Самые популярные женские персонажи Mortal Kombat — выбери лучшую из них

Те, кто вырос на самых первых Mortal Kombat, наверняка вспомнят, что тогда женских персонажей было не так уж и много. Файтинг с годами повзрослел, и появилось больше культовых женщин-бойцов, которые могут надрать задницу также ярко и жестоко, как и мужчины.
Те же Саб-Зиро, Скорпион или Рейден — персонажи, знакомые всем. Но и такие героини, как Милина, Китана, Джейд или Соня Блейд — не чужие для фанатов файтинга. В рамках одного рейтинга перечислили самых известных и популярных женщин в Mortal Kombat. А лучших из них выбирать именно вам.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Китана
Дочь Синдел, падчерица Шао Кана и любовный интерес пятикратного чемпиона Mortal Kombat Лю Кенга. История Китаны началась в Mortal Kombat 2. Она была уверена, что Шао Кан был её родным отцом, а Милина — сестрой.
Она даже стала работать на Шао Кана, пока не поняла, что он завоевал её родное королевство Эдению, убив биологического отца и насильно взяв мать в жёны. Милина же оказалась её клоном, созданным Шан Цунгом. Тогда Китана восстала против приёмного отца, присоединившись к воинам Земли.
Китана не только один из самых культовых персонажей вселенной, но и один из сильнейших бойцов за всю её историю. Список приёмов принцессы разнообразен, но большая часть из них построена на культовых веерах.
Видео доступно на YouTube-канале Koisy. Права на видео принадлежат WB Games.
Соня Блейд
Девушка, с которой всё и началось. Соня появилась ещё в оригинальной игре 1992 года и с тех пор присутствовала во всех частях. Она — невероятно подвижный персонаж с богатым арсеналом приёмов. Соня Блейд очень хороша как в ближнем бою из-за безумной скорости рук и ног, так и на дальней дистанции, за счёт своего бесячего бластера, встроенного в перчатки.
Авторы наделили персонажа богатой историей. Соня даже умудрилась замутить с Джонни Кейджем. Результатом их дружбы стала дочь Кэсси Кейдж. В Mortal Kombat 11 Соня погибла, взорвав себя в Костяном храме Шиннока, но из-за воздействий Кроники на Пески Времени воскресла, однако уже в облике 2011 года.
Видео доступно на YouTube-канале Tweedy. Права на видео принадлежат WB Games.
Джейд
Лучшая подруга Китаны и её телохранитель. Очень похожа на неё внешне, кроме цветовой гаммы — Китана носит синее, а Джейд предпочитает всё зелёное. Впервые появилась во второй MK. Правда, в Mortal Kombat 2 за девушку нельзя было сыграть. Со временем Джейд обзавелась собственным стилем, который отличает её от подруги.
Она использует длинный посох и бумеранги с лезвиями. Именно на посохе завязаны её основные комбо и уникальные приёмы. Что до сюжетных поворотов, то последнее появление девушки состоялось в Mortal Kombat 11. Там она закрутила бурный роман с опасным и жестоким Коталь Каном.
Видео доступно на YouTube-канале FutureGameplay. Права на видео принадлежат WB Games.
Милина
Как и Китана, Милина впервые появилась во второй части, став симбиозом принцессы с Баракой. Красавица и чудовище в одном образе с красивым телом и обезображенным лицом. Девушка была создана колдуном Шанг Цунгом специально по поручению Шао Кана, так как тот боялся, что Китана раскроет его секрет и предаст его. В ходе создания колдун использовал кровь эденийки Китаны и кровь таркатанов — расы мутантов-кочевников.
Несмотря на страшную пасть, скрывающуюся под маской, Милина сразу же зашла игрокам, превратившись в одного из секс-символов игры. Если Китана использует веера, то создание Шанг Цунга полагается исключительно на свои клинки, внешне похожие на трезубцы с коротким древом. Основная мощь Милины кроется в её головокружительной скорости и акробатических трюках.
Видео доступно на YouTube-канале Koisy. Права на видео принадлежат WB Games.
Кэсси Кейдж
Коммандер Кассандра Карлтон (или просто Кэсси Кейдж) — дочь Джонни Кейджа и Сони. И, как подобает дочке двух сверхлюдей, она переняла их способности. От матери ей досталась красота и мощный арсенал боевых атак, включая отличное владение двумя пистолетами. От отца — харизма, дерзость и мистическое свечение, делающее атаки быстрыми и смертоносными.
