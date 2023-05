10 самых красивых игр за всё время

Важность графики в видеоиграх невозможно отрицать. Это одна из причин, почему игры настолько дороги в производстве. Мы хотим, чтобы виртуальные миры выглядели потрясно. Мы хотим, чтобы они производили на нас впечатление. И за всем этим «хотим» стоят большие бюджеты и ресурсы.

Но иногда для создания по-настоящему красивого мира не требуется огромных затрат на технологии. На первый план выходят талант и мастерство художников. В этот список мы включили самые красивые игры за всё время, которые и по сей день радуют глаз. Многие из них создавались в стенах больших корпораций, но некоторые обошлись малыми силами. И хотя понятие красоты для всех субъективно, мы постарались действовать от логичного — включить в рейтинг только те игры, которые чаще всего фигурируют в подобных топах от геймеров.

Red Dead Redemption 2

Жанр: экшен в открытом мире, вестерн

Дата выхода: 26 октября 2018 года

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь самые красивые игры за всю историю индустрии, это творение Rockstar. GTA 5 была, несомненно, красивой игрой для своего времени, но не настолько красивой, как та же Red Dead Redemption 2. С технической точки зрения эта игра идеальна.

Даже спустя пять лет после выхода не перестаёшь восхищаться её миром. В отличие от большинства подобных игр, Red Dead Redemption 2 не пустая. В любой момент можно попасть в случайную историю какого-то путника или нарваться на неприятности. Можно просто ничего не делать, кроме как охотиться и разбивать лагерь. Вам не надоест, поверьте.

А лучше забраться на склон горы и полюбоваться пейзажами. Благо здесь есть на что посмотреть. Игра настолько красива, что хочется просто взять и наделать с десяток скриншотов на обои для рабочего стола. Используя множество художественных трюков с освещением, Rockstar создала, возможно, самый красивый открытый мир, за которым просто приятно наблюдать.

BioShock Infinite

Жанр: шутер от первого лица

Дата выхода: 26 марта 2013 года

Платформы: ПК, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch.

Все части BioShock впечатляют своим сеттингом, но парящий в небе мегаполис Колумбия — особенно. Как только вы открываете дверь, ведущую на поверхность города, то перед вами открывается настоящий рай в небе. Подводный Восторг, расположившийся на дне океана, потрясал застывшей во времени эстетикой ретростилей, смешанных с футуристическими технологиями. Но гигантские масштабы города почти не ощущались.

Просторные улочки и бульвары Колумбии, парящие в воздухе на фоне облаков, впечатляли больше. Приглушённые тона сменились на яркие, а сам город стал казаться более живым. BioShock Infinite нельзя назвать самой технологически продвинутой игрой своего времени, но прекрасно подобранный художественный стиль вкупе с талантом художников сделали своё дело.

Ghost of Tsushima

Жанр: экшен-приключение в открытым мире

Дата выхода: 17 июля 2020 года

Платформы: PS4, PS5

Приключенческая игра про самураев времён феодальной Японии вышла на закате PS4. Почти одновременно с The Last of Us 2. И, несмотря на большое внимание к хиту Naughty Dog, «Призрак Цусимы» также получил свою долю любви сообщества. Потому что получился привлекательным как внешне, так и геймплейно.

Бои здесь весёлые, а картинка — насыщенная цветами, как будто её провели через фотофильтры. И дело не в технологиях, а в работе художников. Мир выглядит так, словно его перенесли из анимационного фильма.

Погодные эффекты и ветер реалистично колышат местные растения и деревья, розовые лепестки Сакуры медленно опадают на дороги и тропинки, а поля, усеянные цветами, сменяются заснеженными горами. Настоящая услада для глаз, где за каждым поворотом открываются новые красоты.

Cyberpunk 2077

Жанр: приключение в открытом мире, киберпанк

Дата выхода: 10 декабря 2020 года

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Релиз Cyberpunk 2077 получился, мягко говоря, скандальным. Игра стала жертвой поспешной разработки и завышенных ожиданий. Поляков из CD Projekt RED не ругал только ленивый, но стоит отдать им должное.

После всего услышанного и пережитого они всё-таки довели начатое до конца, выпустив большое количество патчей, исправляющих самые разные проблемы. Сейчас это уже не тот киберпанк, который был в начале. В хорошем смысле (впрочем, массу обещанного до выхода так и не реализовали).

С точки зрения визуального качества, рендеринга лиц персонажей и построения города Cyberpunk 2077 выглядит монструозно. Это одна из немногих игр, дающих ощущение некстгена хотя бы в плане трассировки лучей. Если у вас относительно современный ПК на базе RTX 3070 и выше, то текущая версия игры вас приятно удивит. Как своей оптимизацией, так и картинкой. Тем более что к обычным лучам добавилась технология трассировки пути под названием Overdrive — но для этого понадобится уже мощная видеокарта нового поколения. Неоновые вывески заиграли ещё более яркими отражениями.

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

Жанр: экшен-RPG в открытом мире, фэнтези

Дата выхода: 19 мая 2015 года

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Другой игре польской студии CD Projekt RED недавно исполнилось восемь лет. За это время сменилось одно поколение консолей, появилась трассировка лучей, а «Ведьмак 3» как была красивой игрой, так ею и осталась. Она способна удивлять, завораживать и радовать даже сейчас. Уровень реализма в этой игре впечатляет. Она выглядит правдоподобно и чертовски красиво.

