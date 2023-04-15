Фильм «Барби» будет хитом: четыре причины ждать новинку в кино

Голливудский фильм по легендарной серии игрушек «Барби» выходит 19 июля. Барби, Кен и других персонажей этой игрушечной вселенной переносили в основном в мультфильмы и игры для детей. В этот раз нас ждёт большая экранизация для зрелой аудитории, которая хорошо помнит эти культовые куклы.

Сегодня объясняем, зачем мы ждём фильм и почему на него стоит обратить внимание не только тем, кто с детства любит эти куклы или обожает генерировать мемы с Райаном Гослингом и Марго Робби, но и тем, кто ценит качественное кино.

Первый большой фильм о «Барби»

Первая кукла Барби поступила в продажу в далёком 1959 году. Получается, ей уже 64 года. Продажи серии ежегодно приносят компании Mattel сотни миллионов долларов. В 2020-м в разгар пандемии прибыль от продаж культовых кукол составила $ 1,35 млрд — это показатель бешеной популярности, учитывая, что в наше время те же видеоигры и другие развлечения привлекают всё больше детей и взрослых.

Кукла Барби Фото: Mattel

Ясно, что «Барби» — настоящая поп-культурная икона, причём в 90-х она покорила и Россию. Конечно, у нас в стране было много подделок, но было немало и официальных. Те, кто помнит тот дух свободы и момент, когда в нашу страну хлынули товары с Запада, сейчас одна из самых платёжеспособных групп людей (30–50 лет). Многим интересно, как авторы экранизации обыграли все условности наивной и по-хорошему дурацкой игрушечной вселенной.

Президент и главный операционный директор Mattel Ричард Диксон осознаёт, что «Барби» — поп-культурный феномен вне времени.

Барби больше чем кукла, она — икона поп-культуры. Она доказала свою стойкость, оставаясь вневременной и своевременной, продолжая возглавлять и заново изобретать категорию модных кукол.

Кукла Барби Фото: Mattel

Любопытный факт: прототип Барби — немецкая кукла для взрослых Бильд Лилли. Куклу продавали в различных барах и других заведениях, где взрослые проводили свой досуг. Создательница Барби Рут Хэндлер с дочерью в 1954 году приехали в Швейцарию, где и увидели Бильд Лилли — они купили сразу несколько фигурок и увезли их в Америку.

Первые Барби были очень похожи на Бильд Лилли, из-за этого правообладатели даже судились с Рут в 1964 году. В итоге Mattel пришлось выкупить все патенты на Бильд Лилли.

Дикий художественный стиль и невероятные костюмы

Судя по трейлерам и куче опубликованных кадров, «Барби» станет идеальным фильмом для любителей визуального киноэскапизма.

В трейлере всё выглядит так, словно авторы хотят отправить зрителей в мир розовой ванили — с кукольными домиками, преобладанием розового цвета и ярких оттенков вообще во всём. И это прекрасная возможность отвлечься от жизненной суеты и от фильмов и сериалов, авторы которых только и делают, что нагоняют мрачную атмосферу и серый реализм.

Трейлер фильма «Барби»

Видео доступно на YouTube-канале В Рейтинге. Права на видео принадлежат WB.

За все костюмы, которые герои носят в ленте, отвечает британская художница по костюмам Жаклин Дюрран. Она получила «Оскара» за лучшие костюмы в фильме «Маленькие женщины». Ещё она создала костюмы для диснеевского фильма «Красавица и чудовище», а также для картин «1917», «Макбет», «Искупление» и ряда других. Кроме того, она помогала делать одеяния для героев киноэпопеи «Звёздные войны. Эпизод 2: Атака клонов».

В общем, нас точно ждёт мощное визуальное и эстетическое пиршество.

«Барби» Фото: WB

Загадочный сюжет, который может быть очень глубоким

О сюжете фильма «Барби» известно мало. Описание Warner Bros. звучит очень туманно:

Барби выгоняют из «Барбилэнда» за то, что она недостаточно совершенна. Героиня с Кеном отправляется в реальный мир. В результате она осознаёт, что совершенства можно достичь только тогда, когда есть внутренняя гармония.

Больше о сюжете ничего не известно. Фанаты уже строят массу теорий. Многие уверены, что фильм «Барби» — новая вариация культовой картины «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли или история в духе сериала «ВандаВижн».

В этих двух произведениях авторы показывают, к каким последствиям может привести жизнь в иллюзорном мире. Я же больше надеюсь на то, что экранизация будет отсылать к не менее культовому «Тёмному городу» — или к «Матрице».

