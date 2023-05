Переход на Counter-Strike 2, победы Dota 2, будущее NAVI. Большое интервью со Smile

На выходных в Уфе завершился чемпионат России по киберспорту, в команду освещения которого вошёл легендарный киберспортсмен по Dota 2 и ныне комментатор студии RuHub Сергей Ревин под ником Smile.

Мы побеседовали с финалистом The International 2012 и чемпионом ESWC 2011 о текущем положении Dota 2, будущем CS:GO и о других киберспортивных дисциплинах.

— Привет, рад видеть тебя здесь! Какие первые впечатления у тебя оставил турнир?

— Привет! Всё классно, всё круто. Игры сочные. Больше всех понравился зал, тут очень классные болельщики, аплодисменты Уфе. Сейчас будет Dota 2, которая всегда остаётся на последнее — полный зал забьётся, они будут кричать, поддерживать, будет ещё круче.

— Вчера мы с президентом ФКС России дискутировали о том, нужно ли проводить такие турниры в регионах или всем проще и удобнее было бы собираться в Москве…

— Нужно. Чтобы киберспорт развивался по всей России и люди, ходили, смотрели, — не боялись этого, а приходили целыми семьями — это нужно делать в регионах обязательно. Мы показываем, насколько киберспорт может быть интересным: вот эти стадионы, косплей-шоу, развлекательная программа и так далее. В Москве таких ивентов уже было достаточно, там людей подобным трудно удивить.

«Уфа-Арена» во время финала чемпионата России Фото: ФКС России

— Что по поводу уровня игры? Насколько участники этого чемпионата могут проявить себя в киберспорте высоких достижений?

— Я очень много таких турниров посетил, и из них очень точечно выходят игроки, которые потом попадают в команды мирового уровня. Здесь 100% есть какой-нибудь игрок — мы не знаем о нём сейчас, но спустя время сможем увидеть его даже в финале The International по «Доте» или мэйджора по Counter-Strike. Такие примеры уже были.

— Кстати, о мэйджоре. Следишь ли за турниром (интервью записывалось до финала Paris Major 2023 по CS:GO. — Прим. «Чемпионата»)?

— Конечно. Он очень непредсказуемым получился. Во-первых, у нас Vitality против GamerLegion в финале, этого вообще никто не ожидал. Все гранды вылетели очень рано.

— Почему так вышло?

Это говорит о том, что, во-первых, все постарались на последнем мэйджоре по CS:GO, ведь больше мэйджоров по этой игре не будет. Следующий пройдёт только в марте 2024 года уже по Counter-Strike 2. Поэтому все постарались, выдали максимум, и… общий уровень игры очень вырос, как по мне. Из-за этого средние команды и миксы могут дать и дают бой командам самого высокого уровня.

— На твой взгляд, почему провалились русскоязычные команды? И NAVI, и Virtus.pro, и другие наши коллективы.

— Ну, раз на раз… ты же никогда не можешь предсказать результат. Сюда приехали лучшие команды мира, и все они играют на высоком уровне. Какой-то общей тенденции нет — в этот раз неудачно выступили, в следующий раз в тройку попадут или первое место займут.

Выступали сильно, но сказались какие-то мелкие косяки. В этот раз просто не получилось, так что теперь ждём уже CS2.

Team Vitality после победы на Paris Major 2023 Фото: BLAST

— Нужно ли что-то менять NAVI? Сейчас опять ходят слухи о возможных заменах…

— Ну, вокруг NAVI всегда ходят слухи. Что-то не получается — значит, будут какие-то замены. Но я думаю, что они сейчас доиграют турниры этим составом, до конца года мы вряд ли увидим какие-то изменения. А к релизу CS2, когда будут первые турнир и мэйджор, они уже будут что-то придумывать.

— Все топ-коллективы аналогичным образом привязаны к выходу Counter-Strike 2?

— Да, сейчас практически все будут просто доигрывать. Точечные изменения в каких-то коллективах, возможно, будут, но гранды вряд ли будут менять составы до конца года.

— По CS2 — ты уже успел поиграть?

— Я не получил ключ, так что нет. Жду официального релиза, когда всем раздадут. Из того, что я успел увидеть — графика очень классная, очень много фишек ввели новых. Смоки просто великолепные, теперь они закрывают всю зону, в которую попадают.

В общем, это изменит игру. Похоже на то, как мы переходили с Source на CS:GO. Небо и земля, хотя игры очень похожи. Движок чуть-чуть изменился, стрельба чуть-чуть изменилась — будет интересно посмотреть, что получится.

