Факты про сериал «Король и Шут»
После выхода сериала «Кинопоиск» поделился интересными фактами о проекте.
Горшок
Актёр Константин Плотников каждый день слушал «Короля и Шута» и вёл дневник об образе Горшка.
Князь
Актёр Влад Коноплёв частно встречался Андреем Князевым, постоянно обсуждая свою роль.
На съёмках сериала бывали…
… Князь, Агата, Татьяна (мама Горшка) и Алексей (брат Горшка).
Камео Князя
Андрей Князев в роли барона.
Грим Шута
На подготовку к съёмкам уходило до пяти-шести часов.
«Нашествие» (2002)
В сериале использовали кадры с настоящего выступления группы 21 год назад.
Костюм Повелительницы мух
Для того чтобы его сшить, заказывали 40 латунных мух в натуральную величину.
Джимми
Некоторые костюмы шил автор образов Горшка.
Костюмы Шута
Для съёмок сшили три красно-чёрных кожаных костюма.
Каким получился сериал
Делимся впечатлениями после выхода всех серий в отдельном материале.
Интересные факты о сериале «Король и Шут»
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