Похоже, Квентин Тарантино больше никогда не снимет что-либо толковое

У культового режиссёра явный кризис идей. Сюжет его последнего фильма почти полностью повторяет «Однажды в Голливуде».

Появились подробности о новом фильме Квентина Тарантино. Десятая по счёту картина режиссёра получила название «Кинокритик» (The Movie Critic). Действия будут происходить в 1977 году. Квентин собирается рассказать об одном из ключевых моментов для истории мирового кинематографа.

Предполагалось, что центральным персонажем нового фильма Тарантино станет Полин Кейл, известная и влиятельная женщина-кинокритик США. Квентин с 15 лет изучал её рецензии и признавался: «Я никогда не ходил в киношколу. Полин Кейл была моим профессором в киношколе в моей голове». Однако сам режиссёр опроверг эту информацию. Кейл может появиться в его фильме, но не в качестве главного героя.

Я собираюсь снять фильм о кинокритике, но он не будет посвящён Полин Кейл, как ходят слухи.

По распространённой версии СМИ, трансформацию Голливуда покажут глазами стороннего наблюдателя, на которого влияет кинематограф. Фанатские теории допускают, что таким образом Тарантино интерпретирует собственный жизненный опыт.

В 1977-м, когда Квентин был ещё подростком, в прокат вышли «Звёздные войны: Новая надежда» Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга, а также набирали творческий вес режиссёры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола. Все эти картины и личности повлияли на формирование творческого мировоззрения Квентина.

«Кинокритик» повторяет тематику «Однажды в Голливуде»

Тарантино уже написал сценарий «Кинокритика». Съёмки начнутся осенью 2023 года в Лос-Анджелесе. «Кинокритик» должен стать последней режиссёрской работой Квентина. Тарантино не раз обещал закончить на десятом фильме, несколько дней назад он снова подтвердил это намерение в Париже. Есть все основания утверждать, что громко хлопнуть дверью на прощание у Квентина не получится.

Каст «Кинокритика» пока не объявлен, сюжет описан в общих чертах. Тем не менее совершенно ясно, что Тарантино выпускает очередное персональное «любовное послание» Голливуду. Точно так же было в его предыдущем фильме «Однажды в Голливуде» (2019), где режиссёр отдавал дань уважения угасающему «Золотому веку» 1960-х.

Квентин Тарантино Фото: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images

«Однажды в Голливуде» рассказывает об истории Шерон Тейт – знаменитой американской актрисы, которую в 1969 году жестоко убили члены преступной секты Чарльза Мэнсона. Причём Мэнсон присутствует в кадре считаные мгновения, а само преступление из сценария исключено – Тарантино умышленно исказил реальные события.

Ничтожно мало в фильме и Романа Полански, режиссёра и мужа Тейт. Не зря на роли Мэнсона и Полански пригласили малоизвестных актёров австралийца Дэймона Херримана и поляка Рафала Заверуху соответственно.

Даже Шерон Тейт (Марго Робби) не стала центральным действующим лицом. Большую часть фильма зрителю сложно понять, зачем персонаж Робби вообще присутствует на экране.

Марго Робби в фильме «Однажды в Голливуде» Фото: Sony Pictures

Сюжет вращается вокруг «вышедшего в тираж» актёра Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его друга-каскадёра Клиффа Бута (Брэд Питт). С Тейт они никак не пересекаются, за исключением короткого фрагмента в концовке, когда Далтона позвали в гости к Шерон.

Цель фильма — передать атмосферу Голливуда 1960-х. Тарантино это удаётся за счёт качественных декораций и саундтрека, а также мощного каста — Ди Каприо и Питт в одном кадре просто не могут не приковывать внимание.

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в Голливуде» Фото: Sony Pictures

Тем не менее возникает логичный вопрос: для кого снят «Однажды в Голливуде»? В первую очередь это киногики вроде самого Квентина, которым интересна жизнь Голливуда полувековой давности. Таких людей очень немного на планете. Шерон Тейт и Чарльз Мэнсон — эти имена известны в США, но в основном возрастным людям. Что уж говорить о зрителях за пределами Северной Америки, значительная часть которых без запроса в поисковике попросту не поймут, о ком рассказывает Тарантино в своём фильме.

Перечисленные недостатки можно было бы отбросить, включай «Однажды в Голливуде» фирменные приёмы Тарантино — нелинейную структуру повествования, переосмысление и нарушение общепринятых норм, цепляющие диалоги, которые хочется пересматривать десятки раз, и эстетизацию насилия.

Ничего подобного в фильме нет.

Зритель почти три часа вынужден смотреть за скучным развитием событий с участием не особо интересных персонажей. Только в концовке одна сцена с бойней в доме Далтона мало-мальски тянет на почерк Тарантино, но и она далека от лучших образцов его предыдущих работ.

Тарантино — культовый режиссёр, от которого всегда ждёшь шедевр. Пять из девяти фильмов Квентина входят в топ-250 рейтинга IMDB.

«Бешеные псы» (1992) и «Криминальное чтиво» (1994) — вечная классика, феноменальная смесь комедии с элементами чёрного юмора, криминала, триллера и драмы.

«Убить Билла» (2003–2004) — жестокий и нестандартный боевик о наёмной убийце Беатрикс Киддо в исполнении Умы Турман.

«Бесславные ублюдки» (2009) — смелое и провокационное переосмысление событий Второй мировой войны.

«Джанго освобождённый» (2012) — умопомрачительный спагетти-вестерн об эпохе рабства, где расистское слово на букву «н» использовалось более 100 раз.