Сергей Smile Ревин Фото: ФКС России

— Dota 2 уже получила глобальное обновление. Как тебе 7.33?

— Я на протяжении всего года говорил, что нужны такие изменения. Что нужно заимствовать механики из игр, подобных Dota 2, той же самой League of Legends или Heroes of the Storm, которая загнулась окончательно. Оттуда можно выцепить вещи, внедрить их в Dota 2 — как раз это Valve и сделали. Получилось очень классно.

— Как в целом сейчас можно оценить мету?

— Мета… она очень жадная. Раньше ты не мог играть с двумя героями, которым нужно зарабатывать много золота. Сейчас карту увеличили, ресурсов в лесу стало больше, ты можешь спокойно играть в два жадных керри.

Alchemist или Naga Siren могут выфармить всю карту за 20 минут под прикрытием саппортов, если дать им пространство — потом просто идёшь и заканчиваешь. У тех, кто продолжает играть так, как в старом патче, больше ничего не получается.

— Универсальные герои — как оценишь эту концепцию с четвёртой характеристикой?

— Сейчас, думаю, про-игроки, которые приезжают на крупные чемпионаты, нам и покажут фишки, как это использовать на максимум. Для меня пока вопрос, зачем это сделали, почему именно так и нужно ли было вообще это делать.

Студия аналитики CS:GO на чемпионате России Фото: ФКС России

— Почему, несмотря на огромный пласт изменений, положение на про-сцене почти не поменялось? Gaimin Gladiators и Team Liquid всё ещё впереди остальных.

— Сыгранность, исключительно сыгранность. Бывает, что ты ловишь эту синергию с другими игроками: у тебя всё получается, ты не боишься рисковать, не боишься придумывать что-то новое. Если ещё и исполнение на высшем уровне — эти команды всегда будут выигрывать. Плюс опыт игры вместе.

Наш состав NAVI начала 2010-х, «золотой» ростер Virtus.pro — ты просто веришь друг в друга, и у тебя все получается. В такие моменты кажется, что ты на голову выше всех.

— Почему тогда неплохо выступает китайская Team Aster с Сумаилом? Он говорит, что командная «химия» важнее коммуникации.

— «Химия» важна, но тебе всё равно нужно делать определенные колы. Почему практически все команды-победители мэйджоров по Counter-Strike — пять игроков, у которых один родной язык? Потому что коммуникация в таких случаях на доли секунды быстрее.

А Suma1L общается с партнёрами по Team Aster с помощью чата в Dota 2, указаниями по карте и так далее. Да, они хорошо отыграли мэйджор именно для этого микса, прошли далеко и показали неплохой результат. Но, опять же, на дистанции им будет трудновато из-за того, что Сумаил не знает китайский.

— Gaimin Gladiators выиграла три крупных турнира из трёх в этом сезоне. Насколько может затянуться их победная серия?

— Могут до конца года спокойно.

— То есть до The International 2023?

— Такую форму сложно поддерживать. Забраться на вершину легко, но удержаться на ней намного труднее. Так что — до момента, пока ключик к ним не найдут.

— Насколько это будет сложно?

— К ним найдут ключик, непобедимых нет. Их рано или поздно обыграют, и они упадут. На The International тоже могут очень плохо выступить и так далее. Но пока это маленькая «эра Gaimin Gladiators».

Эрик tOfu Энгель, саппорт Gaimin Gladiators Фото: ESL

— На берлинском мэйджоре себя неплохо показал и российский состав 9 Pandas. Как ты думаешь, топ-3 для них — это прыжок выше головы или они способны сохранить эту форму на дистанции?

— По поводу наших коллективов всегда сложно. Веришь в них, веришь, вроде неплохо выступают — а потом в какой-то игре, важной игре, происходит какая-то вакханалия. Смотришь: парни, что вы делаете вообще? Только что играли прекрасно, а сейчас делаете такие движения и ошибки, будто на тир-3 или тир-4 уровне.

Всегда боюсь прогнозировать будущее наших команд, просто не хочу каркать. Потому что я болею за все команды нашего региона, и поэтому пусть всё просто будет хорошо.

— Хорошо! Тогда давай о европейской DPC-лиге — там в первый дивизион вновь вышел Puppey, неплохо себя показывают Quest…

— Там какие-то изменения нужны. Puppey не может найти мощную команду со времён NAVI. Команду, с которой он будет играть прям хорошо, мощно. Хотя он пытается — это один из лучших скаутов в Dota 2. Клемент умеет раскрывать таланты, ему нужно отыскать кого-то вроде Nisha. Он выцепил его…

— Из польского стака.