Сейчас уже можно смело сказать: «Ведьмак 3» опередил своё время и задал высокую планку для будущих проектов в открытом мире.

Польским кудесникам удалось создать очаровательный и гармоничный мир, который не отпускает тебя даже спустя сотню наигранных часов. В конце 2022 года вышла некстген-версия The Witcher 3, которая улучшила визуальные эффекты и добавила трассировку лучей, продлив и без того насыщенную и долгую жизнь великой игре.

The Last of Us: Part 2

Жанр: кинематографичный боевик с элементами хоррора и стелса

Дата выхода: 19 июня 2020 года

Платформы: PS4.

Продолжение The Last of Us можно не любить за провокационный сценарий, за неоднозначный финал, за мужеподобную героиню. Но The Last of Us: Part 2 невозможно не любить за анимации, окружение и визуальные эффекты. Да и в целом за излишнее (в хорошем смысле этого слова) внимание к мелочам.

Когда вы бросаете стеклянную бутылку во врага, то крошечные осколки стекла прилипают к его лицу и создают на месте удара кровоточащие порезы. Элли часто заправляет волосы, когда они падают. А при выстреле в голову огромные брызги крови и частички мозга медленно стекают со стены или лестницы.

Стоит отдать должное и детализации окружения. Атмосфере умершего мира веришь с первого взгляда: брошенные людьми дома и хижины пришли в запустение и заросли пышной растительностью. Природа постепенно берёт своё — и это ощущается во всём. Лучше посмотреть на это своими глазами.

Uncharted 4: A Thief’s End

Жанр: приключение от третьего лица

Дата выхода: 10 мая 2016 года

Платформы: ПК, PS4, PS5

История Нейтана Дрейка длиною почти в 10 лет красиво завершилась в Uncharted 4. Это одна из самых запоминающихся историй поколения PS4. И одна из самых кинематографичных игр сейчас. Uncharted 4 поражала своей вычурностью и дотошностью к мелким деталям. Сложно было поверить в то, что PS4 способна выдавать такие пейзажи, но художники из Naughty Dog доказали, что всё невозможное — возможно.

Даже если вы впервые запустите Uncharted 4 сейчас, то вам не покажется, что она устарела. А ведь с момента релиза прошло семь лет. Как и в случае с «Ведьмаком 3», игра опередила своё время, показав всем линейным играм мастер-класс по проработке сценария и визуальных эффектов. От изображения огня и грязи в этой игре испытываешь визуальный релакс даже по сей день.

Ori and the Will of the Wisps

Жанр: платформер, метроидвания

Дата выхода: 11 марта 2020 года

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

У Ori есть то, чего нет у многих современных игр. Чувство волшебства, которое заставляет ощущать себя ребёнком, исследующим удивительный и таинственный мир. Игра цепляет своим художественным оформлением с первых же минут. Это не монструозный ААА-проект с большим бюджетом, рассчитанный на людей с толстым кошельком, а один из самых красивых платформеров за всю историю индустрии. Не влюбиться в Ori невозможно.

Но безупречный художественный стиль — не единственное преимущество этой игры. Хороших слов заслуживают как анимации, так и саундтрек. Музыка в Ori обладает могучим эмоциональным воздействием и идеально гармонирует с сочной картинкой. Если вы встретите человека, который считает, что игры — это не искусство, то обязательно покажите ему Ori and the Will of the Wisps.

Demon's Souls (2020)

Жанр: экшен, соулслайк

Дата выхода: 12 ноября 2020 года

Платформы: PS5

Для PS5 вышло пока не так много эксклюзивов. И, по мнению большинства геймеров, Demon's Souls Remake всё ещё удерживает первенство на этой консоли, если мы говорим исключительно о визуальной части. Не подумайте, Horizon Forbidden West, «Человек-паук: Майлз Моралес» и God of War: Ragnarok — очень красивые игры, но это всё-таки кросс-генные проекты, потенциал которых в графике был сдержан PS4.

От всех перечисленных игр как минимум не испытываешь ощущения настоящего некстгена, а от ремейка Demon's Souls такое чувство появляется в первые же секунды после загрузки стартовой локации. Ремейк не был ограничен в ресурсах. И это заметно: освещение, тени, окружение, детализация текстур и даже звук — всё это представлено здесь на доселе невиданном уровне.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Жанр: платформер, шутер от третьего лица

Дата выхода: 11 июня 2021 года

Платформы: PS5

В августе 2019 года Sony приобрела Insomniac Games за $ 229 млн. Время показало, что скромная инвестиция быстро себя окупила — специалисты студии оказались чёртовыми гениями, способными сделать игры не только интересными, но и безумно красивыми. «Майлз Моралес» выглядит шикарно, но Ratchet & Clank: Rift Apart — ещё шикарнее. Эта игра напоминает дорогой мультфильм, особенно на телевизорах с большим разрешением.

Геймплей — плавный. Каждое оружие ощущается уникальным за счёт использования возможностей геймпада DualSense, самых разных режимов для настройки картинки и производительности — достаточно. И, несмотря на всю мультяшность в графике, освещение, детализация текстур и разрушаемость кажутся такими реальными. Будто бы действительно сидишь в кинотеатре, жуёшь попкорн и наслаждаешься очередным творением Disney или Pixar.

Не согласны с нашим топом? Тогда напишите в комментариях, какие игры вы назвали бы самыми красивыми за всё время?