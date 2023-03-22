«Мандалорец» показал самый грустный момент в истории «Звёздных войн»

Третий сезон «Мандалорца» постоянно удивляет зрителя. Чего только стоят визит на планету Мандалор и интриги бывших имперцев на Корусанте. При этом Джон Фавро и Дейв Филони не собираются сбавлять темп — новый эпизод опять это доказывает.

Где смотреть «Мандалорца»

В мире сериал транслирует Disney+. В России официальных показов нет.

Впечатления от четвёртой серии «Мандалорца»

«Мандалорец» начинался с локальной истории, где отважный воин оберегал Грогу, освобождал небольшую планету от имперцев и колесил по миру ради сторонних квестов в духе «доставь икринки». Вот только зрелище так полюбилось зрителю, что теперь сериал делают основой всей вселенной.

Авторы вводят в сюжет культовых персонажей вроде Асоки Тано, закрывают сюжетные дыры последней трилогии, намекают на возрождение мандалорцев и даже вспоминают самый грустный момент в истории «Звёздных войн». В четвёртом эпизоде отвечают на важный вопрос: как Грогу пережил истребление джедаев? Быть может, исполнение Приказа 66 показали слишком быстро, но эпизод всё равно очень грустный.

Джедай Келлеран Бек спасает Грогу Фото: Disney

Впрочем, воспоминания Грогу о худшем дне жизни занимают лишь часть серии. Остальное время герои занимаются новым филлерным делом — спасают юного мандалорца от страшной твари.

Кому-то авантюра покажется такой же необязательной, как и драка Асоки Тано с тиранами из второго сезона, но на деле авторы закрепляют основную сюжетную линию. Всё же за счёт новой победы Бо-Катан добилась уважения воинов и вот-вот станет их лидером, а Джарин наконец-то подружился с Пазом Визслой.

Теперь мандалорцы сильны, едины и знают о величественном мифозавре из Живых вод. Это ли не повод снова стать народом, который зауважает вся вселенная? Интересно посмотреть на путь воителей к величию!

Бо-Катан набирает авторитет Фото: Disney

Что случилось в четвёртой серии «Мандалорца»

Всё начинается в убежище, где тренируются мандалорцы. Они учатся драться, стрелять и летать на джетпаках. В это время Грогу занят игрой с камнями-крабами, но Джарин предлагает ему поединок с юным воином. Поначалу малыш проигрывает, однако потом использует крутые трюки и разносит оппонента.

Проигравший юнец идёт к воде. Именно в этот момент огромный монстр вылетает из-за горы, хватает его и отправляется к гнезду. Мандалорцы гонятся за зверем, но в реактивных ранцах не хватает топлива. Зато Бо-Катан приняла верное решение и полетела на корабле. Она находит логово хищника, возвращается в убежище и собирает спасательный отряд.

Огромные монстры появляются почти в каждой серии третьего сезона Фото: Disney

Пока Джарин и Бо-Катан на вылазке, Оружейница зовёт Грогу в кузню и делает броню. Речи мандалорки и удары наковальни погружают малыша в транс. Он вспоминает кошмарный день, когда объявили Приказ 66 и начали истребление джедаев. Грогу снова видит, как умирают воины со световыми мечами, и страдает.

От верной смерти малыша спас мастер-джедай Келлеран Бек. Он разнёс штурмовиков, увернулся от залпов вражеских кораблей и улетел с Корусанта. После воспоминаний Оружейница даёт Грогу первый элемент мандалорской брони.

Теперь Грогу мандалорец Фото: Disney

В это время Джарин, Паз Визсла и другие воины подбираются к логову зверя. Они устраивают привал и получают пайки. Бо-Катан интересуется, как трапезничают мандалорцы, если снимать шлем нельзя. Джарин объясняет, что они расходятся в разные стороны, находят уединённые места и едят. Девушка хочет уйти, но её останавливают: Бо-Катан — лидер отряда, поэтому остаётся у почётного места у костра.

Логово зверя на вершине горы, но лететь туда на джетпаках нельзя — лучше действовать скрытно. Поэтому мандалорцы карабкаются на самый верх. Зверя не видно, а под сеном виднеется источник тепла, к которому безрассудно бросается Паз Визсла. Оказывается, похищенный юнец — его сын.

Вот только под сеном прятались три здоровенных птенца. На их крик прибывает огромный монстр с юным мандалорцем в горле. Он хватает Визслу и улетает. С большим трудом герои спасают товарищей и сбивают хищника в воду, где его поедает здоровенный крокодил.

Напряжённый момент Фото: Disney

Вскоре группа возвращается в убежище и приводит с собой птенцов. Паз Визсла с уважением смотрит на Джарина, а Оружейница нахваливает Бо-Катан и зовёт её в кузню для замены потерянной брони.

Воительница просит деталь с символикой мифозавра и признаётся, что видела легендарного зверя в Живых водах Мандалора. Когда-то мифозавры символизировали мощь народа и были опасным оружием. Поначалу Оружейница не верит, но затем отвечает многозначительным «Таков путь!»

Скоро мандалорцы будут летать на этих зверях Фото: Disney

Пятая серия третьего сезона выйдет 29 марта. Трудно предположить, что в ней случится. Герои вернутся на Мандалор и обуздают мифозавров? Бывшие имперцы накажут Новую Республику за слабость? Случится большая драка с пиратом из первого эпизода? В нынешних условиях предсказать события сериала практически невозможно.