— Да, из польского стака, где игроки из себя ничего не представляли, не показывали никаких результатов. Ниша там неплохо отыгрывал, но был далёк от тир-1 уровня. А в Team Secret парень просто раскрылся!

То же самое — Дурачьё из Gaimin Gladiators, наш соотечественник. Парень тоже не показывал ничего, пока не перешел в GG, где капитан смог раскрыть его талант. Некоторые европейские команды ещё предстоит так перестроить, и по-хорошему это надо делать через молодых игроков, которые сейчас будут доминировать над ветеранами.

— У китайских команд та же проблема?

— Да, им тоже нужно всё менять. Сейчас там идёт смена поколений, и те гранды, которые прекрасно выступали последние пять лет, сейчас не выдерживают напора молодых.

Студия аналитики CS:GO на чемпионате России Фото: ФКС России

— Не так давно анонсировали The International, и он опять будет осенью. Снова какая-то большая пауза. На твой взгляд, почему Valve решили сделать именно так?

— Я так понимаю, что Valve перенесла The International на осень на постоянной основе. Изначально это произошло из-за COVID-19 — хотя турнир в августе, конечно, смотрелся намного лучше. Думаю, у них просто уже план расписан на год: TI закончился, и подготовка к следующему занимает 12 месяцев.

Так что мэйджор будет в июле, а «Инт» через три месяца — зато у команд будет много времени на подготовку. К тому же будут ещё и другие турниры.

— Как раз по поводу этих турниров. Во второй половине пройдёт Riyadh Masters с рекордными для сторонних ивентов призовыми в $ 15 млн. Ты согласен с мнением, что этот ивент в перспективе может затмить The International?

— Шейхи все могут. Как в футболе, где они подмяли под себя практически все топовые команды. Как по мне, эти ребята могут дать киберспорту большой буст.

— Игроки Dota 2 и CS:GO часто спорят, что именно их игра лучше другой. Как человек, который сейчас одинаково хорошо разбирается в обеих играх — кто у Valve всё-таки «нелюбимый ребёнок»?

— Да, дотеры и ксеры всегда друг на друга стрелки переводят, ха-ха. На самом деле, и там, и там есть проблемы. Мне кажется, Valve просто нужно быстрее делать обновления — патчи быстро приедаются игрокам, что и вызывает недовольство.

У них маленькие отделы, мало людей. На аутсорсе, да, много — но нужны те, кто конкретно будет работать над большими обновлениями. Чтобы они выходили почаще, чем раз в три года.

— По поводу комментирования. Насколько сложно освещать две дисциплины сразу?

— Лично для меня это вообще несложно. Я люблю и «Доту», и Counter-Strike, и ещё Valorant бы взял, если б он у нас был популярен так же, как в Северной Америке. Вообще несложно, если у тебя есть время на просмотр большого количества игр, на повышение своего скилла. Мне даже проще: месяц играю в CS, если надоедает, всегда можно отдохнуть от него и перейти на Dota 2 или наоборот.

Counter-Strike: Global Offensive Фото: Valve

— Почему, на твой взгляд, Valorant у нас не получил особой любви?

— Мы любители старого, вообще не можем на новое переходить. Наш регион единственный, кроме Перу и Малайзии, где Dota 2 популярнее League of Legends. И с CS:GO абсолютно то же самое. Почему-то мы не любим открывать для себя новые игры.

Хотя Valorant — это одна из тех игр, которая тоже моё сердечко захватывает. Она очень похожа на Counter-Strike; наверное, самая приближённая из «мультяшных» игр. Соответственно, она потихоньку наш регион захватывает, в отличие от Overwatch или Apex Legends.

— Насколько я понимаю, ты недавно перестал вести прямые эфиры на Twitch. Почему?

— Просто перегорел немного, хочу небольшой отпуск. Вот взял полгода. Осенью, думаю, вернусь: как раз закончатся разные всероссийские мероприятия, медиалиги и так далее.

И либо с конца лета, либо с осени, если на The International не будет попадать — начну опять стримы в больших количествах. Так что это просто маленький перерыв.

— Как проводишь освободившееся время? Во что играешь, что смотришь, может быть, что-то посоветуешь из последнего?

— Ну, в соло-игры я практически не играю — обычно это тот же самый Counter-Strike или «Дота» с друзьями. А в свободное время смотрю большое количество турниров, которые просто не прекращаются, ха-ха. Нельзя их не смотреть!

— Действительно! Ну что ж, на этом всё. Спасибо за интервью — теперь время приветов и пожеланий.

— Всем привет, всех люблю! Смотрите свои любимые дисциплины и поддерживайте российский киберспорт.