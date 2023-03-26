Поразительный косплей — по Atomic Heart, Resident Evil 2, «Русалочке», Marvel и Bayonetta

Наступили последние выходные в марте — впереди нас ждёт солнечный апрель. Однако в нашей сегодняшней подборке косплея вас ждут в первую очередь персонажи тёмных вселенных, хотя место нашлось даже Ариэль из «Русалочки». Ну и куда же без знаменитой парочки роботов-близняшек из Atomic Heart.
Atomic Heart
Анечка Лапочкина и Оксана Волкова представили первый полноценный косплей на близняшек — самых запоминающихся персонажей Atomic Heart. Фото: Александр Старков.
«Русалочка»
Совсем скоро Disney выпустит ремейк культовой «Русалочки», трейлеры которой зрители уничтожают дизлайками. Возможно, им больше по душе придётся косплей от Claire Sea с её каноничной Ариэль. Фото: KIRA.
Ремейк Resident Evil 2
Несколько дней назад состоялся релиз Resident Evil 4 — ремейка культового экшен-хоррора от Синдзи Миками. Одну из важных ролей там играет Ада Вонг, в которую превратилась MightyRaccoon. Правда, тут героиня из ремейка Resident Evil 2. Фото: Nikolay Zharov Photographer.
Чёрная кошка
Самая горячая и игривая девушка Человека-паука — Чёрная кошка. Несмотря на целых три версии супергероя в кино, до появления персонажа на большом экране мы всё ещё не дожили. Будем надеяться, что хоть когда-нибудь это исправят. К сожалению, её вряд ли сыграет Ladybell, но образ у девушки вышел каноничный. Фото: White beetle.
Bayonetta 3
Знаменитая ведьма Байонетта слишком быстро пропала из игровых обсуждений, но очень зря. Ведь это очень колоритная героиня, способная как охмурить, так и уничтожить любого противника. В одну из её версий как раз и превратилась Svizee — враги вряд ли захотят с ней сражаться. Фото: Саша Мифетис.
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