Каким получился фильм «Переводчик»: Гай Ричи снял одну из своих лучших работ

Гай Ричи давно экспериментирует с жанрами. «Гнев человеческий» стал жестокой бескомпромиссной драмой, из «Алладина» вышла семейная комедия, а «Револьвер» — философская притча, спрятанная за бандитскими разборками.
Вот только полюбили Ричи за другие фильмы. Мы восхищались Стэйтемом и Винни Джонсом в «Карты, деньги, два ствола». Смеялись над цыганами и нокаутирующим хуком Брэда Питта в «Большом куше». Тоскливо ждали обещанное продолжение «Рок-н-рольщика». Болели за Мэтью Макконахи в «Джентльменах».
Режиссёр стал заложником собственного успеха, ведь любые эксперименты смущают фанатов — даже удачные. Некоторые зрители уже ругают «Переводчика», ведь в нём нет юмора, пафосных речей Хью Гранта и комичных персонажей. В этот раз Ричи цепляет брутальностью, драмой и колоссальным напряжением. К счастью, этого достаточно, чтобы отбросить предрассудки и провести за просмотром два невероятных часа.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания ВОЛЬГА». Права на видео принадлежат MGM.
Где смотреть фильм «Переводчик»
Официальный прокат фильма в России начнётся только 1 июня, однако премьера в других странах прошла ещё в апреле, в мае картину уже выпустили в цифровых кинотеатрах.
История о дружбе, смерти и кошмарах
Афганистан, 2018 год. Американские солдаты пока контролируют ситуацию в стране, но талибы набирают силу — они устраивают теракты и готовятся к серьёзному бою. Чтобы отыскать завод по производству взрывчатки, солдаты во главе с персонажем Джилленхола нанимают местного переводчика.
С помощью афганца элитные бойцы находят нужное место — хотя лучше бы держались от него подальше. Талибы тут же налетают на солдат, которые забрались далеко от базы и остались без поддержки. Теперь героям нужно спастись, но поможет только чудо.
Главные герои пытаются выжить
Фото: MGM
В «Переводчике» банальная история, но авторы и не пытались удивить сюжетными поворотами или оригинальным сценарием. Ричи сделал ставку на атмосферу, брутальность и нереальное напряжение.
Дело в том, что фильм показывает истинное лицо военных конфликтов. В них нет ничего героического — только грязь, страх и смерть. Все герои — крутые бойцы с отличными подготовкой и снаряжением, но Гай Ричи убедительно показывает: войне на это плевать. Персонажей ждёт множество трагедий, и все они шокирующе внезапны.
Сражения захватывают реалистичностью. Как и в жизни, противнику хватает одного выстрела, чтобы лишить запоминающегося персонажа жизни. При этом никто не застрахован — сильно достаётся даже главным героям, за них искренне переживаешь.
Очередная напряжённая перестрелка
Фото: MGM
Такой подход делает «Переводчика» максимально напряжённым фильмом. По накалу страстей его можно сравнить с оскароносной «Операцией Арго» от Бена Аффлека. Всё же операции всегда идут не по плану, враги появляются неожиданно, а герои всегда ходят по грани — и так до финальных титров. В итоге два часа пролетают на одном дыхании: нет и мысли, чтобы прервать просмотр и заварить чай.
Джейк Джилленхол — великолепен
В фильме снялось множество крутых актёров. Друга главного героя играет Александр Людвиг (Бьёрн из «Викингов»), жену — Эмили Бичем из «1899», начальника — Джонни Ли Миллер («На игле», «Элементарно»). На второстепенную роль залетел даже Энтони Старр (Хоумлендер из «Пацанов»). Хотя все они выполняют вспомогательные функции, а на переднем плане два других актёра.
Энтони Старр не стреляет из глаз, но всё равно крут
Фото: MGM
Джейк Джилленхол давно доказал, что справляется с любыми образами. Он был классным злодеем в «Человек-паук: Вдали от дома», умело геройствовал в фантастическом «Исходном коде» и выдавал хорошую драму в «Октябрьском небе».
В «Переводчике» актёр исполнил очередную отменную роль. Он пугающе хорош в экшене, убедительно страдает после ранений и круто сходит с ума от беспомощности, когда друг попадает в беду.
Отдельно стоит похвалить монолог в середине фильма, где персонаж Джейка обращается к друзьям. Его речь спокойна, взгляд холоден, на лице почти нет эмоций — однако в каждом слове чувствуешь пробирающую до мурашек внутреннюю боль.
Джилленхол великолепен в каждом кадре
Фото: MGM
Ещё одна звезда «Переводчика» — актёр Дар Салим. Он снимался в «Игре престолов» (всадник Квото из армии кхала Дрого) и скандинавской версии «Моста», но звездой считался только на родине в Дании. Зато новый фильм точно станет прорывом в карьере — уж больно мощная роль.
Салим играет афганского переводчика, который помогает американцам. Он быстро выходит за рамки обязанностей: даёт толковые советы, спасает солдат от засады и в какой-то момент становится единственной надеждой на спасение.
Персонаж умело воюет и без раздумий убивает врага, но в каждом его действии читается нежелание сеять смерть. Он хочет сидеть дома, заботиться о семье и ремонтировать машины, однако долг вынуждает действовать. При этом герой только кажется несгибаемым. Чем тяжелее ситуация, тем больше отчаяния он испытывает — хотя всё равно не сдаётся.
Отстреливаются от талибов
Фото: MGM
Стоит смотреть?
Обязательно! Но не ждите от фильма фирменного почерка Ричи. Режиссёр попробовал новый жанр и преуспел. В «Переводчике» реалистичный экшен, шикарная актёрская игра и колоссальное напряжение, которое не даёт перевести дух. Это ли не повод потратить на просмотр два часа?
Понравилось
- Брутальный и реалистичный экшен
- Отменная актёрская игра Джилленхола и Салима
- Напряжённая история
Не понравилось
- Действия американских солдат не всегда логичные.
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