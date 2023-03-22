Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году

Годами ходили слухи о том, что Counter-Strike: Global Offensive вот-вот перейдёт на современный движок Source 2. 22 марта 2023 года это стало реальностью: Valve наконец-то представила новую версию культового шутера — Counter-Strike 2.

«Чемпионат» рассказывает всё самое важное про вторую «Контру».

Counter-Strike 2 — это новая игра

Valve пересоздаёт шутер, но, дабы не разделять базу игроков, Counter-Strike: Global Offensive просто «обновят». Однако на деле разработчики именно заменят CS:GO новым творением.

По словам Valve, CS2 — крупнейший технологический скачок в истории шутера. И даже по уже известной информации этому охотно веришь. Source 2 позволяет заметно поднять уровень графики, однако именно незаметные глазу изменения куда больше повлияют на новый шутер.

Отзывчивость

Counter-Strike 2 сможет похвастаться отказом от классического тикрейта — теперь серверы будут отслеживать каждое действие игрока моментально, таким образом повысив отзывчивость от стрельбы и передвижения на небывалый для сетевых шутеров уровень. Также это позволит исключать ситуации, когда игроки видят разные действия или происходящие в игре события отличаются у разных пользователей.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Дым

Дым станет физическим объектом — и с ним можно взаимодействовать. В CS2 это не спрайтовая картинка, а полноценная сущность. Дым может перемещаться, в зависимости от локации, он может по-разному заполнять пространство, он визуально реагирует на освещение.

Куда важнее даже другое — если выстрелить в дым, то там появится небольшое «окошко». Если взорвать что-то рядом, дым исчезнет полностью или частично. Дым — чрезвычайно важный аспект Counter-Strike, и в новой игре ему уделяют чрезвычайно много внимания.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Новая графика

Source 2 позволяет Valve куда больше, чем прошлые версии движка. В Counter-Strike 2 разработчики решили поделить графические обновления прежних локаций на три типа.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Часть локаций воссоздадут с нуля с использованием всех возможностей нового движка и современных технологий. На них появится больше объектов и деталей. Вот, к примеру, сравнение карты Overpass в CS:GO и CS2.

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Другие известные локации лишь осовременят с помощью Source 2. Вот, например, Nuke в CS:GO и Counter-Strike 2.

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Меньше всего изменений коснётся «эталонных» карт — это те, которые в сообществе любят такими, какие они есть. Все геймплейные изменения Counter-Strike 2 затронут и их, однако визуально они изменятся меньше всего. Вот, к примеру, Dust 2 в CS:GO и Counter-Strike 2.

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

CS:GO Counter-Strike 2

Звук и интерфейс

Также Valve переработала все звуки — они должны лучше передавать информацию от окружения и просто звучать приятнее. Вдобавок переработали интерфейс — его сделали более современным и информативным.

CS2 Фото: Valve

Активным игрокам Counter-Strike: Global Offensive также не стоит переживать за все свои скины и другие накопления — они перейдут в Counter-Strike 2. Более того, они даже будут выглядеть лучше за счёт нововведений Source 2 и использования новых технологий.

Игра не только поддерживает прежние раскраски, но и задействует для некоторых из них новые модели высокого качества.

Когда Counter-Strike 2 выйдет

Уже началось закрытое тестирование нового шутера для самых активных игроков CS:GO — попасть на него сложно, ведь для этого потребуется получить личное приглашение от Valve. Кандидат должен был активно играть в CS:GO на официальных серверах и никогда не попадаться на читах. Подробнее про это можно почитать в Steam.

Однако даже если попасть на бету не получится, не переживайте, Counter-Strike 2 выйдет уже летом 2023 года. Шутер будет бесплатным.