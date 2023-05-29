Самые известные русские сериалы, которые на самом деле были ремейками западных шоу

Когда тот или иной сериал становится хитом, тут же появляются желающие переснять его для другой страны со своими актёрами. Такая практика встречается повсеместно — и в России. Множество известных российских сериалов – это адаптированные версии зарубежных проектов.

«Чемпионат» собрал десятку самых известных ремейков.

«Воронины» (2009–2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,3 из 10

Где смотреть: СТС.

Сериал «Все любят Рэймонда» считается одним из самых успешных ситкомов в истории американского телевидения. Об этом говорят как целых девять законченных сезонов, так и множество престижных наград и номинаций. Однако российская адаптация не уступает оригиналу по успешности и культовости, пусть и в масштабах нашего зрителя.

«Воронины» даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телепроект в мировом телевидении.

«Воронины» Фото: СТС

В обеих версиях сюжет крутится вокруг самой обычной семьи, в чью жизнь постоянно вмешиваются живущие рядом родители и старший брат. При любом удобном случае они заглядывают в гости, лезут со своими советами, просят о помощи и даже пытаются напрямую влиять на их решения. Все это выливается в великое множество забавных и смешных ситуаций, из которых герои выбираются не без помощи египетской силы.

Сценаристы успешно адаптировали большую часть шуток и бережно перенесли характеры персонажей, одновременно сделав их ближе и понятнее. А с 11-го сезона шоу стало полностью самостоятельным, превзойдя оригинал.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

«Маша + Саша» (2002–2005)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,6 из 10.

Одним из главных шоу начала 80-х считается франко-канадский сериал «Парень и девушка» (Un gars, une fille). Проект обрёл настолько бешенную популярность, что множество стран выпустили собственные версии для своего зрителя. Не осталась в стороне и Россия, где адаптация вышла под названием «Маша+Саша».

Все итерации не отходили от оригинальной концепции. Ситком изображал повседневную жизнь влюблённой парочки, чьи отношения проходили испытание неловкими комическими ситуациями. При этом российская версия старалась избегать бездумного копирования всего подряд, а разбавляла серии своими идеями. Такая удачная смесь помогала «Маша+Саша» весьма длительное время держаться в топе рейтингов канала «ТНТ».

Видео доступно на YouTube-канале «Полный модерн». Права на видео принадлежат ТНТ.

«Родина» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,4 из 10

Рейтинг Okko — 6,3 из 10

Где смотреть: Start, Premier, Wink.

Не все знают, что американский сериал и сам был переделкой израильской драмы «Военнопленный». И когда «Родина» стала громким хитом, попытка его адаптировать стала лишь делом времени. В итоге за эту работу взялся именитый режиссёр Павел Лунгин. Для российской аудитории не только скорректировали сценарий, но даже актёрский состав постарались подобрать максимально похожий на Дэмиэна Льюиса и Клэр Дэйнс.

Вот только все достоинства сериала ограничились лишь хорошей игрой Владимира Машкова. Зрители раскритиковали проект за слабый каст, невнятное повествование и плохую постановку.

Создатели так и не поняли, в чём крылась изюминка оригинала, от которого остался лишь сюжетный каркас в виде освобождённого военнопленного, которого подозревают в сотрудничестве с врагом. И пока канал Showtime растянул свою «Родину» на восемь сезонов, адаптация закрылась после первого же.

Видео доступно на YouTube-канале WeiT Media. Права на видео принадлежат Россия 1.

«Доктор Рихтер» (2017–2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,5 из 10.

Звание российской адаптации «Доктора Хауса» приписывают то стыдноватому «Доктору Тырсе», то развесёлым «Интернам». Но единственный официальный ремейк — «Доктор Рихтер». С первых серий становится понятно, что авторы крайне бережно отнеслись к первоисточнику.

Главную роль исполнил Алексей Серебряков, не уступающий по фактуре Хью Лори. В его персонаже очень легко узнаётся Грегори Хаус: он так же хромает, сидит на тяжёлых обезболивающих и убеждён, что все вокруг врут. Он не создан для рутинной работы в поликлинике, а потому предпочитает браться только за самые сложные и опасные случаи. В итоге получился крепкий сериал, который в нужных пропорциях сочетает узнаваемые черты и собственные находки, отсутствовавшие в оригинале.

Видео доступно на YouTube-канале SerialTime. Права на видео принадлежат «Россия 1».

«Обратная сторона Луны» (2012–2016)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10

Рейтинг Okko — 8 из 10.

Где смотреть: «Кинопоиск».

Фантастический детектив «Обратная сторона Луны» – вольная адаптация британского сериала «Жизнь на Марсе», производством которого занималась BBC. Джона Симма у нас заменил Павел Деревянко, а Манчестер превратился в Москву конца 1970-х годов.

Прежней осталась только сюжетная фабула. В первом сезоне главный герой, капитан милиции (в британской версии инспектор уголовной полиции), попадает в аварию и переносится в прошлое. Персонаж вынужден привыкать к новым реалиям, параллельно пытаясь разобраться, что же именно вокруг происходит.

