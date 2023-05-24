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PlayStation Showcase 2023: где смотреть онлайн, анонсы, трейлеры, новости, все игры для PS5

Трансляция PlayStation Showcase 2023: смотрим главный показ игр для PS5 на ближайшие годы
Михаил Шевкун
Смотрим PlayStation Showcase 2023
Аудио-версия:
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Начало в 23:00 мск.

Уже через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2 — как от самой Sony, так и от важных партнёров.

Мы будем вести прямую текстовую трансляцию прямо в этом посте — приходите к 23:00 мск, когда будет начинаться мероприятие. Или же оставьте пост в закладках, чтобы вернуться сюда уже после окончания и узнать обо всех событиях в одном месте.

Какие игры ждём на шоу Где смотреть
Live Михаил Шевкун

Какие игры ждём на шоу

Сама Sony ничего конкретно не обещала, но с огромной вероятностью на мероприятии мы увидим следующие игры:

  • «Человек-паук 2» — первый геймплей и дата выхода
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater — анонс ремейка
  • Final Fantasy 16 — новый трейлер
  • The Last of Us — показ мультиплеерной игры
  • Silent Hill 2 — новый трейлер.
13:12 Михаил Шевкун

Где смотреть

Прямой эфир PlayStation Showcase будет идти на YouTube и Twitch.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: PlayStation

Источник: «Чемпионат»

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