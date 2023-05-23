Расписание показов новых игр от PlayStation, Xbox, Ubisoft и других компаний

Вот-вот начнётся пора постоянных игровых конференций — на них компании традиционно показывают свои новинки, рассказывая не только о самых ближайших планах, но и о долгосрочных.
Обычно всё это происходило в рамках выставки Е3, однако последние несколько лет она вообще не проводится. Впрочем, ничего страшного — индустрия сумела организоваться и проводит нужные показы уже самостоятельно. Сегодня как раз поговорим обо всех важных событиях ближайших недель.
- PlayStation Showcase
- Summer Game Fest
- Xbox Showcase и Starfield Direct
- PC Gaming Show
- Ubisoft Forward
- Opening Night Live
- Презентации меньших масштабов
PlayStation Showcase
Когда: 24 мая в 23:00 мск
Сколько идёт: около 60 минут.
Первая за полтора года большая конференция PlayStation. Ожидания высоки — и журналисты только повышают их. На мероприятии ожидаются как минимум геймплей и дата выхода «Человека-паука 2», первый показ мультиплеерной игры по The Last of Us и анонс ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
Событие примечательно тем, что до сих пор о нём было предельно мало утечек, а Sony проводит такие шоу только для важных показов — тут должны показать второй этап жизни PlayStation 5.
Постер PlayStation Showcase
Фото: SIE
Summer Game Fest
Когда: 8 июня в 22:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.
Шоу Джеффа Кили — учредителя The Game Awards. Тут ожидается самый большой поток самых разных анонсов и трейлеров. Обещают как минимум «3-4 очень громких показа». Как показала TGA 2022, Кили умеет удивлять.
WB Games уже подтвердила, что именно тут покажут первый геймплей Mortal Kombat 1.
Mortal Kombat 1 на SGF
Фото: SGF
Xbox Showcase и Starfield Direct
Когда: 11 июня в 20:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.
Летняя презентация игр Microsoft и Bethesda. Компания не станет показывать лишь игры на ближайшие 12 месяцев, поскольку прошлогодняя инициатива оказалась неудачной (четверть проектов в итоге перенесли). Однако Фил Спенсер отмечает, что в этом году шоу будет насыщенным и интересным.
После окончания основной части поклонников Тодда Говарда ждёт отдельное мероприятие Starfield Direct, которое посвятят исключительно следующей игре создателей The Elder Scrolls — она выйдет уже 6 сентября, пора показывать.
Xbox Showcase и Starfield Direct
Фото: Microsoft
PC Gaming Show
Когда: 11 июня в 23:00 мск
Сколько идёт: около 120 минут.
Классическое шоу от издания PC Gamer. Тут в первую очередь появляются независимые разработчики и небольшие издатели, которые ориентируются на ПК. Никаких блокбастеров ждать не стоит, но фанатам жанров под ПК (стратегии, тактики, симуляторы) точно стоит заглянуть.
Ubisoft Forward
Когда: 12 июня в 20:00 мск.
Сколько идёт: неизвестно.
Чрезвычайно важная презентация как для самой Ubisoft, так и для поклонников её творчества. Последние пару лет были очень тяжёлыми для компании, блокбастеров вообще не было, а игры бесконечно переносили. Поэтому сейчас издателю невероятно важно показать сильную линейку игр.
Ждём геймплей Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora и показ игры по «Звёздным войнам» от студии Massive (The Division). До 31 марта 2024 года компания планирует выпуск шести крупных игр, пора их показывать.
Assassin's Creed Mirage
Фото: Ubisoft
Opening Night Live
Когда: 22 августа в 21:00 мск
Сколько идёт: неизвестно.
Ещё одно шоу Джеффа Кили — уже в рамках gamescom 2023. Финальный аккорд больших презентаций аж до декабря. Ожидать невероятно крупных анонсов не стоит, хотя в прошлом году шоу закрыли повторным анонсом Dead Island 2.
Презентации меньших масштабов
- Warhammer Showcase — 25 мая в 19:00 мск. Ожидаем показ Space Marines 2.
- Guerilla Collective — 7 июня в 19:00 мск. Ожидаем показ малоизвестных игр.
- The Future Games Show — 10 июня в 20:00 мск. Ожидаем показ малоизвестных игр.
- Xbox Extented Showcase — 13 июня в 20:00 мск. Расширенная демонстрация игр с конференции Xbox.
Пока на этом всё, но если что-то новое появится — мы сразу же обновим материал. А какую презентацию вы ждёте больше всего? Или, может, какую-то игру желаете больше всего увидеть? Рассказывайте в комментариях.
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