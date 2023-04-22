Качество этих картин запредельно высокое. Выбирайте своего фаворита в рейтинге «Чемпионата».

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Лучшие фильмы в истории, которые должен посмотреть каждый

Отличных фильмов за всю историю кинематографа снято очень много. Предлагаем читателям составить свой рейтинг лучших из лучших.

У любителей кинематографа могут возникнуть вопросы по поводу отсутствия той или иной великолепной картины в перечне. Для максимальной объективности используем следующий критерий – фильм должен иметь рейтинг не менее 8,5 и как минимум 300 тысяч оценок на IMDB и «Кинопоиске» одновременно.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.