«Однажды в Голливуде» даже близко не стоит в одном ряду с этими фильмами. Рейтинг 7,7 на Кинопоиске и 7,6 на IMDB говорит сам за себя. Квентин представил публике откровенно проходной продукт. Его не хочется пересматривать, как «Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый» и другие творения режиссёра. Не будь имени Тарантино в титрах и отсутствуй в касте Ди Каприо, Питт и Робби, оценка определённо была бы ниже 7.

Брэд Питт, Квентин Тарантино, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо на премьере «Однажды в Голливуде» Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Квентин делал «Однажды в Голливуде» для себя, а не для зрителей. Именно поэтому он называет его своим лучшим фильмом, снятым в одну из худших эпох в истории кинематографа.

На протяжении многих лет люди спрашивали меня о том, какой мой лучший фильм. Я отвечал что-то вроде: «О, они все мои дети». Но я действительно считаю, что «Однажды в Голливуде» — мой лучший фильм. Я действительно считаю, что кино 80-х годов, наряду с 50-ми, является худшей эпохой в истории Голливуда. С ней сравнится лишь нынешняя эпоха!

«Кинокритик» — аналог «Однажды в Голливуде». Очередное «любовное послание» Голливуду от Квентина. только направлен он ещё на более узкую аудиторию. Кинокритики — почти никому не известные люди. Даже авторитетная Полин Кейл, которая в лучшем случае будет в фильме во второстепенной роли, на порядок менее узнаваема по сравнению с Шерон Тейт.

Тарантино умеет удивлять, но рассказ о буднях кинокритиков не предполагает каких-то крутых сюжетных поворотов. Наверняка зрителя ждёт очередной заурядный фильм. Вряд ли Квентин снова заманит в свой проект Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби. Будет крупным сюрпризом, если «Кинокритик» получит более высокий рейтинг, чем тот же «Однажды в Голливуде», не говоря уже о попадании в топ-250.

Тарантино ранее уже неудачно использовал самоповтор

Последние две картины Тарантино провалились, если брать за основу его привычные стандартам качества. До «Однажды в Голливуде» на экраны в 2015 году вышла «Омерзительная восьмёрка» (рейтинг 8,0 на «Кинопоиске», 7,8 — на IMDB).

Ещё два фильма «Джеки Браун» (1997) и «Доказательство смерти» (2007) тоже считаются слабыми работами Квентина, но от них изначально был низкий порог ожиданий. Малобюджетные ленты с довольно скромным кастом никто не надеялся увидеть в списке вечных шедевров, а вот в случае «Однажды в Голливуде» и «Омерзительной восьмёрки» наблюдался огромный размах с привлечением именитого актёрского состава, зрители ждали чего-то вроде «Джанго освобождённого» или «Бесславных ублюдков».

Проблемы «Однажды в Голливуде» детально разобраны. Остановимся на предыдущих творениях Тарантино «Омерзительной восьмёрке» и «Джанго освобождённом», события в которых происходят практически в одно время — в период гражданской войны в США и перед отменой рабства.

Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо в «Джанго освобождённом» Фото: Sony Pictures

Тарантино всегда вдохновлялся итальянскими режиссёрами Серджо Леоне и Серджо Корбуччи. Он давно вынашивал идею снять свой спагетти-вестерн и наконец-то выпустил его в 2012 году.

«Джанго освобождённый» — один из лучших фильмов XXI века, по праву занимающий место в топ-60 на агрегаторах.

Кристоф Вальц, ранее получивший «Оскар» за гениальное исполнение полковника СС Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках», получил ещё одну статуэтку, блестяще воплотив образ охотника за головами Кинга Шульца.

Заслуживал «Оскар» и Леонардо Ди Каприо, но киноакадемики проигнорировали то, как он вжился в роль жестокого работорговца Кэлвина Кэнди (на съёмках актер порезал себе руку разбитым стаканом, но доиграл эпизод до конца как ни в чём не бывало).

Джейми Фокс отлично сыграл главного героя Джанго, Сэмюэл Л. Джексон запомнился в роли Стивена, злобного прислужника Кэнди. Всё это было приправлено качественным сценарием, жёстким юмором «вне повестки», а также характерными диалогами и сценами насилия для фильмов Тарантино.

«Джанго освобождённый» — динамичный фильм, который хочется пересматривать много раз, несмотря на 165 минут хронометража. Нечто подобное ожидали и от «Омерзительной восьмёрки». Громких имён вроде Ди Каприо в касте не было, но присутствовали Сэмюэл Джексон, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Рассел. Дополняли актёрский состав Дженнифер Джейсон Ли, Ченнинг Татум и Уолтон Гоггинс.

Настораживало лишь то, что Квентин решил снять второй вестерн подряд. Самоповтор не сработал. «Омерзительную восьмёрку» нельзя назвать ужасной картиной, но она получилась откровенно вторичной и проходной на фоне «Джанго освобождённого».

Фильм длится почти три часа, из которых можно спокойно вырезать примерно половину. Развязка вышла «по-тарантиновски» мощной, но ей предшествовало обилие скучных и не влияющих на сюжет диалогов. Лента получила «Оскар» за шикарный саундтрек Эннио Морриконе, хотя от картины ожидали большего количества наград.

«Омерзительная восьмёрка» — не очень удачный фильм Квентина Тарантино Фото: The Weinstein Company

Сейчас Тарантино вновь повторяется, снимая два кряду однотипных фильма о старом Голливуде. При том, что первый, «Однажды в Голливуде», вышел неудачным. А «Кинокритик» рассказывает о ещё менее значимых событиях в глобальных масштабах.

Последний фильм Квентина вряд ли будет лучше его двух предыдущих неудавшихся картин. Скорее окажется слабее «Однажды в Голливуде» и «Омерзительной восьмёрки». Прискорбно осознавать, что Тарантино скатился и переживает кризис идей. Похоже, Квентин больше никогда не снимет что-либо толковое, соответствующее высоко заданным стандартам качества в своих первых работах.