Сейчас известно, что в фильме будут транслироваться правильные ценности. Например, главная мысль такова — важнее не внешняя, а внутренняя красота и гармония. Также важна вера в себя и свои силы. Тут нельзя не согласиться — посыл отличный.

«Барби» Фото: WB

Сами актёры не до конца понимают сюжет. Америка Феррера заявила, что продюсеры осознанно не объясняли сюжет — чтобы сохранить интригу до начала проката. Исса Рэй подчеркнула, что постановщица Грета Гервиг объяснила суть сценария, но артистка «не совсем его поняла».

Актёр Симу Лю, один из Кенов, заявил, что готов поставить на сценарий «Барби» всю свою карьеру — серьёзное заявление! а Марго Робби недавно призналась, что изначально не была уверена в том, что сценарию «Барби» вообще дадут зелёный свет.

Впервые увидев сценарий, я подумала, что нам не позволят снять такое. Моя реакция была такая: «О, это очень хорошо! Какая жалость, что это никогда не увидит свет, потому что нам не дадут сделать этот фильм». Но нам всё разрешили.

Симу Лю, он же Шан-Чи в Marvel Фото: WB

В сценаристах «Барби» числится Ноа Баумбак, который помогал небезызвестному Уэсу Андерсону разработать сюжет для картин «Бесподобный мистер Фокс» и «Водная жизнь». В сценаристах числится и режиссёр Грета Гервиг.

Невероятный актёрский состав и крутой режиссёр

Авторы с самого начала видели в роли Кена актёра Райана Гослинга, которому уже 42 года. Гослинг серьёзно подходит к выбору ролей, поэтому он неспроста согласился на участие, как и Марго Робби, которая уже снялась у великого Мартина Скорсезе и не менее легендарного Квентина Тарантино. Она — идеальная Барби.

Кстати, Райан Гослинг недавно заявил, что он был рождён для роли Кена.

Во время съёмок я пережил катарсис, потому что внутри меня всегда был Кен. Это роль, для которой я был рождён. У меня есть энергия Кена, и она жива во мне сейчас.

Кен в «Барби» Фото: WB

В картине также играет знаменитая певица Дуа Липа, ей доверили роль Барби-русалки. Ещё в ленте Майкл Сера, которого зрелые гики прекрасно помнят по лентам «Джуно» и «Скотт Пилигрим против всех».

Уилл Феррел, один из знаменитейших комиков мира, точно должен выдать в фильме какой-нибудь типичный для себя перформанс. И да — одного из Кенов играет харизматичный здоровяк Джон Сина. В общем, фильм стоит ждать как минимум ради того, чтобы увидеть знаменитых актёров в амплуа живых кукол.

Актёрский состав фильма «Барби»

Марго Робби — Барби

Райан Гослинг — Кен

Уилл Феррелл — генеральный директор Mattel

Америка Феррера — Глория

Ариана Гринблатт — Саша

Эмиральд Феннел — Мидж

Майкл Сера — Аллан

Хелен Миррен — рассказчик

Джэми Деметриу — глава Mattel

Коннор Суинделлс — стажёр

Уилл Феррелл — генеральный директор Mattel

Уилл Фаррел Фото: WB

Дуа Липа — русалка Барби

Кейт Маккиннон — гимнастка Барби

Александра Шипп — Барби-писательница

Эмма Маки — Барби-физик

Ана Круз Канье — Барби-судья

Никола Кохлан — Барби-дипломат

Исса Рэй — Барби-президент

Риту Эрийа — Барби-журналистка

Хари Неф — Барби-доктор

Шэрон Руни — Барби-адвокат

Кингсли Бен-Адир — ещё один Кен

Симу Лю — ещё один Кен

Шути Гатва — ещё один Кен

Скотт Эванс — ещё один Кен.

«Барби» Фото: WB

О том, что «Барби» точно не будет исключительно дурацкой забавой, говорит имя постановщицы фильма. Срежиссировала фильм Грета Гервиг. Она уже сняла три мощные авторские картины, которые признали критики и положительно оценил зритель. Она поставила «Маленьких женщин», «Леди Бёрд» и «Ночи и выходные». Она же и работала над сценарием этих фильмов, она и придумала сюжет для «Барби» (вместе с упомянутым выше Ноа Баумбаком).

Конечно, в фильме будет много современной культурной повестки, но, судя по доступным материалам, она будет настолько несуразной и наигранной, что, скорее всего, раздражаться от неё будет сложно.

Мы точно ждём этот фильм, чтобы увидеть, что же в итоге приготовили авторы.