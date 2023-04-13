Самые популярные женские персонажи Mortal Kombat — выбери лучшую из них

Без них всем мужикам было бы скучно.

Те, кто вырос на самых первых Mortal Kombat, наверняка вспомнят, что тогда женских персонажей было не так уж и много. Файтинг с годами повзрослел, и появилось больше культовых женщин-бойцов, которые могут надрать задницу также ярко и жестоко, как и мужчины.

Те же Саб-Зиро, Скорпион или Рейден — персонажи, знакомые всем. Но и такие героини, как Милина, Китана, Джейд или Соня Блейд — не чужие для фанатов файтинга. В рамках одного рейтинга перечислили самых известных и популярных женщин в Mortal Kombat. А лучших из них выбирать именно вам.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.