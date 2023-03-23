«Джон Уик 4» великолепен. Это фильм в лучших традициях нового Голливуда

В российском прокате состоялась официальная (!) премьера фильма «Джон Уик 4» благодаря стараниям прокатчика «Атмосфера Кино». Это последний на ближайшие годы фильм основной серии, который длится практически три часа. Удалось ли в четвёртый раз сделать эталонный экшен?

Безоговорочно, да, удалось. «Джон Уик 4» вновь поднимает ставки на небывалый уровень, показывая, насколько же Чад Стахелски с каждым фильмом растёт в качестве режиссёра-постановщика, а Киану Ривз не перестаёт удивлять своим активным участием в экшен-сценах.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Франшиза «Джон Уик» вообще очень необычная — каждый фильм получается уникальным и отличающимся по множеству причин. Если первая часть была предельно приземлённой и местами даже артхаусной, то третья — это уже во все поля мощный экшен, где герои отбиваются от пуль бронированными пиджаками.

«Джон Уик 4» вновь пытается переизобрести франшизу — перед нами ультимативный фильм серии, который очень тонко совмещает в себе все лучшие моменты трилогии. Четвёртый фильм вводит понятного злодея — точнее, противника для главного героя. Назвать его полноценным злодеем не получается.

Вместе с этим сторонним персонажам уделяют намного больше внимания — настолько, что ко всем прикипаешь огромной симпатией. Про многих из них можно снимать отдельные проекты, насколько даже в одном фильме получилось их интересно показать. Все на своих местах, никто не кажется лишним.

«Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

Однако вряд ли многие идут смотреть «Джона Уика» из-за сюжета или мира. Это второстепенные элементы для самого важного — экшен-сцен. И четвёртая часть, безусловно, делает что-то невероятное.

Создатели не пытаются перепрыгнуть прошлые фильмы лишь через наращивание масштабности, тут как раз скорее сделали шаг назад. Самый смак как раз в том, насколько же все эти сцены кажутся настоящими. Персонажи устают, иногда промахиваются и совершают ошибки. Это настолько прекрасно, как и то, что в стволах до сих пор заканчиваются патроны, а обоймы у персонажей не бесконечные.

Несмотря на всю нереалистичность происходящего, пуленепробиваемые костюмы никуда не делись, как раз подобные мелочи приземляют «Джона Уика 4» — и таким образом создатели удерживают невероятный тонкий баланс, всё же заставляя зрителей верить в происходящее на экране. Натурные съёмки в настоящих американских и европейских городах тоже дают о себе знать — на фоне утомивших графикой блокбастеров тут всё прекрасно.

«Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

Проблемы возникают в двух эпизодах, когда враги десятками умирают, однако это будто бы никого не волнует. Вот Уик метнул уже, кажется, третий томагавк в очередного наёмника, но толпа продолжает дальше танцевать. Это почти выбивает из атмосферы.

Однако к концу забываешь о таких мелочах. Все недостатки искупляет почти часовая экшен-сцена в Париже. Она поставлена просто великолепно. Эпизод поражает как раз креативом создателей, которые заставляют вжаться в кресло и следить за великолепием Киану Ривза.

«Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

«Джон Уик 4» — превосходный боевик, создатели которого невероятно любят своё дитя. Это творение «нового Голливуда». За последний год мы на «Чемпионате» много внимания уделяли тому, что зрители устали от типичных современных боевиков, где нет никаких ставок, а актёры снимаются в тесных зелёных помещениях, после чего всё окружение рисуют компьютерной графикой.

«Джон Уик 4» не такой — он вместе с «Топ Ган: Мэверик» показывает, насколько съёмки с реальными каскадёрами на настоящих локациях вызывают настоящую сопричастность у зрителей к происходящему. «Джон Уик 4» — кино с большой буквы. Такое, по которому мы скучаем годами и пересматриваем по несколько раз.

Сейчас фильм уже показывает рекордные стартовые сборы по миру, поэтому подобных фильмов явно станет только больше — а мы и рады.