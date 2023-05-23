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Летний показ игр, когда смотреть PlayStation Showcase, Summer Game Fest, Xbox Showcase и Ubisoft Forward

Расписание показов новых игр от PlayStation, Xbox, Ubisoft и других компаний
Михаил Шевкун
Summer Game Fest
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Первая крупная презентация начнётся уже 24 мая.

Вот-вот начнётся пора постоянных игровых конференций — на них компании традиционно показывают свои новинки, рассказывая не только о самых ближайших планах, но и о долгосрочных.

Обычно всё это происходило в рамках выставки Е3, однако последние несколько лет она вообще не проводится. Впрочем, ничего страшного — индустрия сумела организоваться и проводит нужные показы уже самостоятельно. Сегодня как раз поговорим обо всех важных событиях ближайших недель.

PlayStation Showcase

Когда: 24 мая в 23:00 мск
Сколько идёт: около 60 минут.

Первая за полтора года большая конференция PlayStation. Ожидания высоки — и журналисты только повышают их. На мероприятии ожидаются как минимум геймплей и дата выхода «Человека-паука 2», первый показ мультиплеерной игры по The Last of Us и анонс ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Событие примечательно тем, что до сих пор о нём было предельно мало утечек, а Sony проводит такие шоу только для важных показов — тут должны показать второй этап жизни PlayStation 5.

Постер PlayStation Showcase

Постер PlayStation Showcase

Фото: SIE

Summer Game Fest

Когда: 8 июня в 22:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.

Шоу Джеффа Кили — учредителя The Game Awards. Тут ожидается самый большой поток самых разных анонсов и трейлеров. Обещают как минимум «3-4 очень громких показа». Как показала TGA 2022, Кили умеет удивлять.

WB Games уже подтвердила, что именно тут покажут первый геймплей Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 на SGF

Mortal Kombat 1 на SGF

Фото: SGF

Xbox Showcase и Starfield Direct

Когда: 11 июня в 20:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.

Летняя презентация игр Microsoft и Bethesda. Компания не станет показывать лишь игры на ближайшие 12 месяцев, поскольку прошлогодняя инициатива оказалась неудачной (четверть проектов в итоге перенесли). Однако Фил Спенсер отмечает, что в этом году шоу будет насыщенным и интересным.

После окончания основной части поклонников Тодда Говарда ждёт отдельное мероприятие Starfield Direct, которое посвятят исключительно следующей игре создателей The Elder Scrolls — она выйдет уже 6 сентября, пора показывать.

Xbox Showcase и Starfield Direct

Xbox Showcase и Starfield Direct

Фото: Microsoft

PC Gaming Show

Когда: 11 июня в 23:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.

Классическое шоу от издания PC Gamer. Тут в первую очередь появляются независимые разработчики и небольшие издатели, которые ориентируются на ПК. Никаких блокбастеров ждать не стоит, но фанатам жанров под ПК (стратегии, тактики, симуляторы) точно стоит заглянуть.

Ubisoft Forward

Когда: 12 июня в 20:00 мск.
Сколько идёт: неизвестно.

Чрезвычайно важная презентация как для самой Ubisoft, так и для поклонников её творчества. Последние пару лет были очень тяжёлыми для компании, блокбастеров вообще не было, а игры бесконечно переносили. Поэтому сейчас издателю невероятно важно показать сильную линейку игр.

Ждём геймплей Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora и показ игры по «Звёздным войнам» от студии Massive (The Division). До 31 марта 2024 года компания планирует выпуск шести крупных игр, пора их показывать.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage

Фото: Ubisoft

Opening Night Live

Когда: 22 августа в 21:00 мск
Сколько идёт: неизвестно.

Ещё одно шоу Джеффа Кили — уже в рамках gamescom 2023. Финальный аккорд больших презентаций аж до декабря. Ожидать невероятно крупных анонсов не стоит, хотя в прошлом году шоу закрыли повторным анонсом Dead Island 2.

Презентации меньших масштабов

  • Warhammer Showcase — 25 мая в 19:00 мск. Ожидаем показ Space Marines 2.
  • Guerilla Collective — 7 июня в 19:00 мск. Ожидаем показ малоизвестных игр.
  • The Future Games Show — 10 июня в 20:00 мск. Ожидаем показ малоизвестных игр.
  • Xbox Extented Showcase — 13 июня в 20:00 мск. Расширенная демонстрация игр с конференции Xbox.

Пока на этом всё, но если что-то новое появится — мы сразу же обновим материал. А какую презентацию вы ждёте больше всего? Или, может, какую-то игру желаете больше всего увидеть? Рассказывайте в комментариях.

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