Девушка не только ловка, но и очень отважна. В Mortal Kombat X она чуть не убила Шиннока — могущественного старшего бога. А в Mortal Kombat 11 девушка помогла спасти младшую версию своих родителей, когда Чёрный Дракон похитил их души. Именно она возглавила штурм крепости Кроники.
Видео доступно на YouTube-канале Megido. Права на видео принадлежат WB Games.
Скарлет
Дебют девушки, которая по истории серии вообще голем, созданный из крови бойцов убитых Шао Каном, состоялся в 2011-м. Тогда разработчики целенаправленно изменили хронологию франшизы. В состав девятой Mortal Kombat вошли преимущественно персонажи из первых трёх игр серии, хотя без новичков не обошлось.
Одной из них как раз и стала Скарлет — возможно, самый недооценённый женский персонаж всей франшизы, остающийся в тени той же Сони, Китаны, Милины и Синдел. В сюжете её роль действительно невелика, хотя сам по себе персонаж неслабый.
В Mortal Kombat 11 её атаки наносят огромный урон и способны доставить немало проблем как на дистанции, так и вблизи.
Видео доступно на YouTube-канале anhaconda. Права на видео принадлежат WB Games.
Синдел
Королева Эдении и биологическая мать Китаны была в серии не всегда, хотя её влияние на сюжет — огромнейшее. Когда-то родина Синдел была завоёвана Шао Каном, и она была вынуждена выйти за него замуж против своей воли. Семейная жизнь с тираном продлилась недолго, и Синдел покончила с собой, чтобы избавиться от нерадивого мужа.
На этом её история не закончилась: мучитель воскресил её и как следует промыл ей мозги. Бесспорно, Синдел — одна из ключевых фигур Mortal Kombat. Её внешность запоминается раз и навсегда. Чего только стоит её шикарный бюст и длинные седые волосы, которыми она связывает и расщепляет своих жертв.
Видео доступно на YouTube-канале Всёобиграх. Права на видео принадлежат WB Games.
Шива
Четырёхрукая королева расы Шокан впервые появилась ещё в Mortal Kombat 3 (1995). Другие представители расы (Горо и Кинтаро) были боссами, так что Шиве выпала честь стать первым играбельным шоканом в серии. По сути, она была женской копией Горо и почти ничем от него не отличалась.
Несмотря на отсутствие каких-то индивидуальных особенностей, разработчики не только «не убили» персонажа, но и наделили его интересной сюжетной линией в последующих частях. Как минимум Шива сыграла важную роль в истории Mortal Kombat 11 — в сюжете Aftermath она помогла возродить Синдел при помощи Шан Цунга, а в Mortal Kombat 9 была телохранителем Шао Кана.
Видео доступно на YouTube-канале MK Kollection. Права на видео принадлежат WB Games.
Ди'Вора
Ди'Вора — это настоящий кошмар для всех, кто страдает арахнофобией. Героиня впервые появилась в Mortal Kombat X и окружена насекомыми. Разными, мерзкими и опасными. Она лишь на первый взгляд похожа на человека. На самом же деле в её теле живёт целый рой различных существ.
Персонаж заботится только об одном — о выживании улья. Для достижения этой цели она объединяет усилия только с самыми опасными и могущественными воинами, чтобы иметь больше шансов на успех. Имея четыре дополнительных конечности, Ди'Вора может держать врагов на расстоянии, забрасывая их насекомыми и отравляя своей ядовитой кровью.
Видео доступно на YouTube-канале deathmule. Права на видео принадлежат WB Games.
Фрост
Впервые появившись в начале 2000-х, ещё в Mortal Kombat: Deadly Alliance, Фрост так и не стала культовым персонажем. Хотя концептуально получился интересный клон Саб-Зиро с «лёгким оттенком» Сектора и Сайрекса. Не такой, конечно, мощный, как Саб-Зиро, но со своими фишками.
Фрост и её учитель — как две противоположности. Их схожесть только в одном — в одной и той же выбранной стихии. В то время как Саб-Зиро предпочитает замораживать врагов напрямую, Фрост фокусируется на замораживании окружающей среды вокруг своих врагов. Главное отличие от Саб-Зиро — в скорости комбо и приёмов. Фрост — невероятно быстра и проворна.
