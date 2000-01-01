Сейчас Remedy делает сразу пять игр
И все они абсолютно разные.
Alan Wake 2
Долгожданное продолжение станет хоррором и выйдет уже к концу 2023 года.
Control 2
Сиквел экшена выйдет в 2025–2026 году. Его сюжет связан с Alan Wake 2.
Ремейк Max Payne
Переделают первую и вторую часть. Это будет полностью новая игра в духе ремейков Resident Evil. Релиз не раньше 2025 года.
Condor (рабочее название)
Кооперативный экшен в мире Control. Деталей почти нет.
Vanguard (рабочее название)
Бесплатный сетевой кооперативный шутер. Деталей почти нет.
Чем заняты создатели Max Payne — новые игры Remedy
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