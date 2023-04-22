Лучшие фильмы в истории, которые должен посмотреть каждый

Отличных фильмов за всю историю кинематографа снято очень много. Предлагаем читателям составить свой рейтинг лучших из лучших.
У любителей кинематографа могут возникнуть вопросы по поводу отсутствия той или иной великолепной картины в перечне. Для максимальной объективности используем следующий критерий – фильм должен иметь рейтинг не менее 8,5 и как минимум 300 тысяч оценок на IMDB и «Кинопоиске» одновременно.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Зелёная миля» (1999)
Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (1,3 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 9,1 из 10 (880 тысяч оценок)
Мощнейшая драма о тюремном надзирателе блока для смертников Поле Эджкомбе (Том Хэнкс), которому довелось столкнуться с необычным заключённым Джоном Коффи (Майкл Кларк Дункан). Фильм Фрэнка Дарабонта основан на одноимённом романе Стивена Кинга.
«Зелёная миля» — вечная классика режиссёра наряду с «Побегом из Шоушенка», у которого она отняла первое место в рейтинге «Кинопоиска».
Видео доступно на YouTube-канале ikita klimenko. Права на видео принадлежат WB.
«Побег из Шоушенка» (1994)
Рейтинг IMDB: 9,3 из 10 (2,6 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 9,1 из 10 (908 тысяч оценок)
Драма Фрэнка Дарабонта уже более четверти века занимает первое место в рейтинге IMDB и долгое время лидировала на «Кинопоиске». Классная экранизация произведения Стивена Кинга. История заключённых тюрьмы Шоушенк Энди Дюфрена (Тим Роббинс) и Эллиса «Реда» Реддинга (Морган Фриман) способна тронуть даже самого чёрствого человека.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Columbia.
«Форрест Гамп» (1994)
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (2,05 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 из 10 (807 тысяч оценок)
Роберт Земекис снял один из самых трогательных фильмов всех времён. Найдётся не так много людей, которых оставит равнодушными история о Форресте Гампе (Том Хэнкс) — не очень умном, но добром и открытом парне с крайне сложной судьбой.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер Тайм». Права на видео принадлежат Paramount.
«Криминальное чтиво» (1994)
Рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (2 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (696 тысяч оценок)
Культовый фильм Квентина Тарантино. Редко можно найти киномана, который не знает наизусть хотя бы один диалог из «Криминального чтива». Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Винг Реймз, Тим Рот исполнили свои лучшие роли в карьере, создав под руководством Тарантино вечную классику в жанре криминальной комедии.
Видео доступно на YouTube-канале Cameralabs. Права на видео принадлежат Miramax.
«Бойцовский клуб» (1998)
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (2,1 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (813 тысяч оценок)
Чумовой психологический триллер Дэвида Финчера по мотивам одноимённого романа Чака Паланика с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях подарил миру множество крылатых выражений. Перефразируя одно из них на киноманский лад: «Первое правило Бойцовского клуба — пересматривать «Бойцовский клуб» как минимум раз в пару лет».
Видео доступно на YouTube-канале WBRussia. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.
«Гладиатор» (2000)
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (1,5 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (613 тысяч оценок)
Эпическая историческая драма Ридли Скотта о временах Римской империи. Великий полководец Максимус (Рассел Кроу) прошёл через ад, став жертвой придворных интриг Коммода (Хоакин Феникс), убившего своего отца императора Марка Аврелия. При просмотре сложно не прослезиться.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.
«Крёстный отец» (1972)
Рейтинг IMDB: 9,2 из 10 (1,83 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (360 тысяч оценок)
Криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы на основе романа Марио Пьюзо о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Дон Вито Корлеоне, блестяще сыгранный Марлоном Брандо, — один из самых знаковых персонажей в истории кино. То же самое можно сказать и о его сыне Майкле в исполнении Аль Пачино. Коппола сделал трилогию по «Крёстному отцу», первая часть по праву считается лучшей.
Видео доступно на YouTube-канале «Paramount Pictures Россия». Права на видео принадлежат Paramount.
«Назад в будущее» (1985)
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (1,2 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (606 тысяч оценок)
Подросток Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) с помощью машины времени, сооружённой доктором Эмметтом Брауном (Кристофер Ллойд), попадает из 1980-х в 1950-е. Там Марти встречает своих будущих родителей ещё подростками и знакомится с совсем молодым Брауном. Лента Роберта Земекиса оказала колоссальное влияние на научно-фантастическое кино.
Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Отступники» (2006)
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (1,35 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 из 10 (442 тысячи оценок)
Мартин Скорсезе сделал блестящий ремейк гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка». Секрет успеха прост – пригласить Джека Николсона на роль злодея-гангстера Фрэнка Костелло, а в компанию к мэтру добавить молодых Мэтта Дэймона и Леонардо Ди Каприо, которые играют продажного и порядочного копов. Захватывающий триллер с очень неожиданной концовкой.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат WB.
