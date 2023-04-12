Седьмая серия «Мандалорца» — кульминация всего сериала

«Мандалорца» часто ругают за филлеры и смену акцентов. Всё же Дина Джарина и Грогу теперь не назвать главными героями, в центре сюжета вообще Бо-Катан. К счастью, зрители, которые не оценили такой подход, но продолжили просмотр, вознаграждены — седьмая серия третьего сезона прекрасна!
Где смотреть сериал «Мандалорец»
«Мандалорца» показывают на Disney+. В России официально сериал не посмотреть.
Впечатления от седьмой серии «Мандалорца»
С начала сезона сценарий вёл героев на Мандалор. Герои изучали уничтоженную планету, копили силы и объединяли разные кланы своего народа. Вот только в процессе авторы часто отвлекались: герои то расследовали преступления на далёкой планете, то спасали ребёнка от монстра. Ещё и бывшие имперцы плели интриги на Корусанте.
Каждое ответвление имело смысл и дополняло историю, но фанаты ждали истинного эпика — и вот он настал. В седьмом эпизоде показали высадку на Мандалор, зрелищные битвы и даже смерть важного персонажа. Такое зрелище компенсирует любые недостатки сериала.
Герои вернулись на Мандалор
Фото: Disney
К тому же всё сильнее чувствуется стремление Джона Фавро и Дейва Филони сделать Джарина и других сериальных персонажей важными для вселенной. Раньше их проблемы были локальными, а теперь герои влияют на расстановку сил и мешают захватническим планам Империи. Неудивительно, что Мандо скоро появится на большом экране и задаст злодеям трёпку.
В итоге седьмая серия приводит в восторг — особенно зловещим и драматическим финалом. Не терпится увидеть, чем закончится третий сезон.
Легендарная Алая гвардия
Фото: Disney
События седьмой серии «Мандалорца»
Всё начинается на планете Корусант, где бывшая имперка Элия Кейн (G68) заходит в подворотню и говорит дроиду кодовую фразу. Вскоре появляется голограмма моффа Гидеона и расспрашивает о поражении на Неварро. Элия говорит, что всему виной объединившиеся мандалорцы.
Гидеон приходит на собрание влиятельных имперцев: они призывают проявить осторожность и скрывать свою истинную мощь. В ближайшее время гранд-адмирал Траун возглавит войско и вернёт власть. Впрочем, Гидеон давно не слышал о Трауне. Вдруг он вообще не появится? Лучше полагаться на собственные силы.
А ещё мофф запрашивает подкрепление, чтобы окончательно разобраться с мандалорцами. Они летят на родную планету, а у имперцев на неё серьёзные планы.
Империя жива
Фото: Disney
В это время наёмники из банды Бо-Катан возвращаются на Неварро и встречаются с истинными мандалорцами. Воины из разных кланов строго друг на друга смотрят, но напряжение разряжает Оружейница. Гриф Карго зовёт Джарина в офис. Он изменил дроида IG-11, теперь тот работает только с пилотом. Грогу тут же забирается в железяку и, несмотря на протесты Дина, восторженно ей управляет.
Вечером Бо-Катан произносит речь о возвращении на Мандалор и собирает добровольцев, которые изучат местность и устранят опасности. В группу вступают все основные персонажи вроде Акса Воувза, Паза Визслы, Дина Джарина и Оружейницы.
Вскоре герои добираются до родной планеты и встречают там голодных мандалорцев, которые пережили чистку и прятались в разрушенных городах. Они счастливы увидеть Бо-Катан и присоединяются к группе. Бедолаги путешествовали на корабле с парусами, в него-то и перебираются все мандалорцы. Оружейница улетает на флагманский корабль, чтобы рассказать о выживших и оказать им помощь.
На привале Бо-Катан признаётся: однажды она сдала Мандалор империи. Поражение в войне казалось неизбежным, поэтому она вручила Гидеону Тёмный меч и подчинилась злодею. Он обещал мир, но обманул и всё равно разбомбил планету. Джарин не теряет веру в Бо-Катан. Плевать на Тёмный меч и родословную, он идёт за девушкой из-за её характера и чести.
Мандалор полон опасностей
Фото: Disney
Пока корабль продолжает путь, Визсла и Воувз рубятся в игру вроде шахмат. Вот только у них разное понимание правил, поэтому начинается драка. Персонажи перебили бы друг друга, но конфликт останавливает Грогу. Затем из-под земли выскакивает огромный монстр и атакует корабль. Герои чудом покидают борт и бегут к пещере. Они добираются до разрушенного города, где жили наёмники, и попадают в новую беду. В этот раз нападают штурмовики.
После перестрелки злодеи отступают и заманивают мандалорцев в ловушку, которую подготовил сам Гидеон. Он прибывает на драку в тёмной броне, созданной из бесценных ресурсов Мандалора. Скоро имперская армия облачится в непробиваемые костюмы и захватит власть.
Гидеон берёт Джарина в плен и велит остальным сдаться. С помощью Тёмного меча Бо-Катан вытаскивает всех из западни, но Паз Визсла остаётся и прикрывает отступление. Он ловко разносит штурмовиков, однако затем на арене появляются три бойца Алой гвардии. Они убивают Паза и уходят.
У Паза не было шансов
Фото: Disney
Последняя серия третьего сезона выйдет через неделю, 19 апреля. Спасут ли герои Мандалор? Что случится с Джарином? Умрёт ли мофф Гидеон? Скоро узнаем!
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