Видео доступно на YouTube-канале Charada Brazil. Права на видео принадлежат WB Games.
Нитара
Нитара впервые появилась в серии ещё в 2002-м с Mortal Kombat: Deadly Alliance. После этого она заглянула ещё в две части (Armageddon и Tournament Edition), а затем благополучно забылась как игроками, так и разработчиками. Она — единственный настоящий вампир, который питается не душами, а кровью своих противников. А один из её самых запоминающихся приёмов — это когда она выплёвывает большой комок крови.
Её царство было завоёвано Шао Каном и объединено с Внешним миром. Тогда Нитара поставила цель — найти способ, как отделиться от него. Одной ей было не справиться, поэтому вампирша использовала для своих дьявольских целей Сайракса и Рептилию.
Героиня вышла уникальной по внешности — носила костюм в готическом стиле и имела крылья от летучей мыши. Только по одной этой причине ей хочется дать ещё один шанс в Mortal Kombat 12.
Видео доступно на YouTube-канале NexusMK. Права на видео принадлежат WB Games.
Джеки Бриггс
Джеки Бриггс впервые появилась в серии с Mortal Kombat X в роли дочери Джакса и Веры. Её женихом стал член клана Ширай Рю, сын Кенши и воспитанник Ханзо Хасаши (Скорпиона) — Такеда Такахаши. И это ещё не всё — лучшей подругой и начальницей Джеки Бриггс стала Кэсси Кейдж.
Джеки, как её папа, привыкла расправляться с противниками при помощи своих необычных рук. Она одета в военный костюм, носит электронные перчатки и несколько пушек на всякий случай. Как и Кэсси Кейдж, Джеки производит впечатление сильной женщины без каких-либо слабостей. Она не настолько сильна, как Джакс, но намного быстрее и ловчее своего знаменитого отца.
Видео доступно на YouTube-канале Megido. Права на видео принадлежат WB Games.
Цетрион
Старшая Богиня, сестра Шиннока и дочь Кроники, главного антагониста Mortal Kombat 11. Цетрион появилась лишь в самой последней части, так что ещё не успела надоесть или полюбиться игрокам. Она умеет создавать новые элементы из огня, воды, воздуха и земли, увеличиваться в размере, летать и создавать силовые поля.
Цетрион беспрекословно служит своей матери и верна ей, даже несмотря на все её злодеяния и прегрешения. Кроника собиралась перезапустить вселенную, а Цетрион ей в этом помогала. Как и многие другие женщины-персонажи во вселенной, Цетрион слаба в рукопашном бою, а её специальные приёмы и сверхспособности эффективны по большей части лишь на дистанции.
Видео доступно на YouTube-канале anhaconda. Права на видео принадлежат WB Games.
Ферра
Ферра (Торр) — это симбиотический телохранитель Коталь Кана. Не просто один персонаж, а два в одном. Удивительно, как маленькая девочка Ферра и большой мускулистый воин Торр смогли образовать связь разума и силы. Дуэт смотрится шикарно: Ферра скачет на Торре, как разъярённый бык, а Торр бережно охраняет свою хрупкую и маленькую спутницу от ударов врагов.
В последний раз этот дуэт можно было увидеть в Mortal Kombat X. В конце сюжета Торр умирает, а Ферра становится новым огромным и неповоротливым существом, каким был Торр. По задумке авторов, народы этой расы существуют в симбиозе, когда один верхом ездит на другом до наступления совершеннолетия, после чего младшая наездница становится новым животным.
Видео доступно на YouTube-канале Super. Права на видео принадлежат WB Games.
Кроника
Спустя 30 лет с первой Mortal Kombat появилась первая женщина-босс. Ей стала Кроника — внеземное существо с синими глазами. Мать Старших богов — Шиннока и Цетрион. Она умеет манипулировать пространством и временем, телепортироваться за спины и замораживать врагов.
Создатель Mortal Kombat Эд Бун назвал персонажа «боссом боссов», так как Кроника способна управлять всеми временными линиями во вселенной. От её покровительственного голоса, молниеносных движений, неземного характера и внешности испытываешь настоящее волнение. Осталось лишь скрестить пальцы в надежде, что Эд Бун когда-нибудь сделает её играбельным персонажем.
Видео доступно на YouTube-канале Arturo D'Amato. Права на видео принадлежат WB Games.
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