«Начало» (2010)
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (2,3 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (913 тысяч оценок)
Захватывающий фантастический триллер Кристофера Нолана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Режиссёр показывает, как можно проникать и управлять сознанием людей во сне. В фильме много сложных и непонятных рядовому зрителю терминов, но сюжет настолько увлекательный, что 2,5 часа хронометража пролетают незаметно. Немногие откажут себе в удовольствии пересмотреть «Начало» ещё раз с течением времени.
Видео доступно на YouTube-канале WBRussia. Права на видео принадлежат WB.
«Матрица» (1999)
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (1,9 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 из 10 (677 тысяч оценок)
Фильм Ланы и Лилли Вачовски изображает будущее, где большинство людей живёт в симуляции разумных машин, которые подчинили и усмирили человечество.
Киану Ривз (Томас Андерсон/Нео), Лоренс Фишберн (Морфеус), Керри-Энн Мосс (Тринити) и Хьюго Уивинг (Агент Смит) воплотили на экране незабываемые образы и приложили руку к революционному проекту в жанре фантастики.
Видео доступно на YouTube-канале «Синема Парк & Формула Кино». Права на видео принадлежат WB.
«Леон» (1994)
Рейтинг IMDB: 8.5 из 10 (1,2 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (600 тысяч оценок)
Беспощадный киллер Леон (Жан Рено) неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде (Натали Портман), семью которой убили коррумпированные полицейские. Благодаря этому знакомству убийца впервые испытывает чувство любви. Люк Бессон снял одну из самых сильных криминальных драм в истории кинематографа.
Видео доступно на YouTube-канале «Лучшие отрывки из любимых фильмов». Права на видео принадлежат Columbia Pictures.
«Престиж» (2006)
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (1,3 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 из 10 (577 тысяч оценок)
Сильный фильм о конкурирующих фокусниках-иллюзионистах с Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом в главных ролях. Кристофер Нолан доказал, что способен сделать классное кино, не тратя огромный бюджет. Расходы на «Престиж» составили всего $ 40 млн.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат WB.
«1+1» (2011)
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (850 тысяч оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (1,6 млн оценок)
Аристократ Филипп (Франсуа Клюзе) прикован к инвалидному креслу. Богач нанимает в помощники недавно вышедшего из тюрьмы Дрисса (Омар Си), который привносит в его размеренную жизнь дух приключений. Сюжет «1+1» во многом банален, но этой французской ленте удалось зацепить зрителя.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Gaumont.
«Интерстеллар» (2016)
Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (1,78 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (859 тысяч оценок)
Команда исследователей во главе с Джозефом Купером (Мэттью Макконахи) с целью спасения человечества от голода берёт на себя самую важнейшую миссию — путешествие за пределы нашей галактики в поиске пригодного места для жизни людей. Кристофер Нолан снимает научную фантастику о сложных материях так, чтобы зритель практически ничего не понял, но при этом не мог оторваться от экрана.
Видео доступно на YouTube-канале WBRussia. Права на видео принадлежат WB.
«Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Рейтинг IMDB: 9 из 10 (1,8 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (552 тысячи оценок)
Заключительная часть кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
«Братство кольца» и «Две крепости» тоже могли быть представлены в рейтинге, но всё-таки «Возвращение короля» получилось самым эпичным в трилогии Джексона и представляет собой едва ли не образцовое фэнтези.
Видео доступно на YouTube-канале WBRussia. Права на видео принадлежат WB.
«Список Шиндлера» (1993)
Рейтинг IMDB: 9 из 10 (1,35 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (473 тысячи оценок)
Фильм Стивена Спилберга основан на реальных событиях. Лента рассказывает о представителе нацистской партии и промышленнике Оскаре Шиндлере (Лиам Нисон), который спасал евреев во время Второй мировой войны. Одна из самых сильных и душераздирающих драм в истории кино.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (1 млн оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,52 из 10 (325 тысяч оценок)
Картина Милоша Формана на основе романа Кена Кизи повествует о драме в психиатрической клинике. Бунтарская натура заключённого Патрика Макмёрфи (Джек Николсон) заражает других пациентов, но сестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) решительно настроена пресечь любое проявление свободы. Николсон – великий актёр, на счету которого множество знаковых ролей. В «Пролетая над гнездом кукушки» зритель наблюдает, вероятно, самую завораживающую работу Джека.
Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат United Artists.
- 22 апреля 2023
-
23:00
-
18:55
-
18:30
-
18:09
-
17:43
-
17:11
-
16:33
-
16:02
-
15:32
-
15:04
-
14:36
-
14:09
-
13:49
-
13:16
-
12:51
-
12:23
-
01:38
-
01:04
-
00:34
- 21 апреля 2023
-
23:35
-
23:28
-
21:46
-
21:26
-
21:01
-
20:39
-
20:16
-
20:15
-
19:32
-
18:57
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:24
-
16:53
-
16:23