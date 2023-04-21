Они сделали «Дота 3»? Все самые важные нововведения патча 7.33 для Dota 2

21 апреля в Dota 2 вышло самое глобальное обновление за всю историю игры. Патч «Новые горизонты» увеличил карту и добавил на неё массу новых механик, обновил список предметов и характеристики героев, а также переработал ряд базовых инструментов игры.

Материалы по теме В Dota 2 вышел глобальный патч 7.33: увеличили карту и добавили двух мини-боссов

Описание изменений заняло более 150 000 символов (и при этом даже Valve кое-что упустили) — прочесть и понять содержимое не так просто даже игрокам со стажем. В этом тексте мы постараемся кратко выделить главное: то, без чего не стоит даже пытаться выиграть матч в новой версии Dota 2.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Расширение карты и новые объекты

Самое важное — Valve расширила игровую площадь в четыре стороны от боковых линий. Именно там располагаются главные новинки, каждая из которых будет оказывать влияние на игру.

Сейчас игроки по привычке пытаются действовать только по линиям и избегая новую область. Однако достаточно лишь прочесть описание, чтобы понять важность любого из свежих объектов:

— парные порталы на углах карты, которые позволяют за три секунды оказаться на другой линии без свитка телепорта, чтобы помочь союзникам;

— рядом с ними также располагаются два новых аванпоста. Теперь они не дают опыт и обзор, используясь только как точки телепорта;

Парные порталы в Dota 2 Фото: Dota2.ru

— пруды с лотосами у краёв карты возле реки. Каждые три минуты там появляется новый лотос, который можно взять себе и восстановить здоровье с маной. Три лотоса можно собрать в один улучшенный, два улучшенных — в один суперлотос;

— два мини-босса Терзателя (появляются после 20-й минуты), за убийство которых случайный герой получит Aghanim's Shard. У них интересная механика: всего 1 единица здоровья, но нужно пробивать щит, а весь полученный урон Терзатель отражает в героев;

Терзатели в Dota 2 Фото: Dota2.Ru

— логова Рошана теперь тоже два. При наступлении ночи он переходит через Парный портал на сторону Тьмы, а утром возвращается на сторону Света. Текущее положение обозначается на карте;

— почти всю площадь новой части карты занимают 12 лагерей лесных крипов;

— контроль за новыми зонами помогают сохранять Смотрители, специальные недвижимые варды, которые дают небольшой обзор после захвата. Всего по карте их восемь.

Смотрители в Dota 2 Фото: Dota2.Ru

По сути это всё, что нужно знать для ориентации на новой карты. Следим за Парными воротами, лечимся лотосами, фармим новый лес, контролируем смотрителей, раз в 10 минут забираем бесплатный Шард с нового монстра.

Да, запомнить и реализовать будет трудно, но это придёт с опытом — пока же просто попытайтесь держать в голове хотя бы часть новых механик, и вы уже получите преимущество.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema.

Переработаны пять героев

Дальше — легче, или как минимум привычнее. К глобальным изменениям отдельных персонажей мы привыкли, так что для начала игры достаточно будет просто отсмотреть апдейты ваших любимых героев (если есть время, после пика можно «пробежаться» по героям оппонента).

Сделаем акцент на четырёх персонажах, которых поменяли почти полностью.

Clinkz теперь создаёт больше скелетов, а также даёт им бонусы за счёт различных способностей. Новый скилл Tar Bomb бросает снаряд, который замедляет и ослабляет врагов. Skeleton Walk стала ультом. Звучит интересно, но винрейт в паблике упал до 40%;

Способности клона Arc Warden теперь зависят от того, за какую сторону он играет. За Свет копия будет иметь усиленные Буревые способности, а сам герой — обычные. За Dire какое-то всё будет наоборот, пока «самость не придёт в себя».

Фото: Valve

Интеллект Ogre Magi теперь всегда равен нулю. При этом он может увеличить количество маны и скорость её восстановления за счёт повышения силы (новая способность Dumb Luck);

Medusa начинает матч с 0 единиц силы, прирост характеристики за уровень также удалён. Но теперь Mana Shield стал пассивкой и поглощает 98% любого урона, пока есть мана — так что со временем она становится сильнее.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema.

Есть и другие существенные изменения: Muerta получила Аганим и попала в соревновательный режим, «монетка» Alchemist стала врождённой способностью, а Meepo может сажать клонов себе на плечи и метать их в противника.

Игроки уже нашли имбу — Phantom Lancer побеждает в почти 62% всех игр, Riki выигрывает в 61% случаев, винрейт Bristleback и Silencer превысил 55%. В то же время об игре на Broodmother (33%), Clinkz (40%), Medusa (42%) пока стоит позабыть.

Изменение процента побед после выхода патча 7.33 в Dota 2 Фото: DOTABUFF

Ещё нужно заметить, что сразу 30 героев получили новую общую характеристику. Универсальные персонажи больше не привязаны к какому-то атрибуту (сила, ловкость, интеллект), но получают бонусный урон за любой из них. Впрочем, тут каждый случай нужно разбирать отдельно.

Материалы по теме В патче 7.33 в Dota 2 добавили новый тип героев — у них нет основного атрибута

Механика Black King Bar

Прежде чем начать разговор о новых артефактах, важно выделить переработку иммунитета к магии. Раньше покупка Black King Bar или отдельные способности (например, у Juggernaut и Lifestealer) спасали почти от любых способностей врага.

Теперь это работает совсем иначе. Если кратко, Black King Bar стал намного слабее: в отдельных ситуациях вы получите стан, в других — магический или чистый урон. Предмет спасает лишь от части магии и не является панацеей против волшебников.

Способности теперь дают не полный иммунитет, а сопротивление в процентах. Например, «крутилка» Juggernaut защитит от 80% магии, а ульт Pangloier c Шардом и талант Marci — только от 50%.

Black King Bar Фото: Valve

Новые предметы

Этой ночью из Dota 2 удалили (вернее, «упразднили», как это подали разработчики) несколько важных итемов — Hood of Defiance, Wraith Pact, книжку опыта (теперь вместо неё по краям карты можно отыскать руну мудрости) и целую кучу «нейтралок».

Разумеется, Valve сразу предоставила им замену: семь обычных предметов и семь нейтральных. Особого внимания заслуживает «расходник» Bood Grenade за 65 золота (бросает гранату на 125 урона, что выглядит имбово в первые дни и/или на низком рейтинге).

Профессионалы также считают имбой Harpoon за 4,5 тыс. золота, который даёт кучу статов, эффект Echo Sabre и притягивает нужного героя либо убивает крипа. Ещё одним хорошим предметом на лейт-стадию станет Disperser — но тут уже по ситуации.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema.

«Нейтралки» стали менее рандомными. Теперь при убийстве нейтрального крипа игрок получает не конкретный предмет, а жетон, который обменивается на один из пяти случайных итемов. Важно лишь помнить, что выбранный артефакт передать союзнику у вас не получится.

Среди новых шмоток откровенную имбу выделить труднее, тем более что большинство из них падает на нижних разрядах. Однако со временем каждая из них наверняка найдёт своё место в мете Dota 2.

Новые нейтральные предметы в Dota 2 в патче 7.33 Фото: Valve

Трудно представить, но даже кратко описанные выше изменения — лишь небольшой (хотя и самый важный) кусочек нового патча в Dota 2. С другими удобнее будет познакомиться по ходу игры, хотя для адаптации в «Доте 3» потребуется огромное количество практики.

Тем не менее стоит признать, что Valve удалось сделать старую карту для Warcraft 3 совершенно иной игрой, которую должно быть интересно познавать как минимум несколько недель.