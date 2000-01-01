Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Факты про сериал «Король и Шут»
Факты про сериал «Король и Шут»
После выхода сериала «Кинопоиск» поделился интересными фактами о проекте.
AMP-версия
Горшок
Горшок
Актёр Константин Плотников каждый день слушал «Короля и Шута» и вёл дневник об образе Горшка.
Князь
Князь
Актёр Влад Коноплёв частно встречался Андреем Князевым, постоянно обсуждая свою роль.
На съёмках сериала бывали…
На съёмках сериала бывали…
… Князь, Агата, Татьяна (мама Горшка) и Алексей (брат Горшка). 
Камео Князя
Камео Князя
Андрей Князев в роли барона. 
Грим Шута
Грим Шута
На подготовку к съёмкам уходило до пяти-шести часов.
«Нашествие» (2002)
«Нашествие» (2002)
В сериале использовали кадры с настоящего выступления группы 21 год назад.
Костюм Повелительницы мух
Костюм Повелительницы мух
Для того чтобы его сшить, заказывали 40 латунных мух в натуральную величину.
Джимми
Джимми
Некоторые костюмы шил автор образов Горшка.
Костюмы Шута
Костюмы Шута
Для съёмок сшили три красно-чёрных кожаных костюма.
Каким получился сериал
Каким получился сериал
Делимся впечатлениями после выхода всех серий в отдельном материале.
Интересные факты о сериале «Король и Шут»
Читайте также
Чем заняты создатели Max Payne
Чем заняты создатели Max Payne
Оценки всех игр Resident Evil
Оценки всех игр Resident Evil
Карты городов Grand Theft Auto
Карты городов Grand Theft Auto
Бутсы в стиле героев Marvel
Бутсы в стиле героев Marvel
Стримерша убивает сразу двух боссов в Elden Ring
Стримерша убивает сразу двух боссов в Elden Ring
Родители против Fortnite: их дети перестали мыться
Родители против Fortnite: их дети перестали мыться
Как разработчики исполнили последнюю волю игрока
Как разработчики исполнили последнюю волю игрока
Как блогер Хасбик появился в игре UFC 4
Как блогер Хасбик появился в игре UFC 4
История собаки, которая сама покупала игры на PS4
История собаки, которая сама покупала игры на PS4
Крис Пратт в роли слишком реалистичного Марио
Крис Пратт в роли слишком реалистичного Марио
GTA 5 прошли всего с 96 убийствами, было непросто
GTA 5 прошли всего с 96 убийствами, было непросто
Как авторы Mortal Kombat отметят 30-летний юбилей?
Как авторы Mortal Kombat отметят 30-летний юбилей?
Рэперы и аниме: главное о Need for Speed Unbound
Рэперы и аниме: главное о Need for Speed Unbound
В России вырос спрос на коробочные версии игр
В России вырос спрос на коробочные версии игр
RTX 4090 и RTX 4080 едва ли подешевеют со временем
RTX 4090 и RTX 4080 едва ли подешевеют со временем
Ubisoft поменяет сюжет ремейка Splinter Cell
Ubisoft поменяет сюжет ремейка Splinter Cell
© championat.com 2000–2023