Трансляция PlayStation Showcase 2023: смотрим главный показ игр для PS5 на ближайшие годы

Уже через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2 — как от самой Sony, так и от важных партнёров.

Мы будем вести прямую текстовую трансляцию прямо в этом посте — приходите к 23:00 мск, когда будет начинаться мероприятие. Или же оставьте пост в закладках, чтобы вернуться сюда уже после окончания и узнать обо всех событиях в одном месте.