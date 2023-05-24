Трансляция PlayStation Showcase 2023: смотрим главный показ игр для PS5 на ближайшие годы
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Начало в 23:00 мск.
Уже через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2 — как от самой Sony, так и от важных партнёров.
Мы будем вести прямую текстовую трансляцию прямо в этом посте — приходите к 23:00 мск, когда будет начинаться мероприятие. Или же оставьте пост в закладках, чтобы вернуться сюда уже после окончания и узнать обо всех событиях в одном месте.
Live Михаил Шевкун
Какие игры ждём на шоу
Сама Sony ничего конкретно не обещала, но с огромной вероятностью на мероприятии мы увидим следующие игры:
- «Человек-паук 2» — первый геймплей и дата выхода
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater — анонс ремейка
- Final Fantasy 16 — новый трейлер
- The Last of Us — показ мультиплеерной игры
- Silent Hill 2 — новый трейлер.
13:12 Михаил Шевкун
Где смотреть
Прямой эфир PlayStation Showcase будет идти на YouTube и Twitch.
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