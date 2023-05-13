10 самых раздражающих мобов в Minecraft

В Minecraft очень много мобов, бродящих по различным биомам и королевствам. Эти существа, управляемые искусственным интеллектом, отличаются друг от друга внешностью и поведением. Но не все мобы представляют опасность: некоторые пассивны и дружелюбны, в то время как другие могут нанести серьёзный вред как вам, так и вашим постройкам.

Взглянув на различные голосования и топы, выделили 10 самых раздражающих монстров в Minecraft — именно эти мобы игроки ненавидят всей душой.

10. Чешуйница

На десятое место игроки чаще всего ставят серебряных рыб. Когда вы занимаетесь майнингом ресурсов и случайно нажимаете на сломанный или заражённый блок, то появляются они. Сначала одна рыбка, потом вторая, третья, четвёртая… в какой-то момент их становится очень много.

Чешуйница Фото: Mojang

Чешуйница имеет небольшие размеры, так что попасть в неё — то ещё испытание. Чаще всего этих существ можно встретить в цитадели — именно в этом месте формируется большое количество заражённых блоков.

9. Пещерный паук

На девятом месте расположились представители класса членистоногих — пещерные пауки. По сравнению с обычными пауками у них меньше здоровья, но они опаснее первых из-за наличия яда. Впрочем, убить при помощи яда они не могут — процесс отравления останавливается, когда остаётся 1 единица жизни.

Пещерный паук Фото: Mojang

Но раздражают они не только из-за яда — эти паучки маленькие, быстрые и проворные мобы, которые обычно спаунятся группами в заброшенных шахтах. Невнимательный путник может легко запутаться в их паутине.

8. Скелет-иссушитель

Внешне эти скелеты похожи на обычных. Они отличаются от вторых чёрным цветом и ростом — иссушитель примерно на два блока выше, чем обычный скелет. Встретить их можно в адских крепостях и на розах иссушения.

Скелет-иссушитель Фото: Mojang

Прежде всего, они очень быстрые. И когда они попадают по вам, то добавляют эффект иссушения, который действует как отравление, снижая здоровье на 50 процентов. Ещё иссушитель умеет окрашивать полосы здоровья в чёрный цвет — из-за этого эффекта сложно определить, сколько же здоровья осталось.

7. Дракон Края

Этот моб — последний босс в Minecraft, которого трудно найти и с которым неприятно сражаться. Он появляется исключительно в мире Края и умеет многое — например, ломать блоки на своём пути или пролетать сквозь них.

Дракон Края Фото: Mojang

Без хорошего сета брони и оружия бой с ним бесполезен. Гигантский летающий дракон с изрядной планкой здоровья в 200 единиц просто сомнёт вас и не заметит. Он невосприимчив ко всем эффектам статуса и способен восстанавливать здоровье, используя близлежащие кристаллы, что делает его самым живучим мобом в игре. Впрочем, на YouTube есть немало роликов, как его убивать — для опытных игроков он уже не представляет опасности.

6. Зомби Пиглин

Обычно они неагрессивны и первыми не нападают, но только до тех пор, пока вы чисто случайно (или же специально) не тронете одного из них. Если недалеко от вас образовалась большая группа Пиглинов, то убежать от них вы вряд ли сможете. Мало того, если тот же скелет застрелит одного из Пиглинов, то остальные обвинят в этом, конечно же, вас, как только скелет умрёт.

Зомби Пиглин Фото: Mojang

Стоит только убить одного из них, как к вам прибежит армия других свирепых зомби. Впрочем, Пиглины наиболее опасны только в больших группах. С небольшой стаей любой прокачанный игрок расправится без проблем.

5. Ведьма

Когда вы услышите смех, знайте — где-то недалеко от вас притаились ведьмы. Они спамят ядом и зельями, наносящими урон, при этом подлечивают себя зельями исцеления. Огонь почти бесполезен против них, так как ведьмы имеют в своём кармане зелья огнестойкости. Вы не можете ни сжечь их, ни утопить.

Ведьма Фото: Mojang

У ведьм есть один очевидный минус — небольшой запас здоровья, всего 13 сердечек. Но он компенсируется их вышеобозначенными способностями — использовать зелья при любой непонятной ситуации. Без смекалки и осмысленной стратегии их точно не победить. Но если вы всё-таки смогли это сделать, то наградой будет выпавшее из трупа ведьмы целебное зелье.

4. Скелет

Эти мешки с костями игроки ненавидят ещё больше вышеобозначенных мобов. Вряд ли эти существа попали бы в данный топ, если бы им дали только меч и больше ничего. Только вот раздражают скелеты совсем по другой причине.

Скелет Фото: Mojang

Скелеты снаряжены луком. И если вы играете не на лёгкой сложности, то увернуться от их стрел практически невозможно. Ведь стреляют скелеты, как снайперы — точно и быстро. Пока вы доберётесь до них, они успеют выпустить с десяток стрел. И вы гарантированно получите урон, если будете использовать только оружие ближнего боя, независимо от его силы. Спасения от них нет, но щит и прирученный волк могут хоть как-то отсрочить неизбежное.

3. Эндермен

Вам понадобился Жемчуг Эндера? Тогда вам придётся сразиться с этими жуткими существами. Эти мобы пассивны, но только до тех пор, пока вы не столкнётесь с ними. Необязательно их бить — достаточно одного случайного взгляда в их глаза. И они будут преследовать вас до тех пор, пока не убьют.

Эндермен Фото: Mojang

Дальние атаки против них бесполезны, так как Эндермены умеют телепортироваться куда угодно. Даже атаки ближнего боя не всегда оказываются эффективными — вы сможете нанести один-два удара, прежде чем Эндермен улетит. Но раздражает в них не только это: мобы могут собирать блоки и переносить их, так что прежде чем что-то построить — разберитесь с ними.

2. Крипер

Вы только что исследовали десятки мест и вернулись домой с хорошей добычей? Только вы засыпаете, как раздаётся мощный взрыв. Кто-то взорвал ваш дом и сундук, в котором хранились ценные вещи. Что ж… К вам пробрался Крипер — один из самых раздражающих мобов в мире Minecraft.

Крипер Фото: Mojang

Даже когда вы убегаете от них, то они преследуют вас до самого дома, а затем происходит бум! И вы видите, как ваш дом, на постройку которого вы потратили дни, а то и недели, разрушился. Их не так сложно остановить, просто они очень хитрые и практически не издают шума. Даже если вы услышите их шипение, то уже поздно прятать собранный лут, ноги бы унести!

1. Гаст

Летающий моб, обитающий в Нижнем мире, часто оказывается на первом месте в подобных рейтингах. Гаст издаёт громкий свирепый крик, который сильно бьёт по ушам. Это первое, что раздражает.

Но это лишь цветочки, а ягодки — это его огненные шары, которые наносят большой урон, поджигают и взрывают блоки. Гаст легко может разрушить ваш портал в Преисподнюю. И если это случается, то вы в один миг лишаетесь обратного пути на поверхность.

Эти существа высоко парят в воздухе, поэтому в них так сложно попасть. Они похожи на движущиеся мишени, которые атакуют вас огненными снарядами. Худшее, что может с вами случиться, если один из снарядов попадёт в вас, — вы начнёте гореть. А там, где пожар, там паника и медленная смерть в лаве.

Гаст Фото: Mojang

А какие мобы в Minecraft раздражают вас больше всего? Расскажите о них в комментариях.