В остальном же сценаристы основательно перелопатили первоисточник, чтобы перенести события в советскую действительность. Получилось добротно, хоть и не обошлось без исторических неточностей, переигрывающих актёров и смены тональности.

Видео доступно на YouTube-канале KinoTrailerOfficial. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Счастливы вместе» (2006–2013)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,8 из 10.

Если сериал «Женаты… с детьми» в России мало кому известен, то вот его адаптация «Счастливы вместе» давно обрела культовый статус. Недаром Гене Букину поставили памятник в Екатеринбурге, а многие цитаты и эпизоды ушли в народ и разошлись на мемы.

Авторы словно под копирку перенесли действие оригинала в российскую действительность, лишь немного разбавив происходящее собственными идеями. Были списаны не только характеры персонажей, но и сюжеты серий, шутки, комичные ситуации, закадровый смех. Даже двухэтажный дом у торговца обувью выполнен в духе американских традиций.

Но, несмотря на это, шоу получилось крайне весёлым и пользовалось бешеным успехом у аудитории. Правда, если семейка Банди продержалась целых 11 сезонов, то вот Букиных хватило лишь на шесть. Но сколько приятных воспоминаний они оставили после себя.

«Счастливы вместе» Фото: ТНТ

«Закрытая школа» (2011–2012)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6 из 10

Рейтинг Okko — 6,5 из 10

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Start, Premier, Wink, more.tv, Иви.

Были времена, когда канал СТС выдавал один хит для подростков за другим. Одним из них стал мистический сериал «Закрытая школа», который привлекал не только сеттингом, но и тем, что успешно жонглировал элементами разных жанров.

Первоисточником служил самый дорогой испанский сериал нулевых – «Чёрная лагуна». Рейтинги у шоу были феноменальными, из-за чего права на экранизацию выкупили несколько стран, включая Россию. Сценаристы сохранили основную сюжетную канву в виде частной закрытой школы, где постоянно происходит что-то зловещее и паранормальное, а также брата и сестру в качестве главных героев, и разбавили всё собственными наработками.

И если оригинал был очень стильным и гламурным, то вот адаптация получилась чересчур мрачной, с уклоном в социально-назидательное. Но это не помешало проекту обрести колоссальный успех. По мотивам «Закрытой школы» писались книги, выпускалась игра и даже планировался фильм, который, правда, быстро заглох.

«Закрытая школа» Фото: СТС

«Моя прекрасная няня» (2004–2008)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,9 из 10

Где смотреть: CTC Love.

Ещё один пример успешной адаптации. В основу «Моей прекрасной няни» лёг ситком «Няня» 1993 года. В центре сериала история энергичной провинциалки, которая внезапно лишилась работы и жениха. Но судьба дала ей внезапный шанс в виде должности няни в семье одинокого богача в престижном районе. И по всем законам жанра они постепенно влюбляются друг в друга, а к финалу сходятся.

Авторы особо не заморачивались и просто перенесли сюжет оригинала в российскую действительность, лишь немного разбавив всё местным колоритом. В итоге наша версия заимствовала не только завязку, но и сюжеты серий, заставку, многие шутки.

Из-за этого некоторые эпизоды остались непонятны для отечественного зрителя и проясняются только после просмотра «Няни». Но даже так народ искренне полюбил няню Вику, дворецкого Константина и Жанну Аркадьевну.

«Моя прекрасная няня» Фото: СТС

«Не родись красивой» (2005–2006)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,7 из 10.

Когда в 1999 году в Колумбии вышла «Я – Бетти, дурнушка» мало кто мог подумать, что сериал станет одним из мировых рекордсменов по адаптациям. Всего насчитывается почти три десятка версий на разных языках и странах, включая несколько полнометражных фильмов. Российский ремейк известен зрителям как «Не родись красивой» и на время превратил Нелли Уварову в одну из самых узнаваемых актрис страны.

Сюжетная завязка у всех версий одна и та же. Главная героиня, далеко не первая красавица, работает секретаршей главы модного дома, в которого позже влюбляется. Но если оригинальный проект больше был юмористическим, не стесняющимся как шутить над внешностью Бетти, так и показывать реакции окружающих на «уродство» героини, то российская версия получилась куда более серьёзной, с уклоном в мелодраматизм.

Видео доступно на YouTube-канале «Паутина Ориона». Права на видео принадлежат СТС.

«Побег», «Чарли», «Мост», «Как я встретил вашу маму»

Все эти сериалы – пример того, как попытка выехать на известном первоисточнике за счёт бездумного копирования без попытки выдать хоть что-то хорошее приводит к полному провалу. Харизматичные герои, отличные актёры, интригующий сюжет, смешные шутки, интересный посыл – всем этим могут похвастаться оригиналы и всего этого нет в их российских версиях.

«Побег» Фото: Первый канал

Вместо этого просто скопированные диалоги, ужасная актёрская игра, плохая постановка и общее низкое качество. Лучше в очередной раз глянуть тот же «Побег» с Вентвортом Миллером и Домиником Перселлом, чем мучить себя адаптацией.