доступно на YouTube-канале BeST MoMeNTS v2.0. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Разоблачив свою личность, Питер Паркер (Том Холланд) просит Доктора Стрэнджа помочь ему восстановить его тайну с помощью тайного ритуала. Но когда заклинание пошло наперекосяк, то это разорвало мультивселенную. Все предыдущие герои из других фильмов оказались в одном месте, как и три разных паука в исполнении Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

6-е место: «Мстители: Война бесконечности» (2018)

Мировые сборы: $ 2,052 млрд

«Мстители: Война бесконечности» — один из самых дорогих и амбициозных фильмов Marvel. Актёрский состав кинокартины — один из самых крупных в голливудском прокате. Братья Руссо смогли воссоединить в одном фильме всех персонажей из крупнейших франшиз Marvel. Даже Стражей Галактики втянули, чтобы те помогли Мстителям в войне против безумного Таноса.

Видео доступно на YouTube-канале Cut of MARVEL. Права на видео принадлежат Disney.

В центре внимания — титан-полубог Танос, который решил собрать шесть камней Бесконечности, чтобы стереть в порошок половину всей вселенной вместе с Землёй. Несмотря на все попытки Мстителей помешать злым умыслам сошедшего с ума титана, Танос преуспевает в своей миссии и превращает в пыль половину всего живого.

5-е место: «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015)

Мировые сборы: $ 2,071 млрд

Фильм Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Пробуждение Силы» стал самым кассовым во франшизе, да ещё и с большим отрывом. Именно эта картина положила начало финальной трилогии о Скайуокерах. А чтобы сердце зрителей разорвалось от ностальгии, создатели пригласили в актёрский состав оригинальное трио в лице Харрисона Форда, Кэрри Фишер и Марка Хэмилла.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney.

Увидеть постаревшего Хана Соло, Лею и Люка Скайуокера захотели все, что непременно отразилось на результатах сборов. Сюжет картины построен вокруг группы героев в лице пустынного мусорщика Рея и штурмовика-разбойника Финна, которые объединили силы с членами Сопротивления, чтобы предотвратить новую угрозу со стороны Кайло Рена, внука Дарта Вейдера.

4-е место: «Титаник» (1997)

Мировые сборы: $ 2,256 млрд

Единственный фильм в этом списке, снятый в XX веке. Удивительно, как долго продержался шедевр Джеймса Кэмерона в тройке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, пока другой фильм культового режиссёра («Аватар: Путь воды») не обогнал его совсем недавно.

На то время это был один из самых продвинутых фильмов с великолепным сценарием, потрясающими эффектами и игрой актёров. История в духе Ромео и Джульетты в декорациях гибнущего корабля задевала за живое.

Видео доступно на YouTube-канале Fox. Права на видео принадлежат Disney.

Когда 19-летняя Роуз (Кейт Уинслет) садится на злополучный корабль со своей матерью, женихом и другими аристократами, она встречает бродягу и художника Джека Доусона, которого великолепно сыграл тогда ещё юный Леонардо Ди Каприо. Роуз и Джек знакомятся на корабле и за короткое путешествие сближаются друг с другом настолько, что буквально забывают обо всём. Только катастрофа их разлучила — и на это было невозможно смотреть без мурашек.

3-е место: «Аватар: Путь воды» (2022)

Мировые сборы: $ 2,303 млрд

Открывает трио лидеров самый свежий релиз топа — ещё одно детище гениального Кэмерона. Работа над сиквелом «Аватара» началась в 2011-м. То есть фильм разрабатывали как минимум десять лет, а сами съёмки продлились три года. Сколько было вырезано сцен — не сообщается, но финальный вариант идёт больше трёх часов.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.

Именно чрезмерная затянутость стала одним из главных минусов картины. Если бы Кэмерон сделал сиквел короче, то смог бы избежать нудноватости. Подливает масла в огонь не самый сильный и во многом предсказуемый сюжет, который затмевается общим размахом картины и пейзажами инопланетного мира. Общие впечатления от первого фильма сделали своё дело, переместив сиквел в лидеры по сборам. Но тогда это было что-то реально прогрессивное.

2-е место: «Мстители: Финал» (2019)

Мировые сборы: $ 2,799 млрд

«Мстители: Финал» — это логичное завершение масштабного пути студии Marvel продолжительностью в 11 лет. За это время вышел 21 фильм с общей сюжетной линией, ведущей к финальной битве с неугомонным Таносом.

Но ни один из них не сможет сравниться с масштабами финала. Это касается как актёрского состава и бюджета, заложенного в создание фильма, так и общих сборов — последняя часть превзошла всех, кроме одного шедевра Кэмерона.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH trailer. Права на видео принадлежат Disney.

Предыдущая часть стала мощнейшей эмоциональной подпиткой для финала — всем хотелось узнать, что будет с теми героями, кого Танос превратил в пепел при помощи своей перчатки. Интрига сохранялась вплоть до решающей битвы, которую можно окрестить самой грандиозной за всю историю Marvel.

1-е место: «Аватар» (2009)

Мировые сборы: $ 2,923 млрд

А вот опередить первый «Аватар» за 13 лет не смог пока никто. Оригинальная часть научно-фантастического блокбастера стала новым словом в жанре. Она поражала красотой чужой планеты, своим настроением и масштабами и была не такой предсказуемой и затянутой, как вышедший недавно сиквел.

Видео доступно на YouTube-канале Cayman Video. Права на видео принадлежат Disney.

Потрясающие 3D-эффекты, завораживающие виды Пандоры и инопланетная раса, представляющая из себя живых существ большого роста с синей кожей, представлялись чем-то новым и загадочным. Плохо это или хорошо, но спустя 13 лет «Аватар» почти никак не изменился, лишь расширив свои границы с лесной местности до большого инопланетного океана и его морских жителей.